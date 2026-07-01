ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ - памятник русского летописания XIV века.
Сохранилась в единственном пергаменном списке (хранится в РНБ), созданном в 1377 году на основе «ветшаной» рукописи великокняжеского свода 1305 года группой переписчиков для великого князя нижегородского Дмитрия Константиновича по благословению епископа Суздальского и Нижегородского Дионисия. Большая часть текста (начиная с 9-й строки листа 40об. до листа 173об.) переписана монахом Лаврентием (отсюда название). Другому, неизвестному по имени писцу принадлежит начало текста (листы 1-40об.). Текст на листах 157-157об. и 167-167об. переписан третьим писцом. Изложение событий доведено в Лаврентьевской Летописи до 6813 (1304 по ультрамартовской датировке). В шести местах обнаруживаются пропуски текста за годы: 1) 6406(898)-6430(922); 2) конец 6596(1088) - начало 6597(1089); 3) начало 6705(1197); 4) 6711(1203)- 6713(1205); 5) 6771(1263)-6791(1283); 6) 6795(1283)-6802(1294). 1-й и 5-й пропуски являются следствием утраты листов в рукописи; 2-й, 3-й и 4-й, очевидно, принадлежат самому писцу или его непосредственно предшественнику; происхождение 6-го пропуска спорно: он может быть отражением дефекта в протографе или допущен в самой рукописи.
Рукопись начинается с «Повести временных лет» в редакции игумена Выдубицкого монастыря Сильвестра и включает единственный известный список сочинений Владимира Всеволодовича Мономаха (под 1096). Текст Лаврентьевской Летописи за XII - XIII века отражает владимирское великокняжеское летописание, подвергнутое в 1281 году проростовской обработке. Преобладание в заключительной части Лаврентьевской Летописи тверских известий и явно протверская трактовка событий конце XII - начале XIV веков свидетельствуют о том, что в основу конечной части Лаврентьевской Летописи было положено летописание князя тверского и великого князя владимирского Михаила Ярославича. Свод 1305 года не мог выступать против монголо-татарского ига открыто, но ряд его рассказов (о монголо-татарском нашествии; о расправе, учинённой баскаком Ахматом в Курском княжестве в 1280-х годов, и некоторые другие) рисовал жестокость завоевателей. Через Троицкую, Софийскую первую, Новгородскую четвёртую летописи и Московский великокняжеский свод конца XV века в Лаврентьевской Летописи оказала глубокое влияние на летописание XV - XVI веков.
На листе 1 сохранилась запись начала XVII века: «Книга Рожесвенсково монастыря Володимерьскаго», что дало основание ряду исследователей предполагать принадлежность Лаврентьевской Летописи владимирскому Рождественскому монастырю. В то же время обнаружены данные о нахождении рукописи в XVII веке в нижегородском Печерском монастыре, где она была непосредственно использована при составлении особого Печерского летописца. Учитывая, что Дионисий до своего поставления в епископы был архимандритом Печерского моастыре и что в этом монастыре Лаврентьевской Летописи хранилась вплоть до XVII веке, можно говорить о вероятности составления Лаврентьевской Летописи именно в Печерском монастыре. В XVII веке рукопись оказалась в собрании новгородского Софийского собора. В 1791 году она попала к гр. А. И. Мусину- Пушкину, который преподнёс её в дар императору Александру I (не позднее 1806 года), передавшему летопись в Императору публичную библиотекуку. Первое полное издание Лаврентьевской Летописи осуществлено в 1846 году под ред. Я. И. Бередникова.
Издания:
Полное собрание русских летописей. СПб., 1846. Т. 1. 2-е изд. Л., 1926-1928. Вып. 1-3. [Воспроизведение] - М., 1961; репринт - М., 1997. М., 2001;
Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. 3-е изд. СПб., 1897.
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