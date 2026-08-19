ЛАВРОВ ПЁТР ЛАВРОВИЧ

Русский революционер и мыслитель, один из идеологов народничества.

Псевдонимы Миртов, Арнольди. Дворянин. Окончил артиллерийское училище в 1842 г., преподавал в военных учебных заведениях. Полковник. Публиковал статьи по вопросам философии. Автор книги «Очерки вопросов практической философии» (1860). Участвовал в первой «Земле и воле», в 1867 г. отправлен в ссылку в Вологодскую губернию. «Исторические письма» Лаврова (1868-1869), в которых он показал большую роль личности в развитии общества, приобрели широкую популярность среди разночинцев, стремившихся осуществить свой вклад в революционные перемены. В 1870 г. бежал за границу с помощью Г. Лопатина . Вступил в Первый интернационал, сотрудничал с руководством Парижской коммуны 1871 г. В 1873-1877 гг. издавал журнал и газету «Вперед!», которые сыграли значительную роль в возрождении «Земли и воли», проведении « Хождения в народ ». «Лавризм» или пропагандистское течение в народничестве были популярны среди народников России. Лавров доказывал, что демократическое просвещение крестьянства является условием революционных преобразований, ликвидации эксплуатации человека человеком и замены управления самоуправлением, без чего невозможно возникновение социализма. Сотрудничал с Народной волей, в 1883-1886 гг. вместе с Л. Тихомировым редактировал эмигрантский «Вестник народной воли». Участвовал работе Второго интернационала. Посвятил ряд работ истории социальных идей («Опыт истории мысли», Важнейшие моменты истории мысли» и др.).

Сочинения:

Избранные сочинения на социально-политические темы. М., 1934-1935;

Избранные произведения. М., 1965–1966;

Философия и социология. М., 1965.

Автор статьи: Шубин А.В.