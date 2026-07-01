ЛАВРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛАВРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российски фи­ло­лог, ли­те­ра­ту­ро­вед, академик РАН (2008).

Окон­чил фи­ло­ло­гиеский факультет ЛГУ (1971). С 1971 года ра­бо­та­ет в Институте русской литературы (Пуш­кин­ский Дом) РАН. Об­ласть на­учных ин­те­ре­сов – русская лит-ра конца XIX - начала XX веков, тек­сто­ло­гия. Ав­тор около 250 на­учных пуб­ли­ка­ций, в том числе фун­даментальных тру­дов о русском сим­во­лиз­ме: «Ан­д­рей Бе­лый в 1900-е го­ды. Жизнь и ли­те­ра­тур­ная дея­тель­ность» (1995), «Этю­ды о Бло­ке» (2000), «Сим­во­ли­сты вбли­зи. Ста­тьи и пуб­ли­ка­ции» (2004, совместно с С. С. Гре­чиш­ки­ным), «Рус­ские сим­во­ли­сты. Этю­ды и ра­зы­ска­ния» (2007), «Ан­д­рей Бе­лый. Ра­зы­ска­ния и этю­ды» (2007). Со­ста­ви­тель, ав­тор всту­пительных ста­тей и ком­мен­та­ри­ев к со­чи­не­ни­ям А. Бе­ло­го, В. Я. Брю­со­ва, М. А. Во­ло­ши­на, З. Н. Гип­пи­ус, Ива­но­ва-Ра­зум­ни­ка, И. Ко­нев­ско­го, М. А. Куз­ми­на, Д. С. Ме­реж­ков­ско­го, П. П. Пер­цо­ва и др. Ре­дак­тор-со­ста­ви­тель со­б­ра­ния со­чи­не­ний Во­ло­ши­на (c 2003; совместно с В. П. Куп­чен­ко). Ис­сле­до­ва­тель­скую ра­бо­ту Лаврова от­ли­ча­ет фун­да­мен­таль­ность ана­ли­за ис­точ­ни­ков, мно­гие из ко­то­рых вве­де­ны им в на­учный обо­рот.