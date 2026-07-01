ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ - па­мят­ник русского ле­то­пи­са­ния XIV века.

Со­хра­ни­лась в един­ст­вен­ном пер­га­мен­ном спи­ске (хра­нит­ся в РНБ), соз­дан­ном в 1377 году на ос­но­ве «вет­ша­ной» ру­ко­пи­си ве­ли­ко­кня­же­ско­го сво­да 1305 года груп­пой пе­ре­пис­чи­ков для великого князя ни­же­го­род­ско­го Дмит­рия Кон­стан­ти­но­ви­ча по бла­го­сло­ве­нию епи­ско­па Суз­даль­ско­го и Ни­же­го­род­ско­го Дио­ни­сия. Большая часть тек­ста (на­чи­ная с 9-й стро­ки лис­та 40об. до лис­та 173об.) пе­ре­пи­са­на мо­на­хом Лав­рен­ти­ем (от­сю­да название). Дру­го­му, не­из­вест­но­му по име­ни пис­цу при­над­ле­жит на­ча­ло тек­ста (лис­ты 1-40об.). Текст на лис­тах 157-157об. и 167-167об. пе­ре­пи­сан треть­им пис­цом. Из­ло­же­ние со­бы­тий до­ве­де­но в Лаврентьевской Летописи до 6813 (1304 по ульт­ра­мар­тов­ской да­ти­ров­ке). В шес­ти мес­тах об­на­ру­жи­ва­ют­ся про­пус­ки тек­ста за го­ды: 1) 6406(898)-6430(922); 2) конец 6596(1088) - начало 6597(1089); 3) начало 6705(1197); 4) 6711(1203)- 6713(1205); 5) 6771(1263)-6791(1283); 6) 6795(1283)-6802(1294). 1-й и 5-й про­пус­ки яв­ля­ют­ся след­ст­ви­ем ут­ра­ты лис­тов в ру­ко­пи­си; 2-й, 3-й и 4-й, оче­вид­но, при­над­ле­жат са­мо­му пис­цу или его не­по­средственно пред­ше­ст­вен­ни­ку; про­ис­хо­ж­де­ние 6-го про­пус­ка спор­но: он мо­жет быть от­ра­же­ни­ем де­фек­та в про­то­гра­фе или до­пу­щен в са­мой ру­ко­пи­си.

Ру­ко­пись на­чи­на­ет­ся с «По­вес­ти вре­мен­ных лет» в ре­дак­ции игу­ме­на Вы­ду­биц­ко­го монастыря Силь­ве­ст­ра и вклю­ча­ет един­ст­вен­ный из­вест­ный спи­сок со­чи­не­ний Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха (под 1096). Текст Лаврентьевской Летописи за XII - XIII века от­ра­жа­ет вла­ди­мир­ское ве­ли­ко­кня­же­ское ле­то­пи­са­ние, под­верг­ну­тое в 1281 году про­рос­тов­ской об­ра­бот­ке. Пре­об­ла­да­ние в за­клю­чительной час­ти Лаврентьевской Летописи твер­ских из­вес­тий и яв­но про­твер­ская трак­тов­ка со­бы­тий конце XII - начале XIV веков сви­де­тель­ст­ву­ют о том, что в ос­но­ву ко­неч­ной час­ти Лаврентьевской Летописи бы­ло по­ло­же­но ле­то­пи­са­ние князя твер­ско­го и великого князя вла­ди­мир­ско­го Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча. Свод 1305 года не мог вы­сту­пать про­тив мон­го­ло-та­тар­ско­го ига от­кры­то, но ряд его рас­ска­зов (о монголо-татарском на­ше­ст­вии; о рас­пра­ве, учи­нён­ной бас­ка­ком Ах­ма­том в Кур­ском кня­же­ст­ве в 1280-х годов, и не­ко­то­рые другие) ри­со­вал жес­то­кость за­вое­ва­те­лей. Че­рез Тро­иц­кую, Со­фий­скую пер­вую, Нов­го­род­скую чет­вёр­тую ле­то­пи­си и Мо­с­ков­ский ве­ли­ко­кня­же­ский свод конца XV века в Лаврентьевской Летописи ока­за­ла глу­бо­кое влия­ние на ле­то­пи­са­ние XV - XVI веков.

На лис­те 1 со­хра­ни­лась за­пись начала XVII века: «Кни­га Ро­жес­вен­ско­во мо­на­сты­ря Во­ло­ди­мерь­ска­го», что да­ло ос­но­ва­ние ря­ду ис­сле­до­ва­те­лей пред­по­ла­гать при­над­леж­ность Лаврентьевской Летописи вла­ди­мир­ско­му Ро­ж­де­ст­вен­ско­му монастырю. В то же вре­мя об­на­ру­же­ны дан­ные о на­хо­ж­де­нии ру­ко­пи­си в XVII веке в ни­же­го­род­ском Пе­чер­ском монастыре, где она бы­ла не­по­сред­ст­вен­но ис­поль­зо­ва­на при со­став­ле­нии осо­бо­го Пе­чер­ско­го ле­то­пис­ца. Учи­ты­вая, что Дио­ни­сий до сво­его по­став­ле­ния в епи­ско­пы был архи­ман­д­ри­том Пе­чер­ско­го моастыре и что в этом мо­на­сты­ре Лаврентьевской Летописи хра­ни­лась вплоть до XVII веке, мож­но го­во­рить о ве­ро­ят­но­сти со­став­ле­ния Лаврентьевской Летописи имен­но в Пе­чер­ском монастыре. В XVII веке ру­ко­пись ока­за­лась в со­б­ра­нии нов­го­род­ско­го Со­фий­ско­го со­бо­ра. В 1791 году она по­па­ла к гр. А. И. Му­си­ну- Пуш­ки­ну, ко­то­рый пре­под­нёс её в дар императору Алек­сан­д­ру I (не по­зд­нее 1806 года), пе­ре­дав­ше­му ле­то­пись в Императору пуб­лич­ную библиотекуку. Пер­вое пол­ное из­да­ние Лаврентьевской Летописи осу­ще­ст­в­ле­но в 1846 году под ред. Я. И. Бе­ред­ни­ко­ва.

Издания:

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. СПб., 1846. Т. 1. 2-е изд. Л., 1926-1928. Вып. 1-3. [Вос­про­из­ве­де­ние] - М., 1961; ре­принт - М., 1997. М., 2001;

Ле­то­пись по Лав­рен­ть­ев­ско­му спи­ску. СПб., 1872. 3-е изд. СПб., 1897.

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