ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ - российский государственный и политический деятель, дипломат.
Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2004 год). В 1972 году окончил МГИМО МИД СССР. В 1972-1976 годах работал в посольстве СССР в Шри-Ланке, в 1976-1981 годах - в Управлении международных организаций МИД СССР в должности атташе, затем 3-го и 2-го секретаря. С 1981 года 1-й секретарь, советник и старший советник в Постоянном представительстве СССР при ООН.
В 1988-1990 годах заместитель, 1-й заместитель начальника Управления международных экономических отношений МИД СССР. В 1990-1992 годах директор Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД СССР, Министерства внешних сношений РФ, МИД РФ. В апреле 1992 года - январе 1994 года заместитель министра иностранных дел РФ, с марта 1993 года заместитель председателя Межведомственной комиссии по участию РФ в международных организациях системы ООН, с ноября 1993 года сопредседатель Межведомственной комиссии по координации участия РФ в миротворческой деятельности.
Постоянный представитель РФ при ООН (1994-2004 годы), в т. ч. в Совете Безопасности ООН. 09.03.2004 года назначен министром иностранных дел РФ. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ. С мая 2007 года президент, с ноября 2009 года председатель Попечительского совета Федерации гребного слалома России.