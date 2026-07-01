ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ - российский государственный и по­ли­тический дея­тель, ди­пло­мат.

Заслуженный ра­бот­ник дипломатической служ­бы РФ (2004 год). В 1972 году окон­чил МГИМО МИД СССР. В 1972-1976 годах ра­бо­тал в по­соль­ст­ве СССР в Шри-Лан­ке, в 1976-1981 годах - в Управ­ле­нии ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций МИД СССР в долж­но­сти ат­та­ше, за­тем 3-го и 2-го сек­ре­та­ря. С 1981 года 1-й сек­ре­тарь, со­вет­ник и стар­ший со­вет­ник в По­сто­ян­ном пред­ста­ви­тель­ст­ве СССР при ООН.

В 1988-1990 годах заместитель, 1-й заместитель начальника Управ­ле­ния ме­ж­ду­народных эко­но­мических от­но­ше­ний МИД СССР. В 1990-1992 годах ди­рек­тор Департамента ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций и гло­баль­ных про­блем МИД СССР, Министерства внеш­них сно­ше­ний РФ, МИД РФ. В апреле 1992 года - январе 1994 года заместитель министра иностранных дел РФ, с мар­та 1993 года заместитель председателя Меж­ведомственной ко­мис­сии по уча­стию РФ в ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ци­ях сис­те­мы ООН, с но­ября 1993 года со­пред­се­да­тель Меж­ве­домственной ко­мис­сии по ко­ор­ди­на­ции уча­стия РФ в ми­ро­творческой дея­тель­но­сти.

По­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель РФ при ООН (1994-2004 годы), в т. ч. в Со­ве­те Безо­пас­но­сти ООН. 09.03.2004 года на­зна­чен министром иностранных дел РФ. Име­ет ранг чрез­вы­чай­но­го и пол­но­моч­но­го по­сла РФ. С мая 2007 года пре­зи­дент, с ноября 2009 года председатель По­печительского со­вета Фе­де­ра­ции греб­но­го сла­ло­ма Рос­сии.