ЛАВРЕНОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Родился 07.07.1955, г. Киев. Окончил Новосибрское высшее военно-политическое, общевойсковое училище в 1976 г, военно-педедагогический факультет Военно-политической академии (ВПА) в 1984 г., Королевский колледж оборонных исследований (Великобритания) в 1996 г.

кандидат философских наук по специальности 09.00.11 — социальная философия; диссертация : Критический анализ сущности и особенностей функционирования морального духа армии США (ВПА, 1988).

доктор политических наук по специальности 23.00.04 — политические проблемы международных отношений и глобального и регионального развития (1997 г.); диссертация : Межгосударственные военно-политические кризисы в послевоенный период (1945–1990): историко-теоретический анализ (Институт военной истории Министерства Обороны РФ, 1996).

старший научный сотрудник по специальности «военная история» (1994 г.).

ведущий научный сотрудник Института военной истории МО РФ (2002-2005 гг.); заведующий кафедрой международных отношений и практической политологии Института мировых цивилизаций (2003-2009 гг.); проректор по учебной и научной работе Института мировых цивилизаций (2003–2009 гг.); проректор по научной работе Академии права и управления (Московского института государственного управления и права) (2009-2013 гг.); профессор кафедры ЮНЕСКО Московского института государственного управления и права (2013-2014 гг.);

С 2012 года профессор кафедры истории и культурологии Гуманитарного факультета Московского государственного университета леса. Член-корреспордент РАЕН

Область интересов : История межгосударственных военно-политич. отношений. Проблемы национальной безопасности России. Военная конфликтология.

Сочинения: Национальная доктрина России (проблемы и приоритеты). М., 1994 (в соавт.);

СССР и Польша: 1941-1945. К истории военного союза (Док-ты и мат-лы). М., 1994 (в соавт.);

Россия сегодня – реальный шанс. М., 1994 (в соавт.);

Вооруженные конфликты: предотвращение и урегулирование в политике СССР (1945-1991). М., 1995 (в соавт.);

Российская Федерация: безопасность и воен. сотрудничество. М., 1995 (в соавт.);

Военно-политич. кризисы: типология, возникновение, развитие. М., 1996;

Локальные войны и вооруженные конфликты в послевоенный период. М., 1996 (в соавт.);

Британская армия: традиции и современность // За профессиональную армию. М., 1998.

История России. Учебник для втузов (в соавторстве). М., 2013.

Великая Отечественная война 1941-1945. В 12 томах. Т. 2 , 7, 12. М., Кучково поле, 2012-2015 (соавторство)

«Профессионально-личностные ориентации в высшем образовании». М., Инфра-М, 2013.

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: концепции, процессы и технологии. М., 2015.