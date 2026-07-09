ЛАВРИНЕНКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

Советский военный деятель, генерал-полковник авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1943, 1944).

Биография

Родился 17 мая 1919 года в деревне Птахино (ныне — Починковский район Смоленской области. После окончания семи классов школы и школы ФЗУ работал столяром. С 1940 года — в РККА . В 1941 году окончил Чугуевское ВАУЛ.

Великая Отечественная война

1 июля 1942 года был направлен в действующую армию на должность командира звена 2-й эскадрильи 753-го истребительного авиаполка. Уже в первых воздушных боях проявил себя как умелый лётчик-истребитель, грамотно и эффективно действовавший даже в условиях численного перевеса противника. За 13 воздушных сражений он сбил 4 вражеских самолёта. Так, 24 июля 1942 года он завязал бой против 15 вражеских истребителей, которые прикрывали группу бомбардировщиков. Пока он сражался, его товарищи рассеяли последних, сорвав планы врага нанести бомбовый удар на данном участке, при этом сам Лавриненков сбил вражеский истребитель и невредимым вернулся на свой аэродром.

В дальнейшем стал командиром звена 4-го истребительного авиаполка. Оборонял Сталинград, много раз выходя победителем из неравных боёв. 2 сентября 1942 года в очередном сражении Лавриненков получил 4 осколочных ранения в ногу, но не вышел из боя и сбил вражеский самолёт. Не оправившись после ранений, он вернулся в строй. И в последующих боях он неизменно проявлял себя как смелый и решительный лётчик, мастер воздушного боя на коротких дистанциях. Большое внимание уделял изучению материальной части вверенной ему техники и изучению вражеской тактики, что позволяло ему всегда выходить победителем. Сражался в группах, как в качестве ведомого, так и в качестве ведущего, совместно с другими выдающимися советскими лётчиками-асами — Амет-Ханом Султаном, И. Г. Борисовым, А. Ф. Ковачевичем, В. Е. Бондаренко, Е. В. Будановой. В декабре 1942 года самолёт Лавриненкова был подбит, но лётчик сумел посадить его на землю.

23 августа 1943 года ударом крыла своего самолёта сбил вражескую машину, но и сам был вынужден выпрыгнуть с парашютом и приземлиться на вражеской территории. Попал в немецкий плен, но вскоре сумел сбежать. Вступив в партизанский отряд, он на протяжении 3 месяцев сражался в его составе, затем вернулся в часть.

Участвовал в освобождении Украинской ССР и Крыма, уже будучи командиром эскадрильи. За это Лавриненков во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

В августе 1944 года стал командиром 9-го гвардейского истребительного авиаполка. Проявил себя как способный руководитель, умеющий чётко и слаженно организовать боевую работу. Под его командованием полк успешно действовал во время разгрома Восточно-Прусской группировки вермахта и штурма Кёнигсберга. За время своего участия в войне совершил 488 боевых вылетов, участвовал в 134 воздушных боях, сбив 35 самолётов лично и 11 — в составе группы.

Послевоенная жизнь

В 1951 году возглавил учебный центр истребительной авиации (ИА) ПВО, а с 1955 по 1962 годы командовал всей ИА ПВО. В 1954 году окончил ВАГШ ВС СССР. С 1962 года служил в Киеве. В 1977 году перешёл на службу в систему ГО УССР, затем в течение нескольких лет был консультантом ВА ВПВО. Умер 14 января 1988 года.