ЛАВРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛАВРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российски филолог, литературовед, академик РАН (2008).
Окончил филологиеский факультет ЛГУ (1971). С 1971 года работает в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Область научных интересов – русская лит-ра конца XIX - начала XX веков, текстология. Автор около 250 научных публикаций, в том числе фундаментальных трудов о русском символизме: «Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность» (1995), «Этюды о Блоке» (2000), «Символисты вблизи. Статьи и публикации» (2004, совместно с С. С. Гречишкиным), «Русские символисты. Этюды и разыскания» (2007), «Андрей Белый. Разыскания и этюды» (2007). Составитель, автор вступительных статей и комментариев к сочинениям А. Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, З. Н. Гиппиус, Иванова-Разумника, И. Коневского, М. А. Кузмина, Д. С. Мережковского, П. П. Перцова и др. Редактор-составитель собрания сочинений Волошина (c 2003; совместно с В. П. Купченко). Исследовательскую работу Лаврова отличает фундаментальность анализа источников, многие из которых введены им в научный оборот.