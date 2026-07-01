ЛАВРЕНЁВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ

ЛАВРЕНЁВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ - русский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье учи­те­ля. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университетата (1915).

Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны; в го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов слу­жил офи­це­ром в Доб­ро­воль­че­ской ар­мии, за­тем пе­ре­шёл в РККА, был ко­ман­ди­ром бро­не­по­ез­да, со­труд­ни­ком фрон­то­вой га­зе­ты.

С 1923 года жил в Пет­ро­гра­де (с 1924 года - Ле­нин­град). Во вре­мя советско-финляндской вой­ны 1939-1940 и Великой Отечественной вой­ны во­енный кор­рес­пон­дент на фло­те.

На­чал пе­ча­тать­ся как по­эт (1911). Уча­ст­ник литературной груп­пы московских эго­фу­ту­ристов «Ме­зо­нин по­эзии» (1913), Литературного объ­е­ди­не­ния Крас­ной Ар­мии и Фло­та (ЛОКАФ, 1930-1932).

Пер­вые про­за­ические про­из­ве­де­ния на­пи­са­ны на ма­те­риа­ле ми­ро­вой и гражданской войн: рас­ска­зы «Га­ла-Пе­тер» (1916), «Ма­ри­на» и «Звёзд­ный цвет» (оба 1923 года; все опубликованы в 1924 году).

Основные те­мы твор­че­ст­ва Лавренева - ре­во­лю­ция, строи­тель­ст­во со­циа­лиз­ма: по­вес­ти «Ве­тер» (1924), «Рас­сказ о про­стой ве­щи», «По­лынь-тра­ва» (обе 1925 года), «Седь­мой спут­ник» (1927; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1968, режиссёра Г. Л. Аро­нов, А. Ю. Гер­ман), «Гра­вю­ра на де­ре­ве» (1929), «Стра­те­ги­че­ская ошиб­ка» (1934), «Чер­тёж Ар­хи­ме­да» (1937, об ан­ти­фа­ши­ст­ской борь­бе исп. на­ро­да) и др.

Ши­ро­кую из­вест­ность полу­чи­ла по­весть Лавренева «Со­рок пер­вый» (1924; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1927 году, режиссёр Я. А. Про­та­за­нов; 1956, режиссёр Г. Н. Чух­рай) - тра­гическая ис­то­рия люб­ви де­вуш­ки-крас­но­ар­мей­ца и плен­но­го бе­ло­гвар­дей­ца.

Про­зу Лавренева, про­ник­ну­тую ге­рои­ко-ро­ман­тическим па­фо­сом, от­ли­ча­ет пси­хо­ло­гизм, ост­ро­сю­жет­ность, ди­на­мич­ное раз­ви­тие дей­ст­вия.

Лавренев - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков жан­ра ге­рои­ко-ре­во­люционной дра­мы: «Дым» (другое название - «Мя­теж», поставлена в 1925 году); «Раз­лом» (1927) - пье­са, имев­шая наи­боль­ший ус­пех; «Вра­ги» (1929), «Мы бу­дем жить» (1930).

Цен­траль­ное ме­сто в пье­сах Лавренева за­ни­ма­ет ос­мыс­ле­ние ро­ли ин­тел­ли­ген­ции в ре­во­люционном пе­ре­уст­рой­ст­ве ми­ра.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны на­пи­сал ге­ро­ическую дра­му о за­щит­ни­ках Се­ва­сто­по­ля - «Песнь о чер­но­мор­цах» (1943).

В по­сле­во­ен­ной дра­ма­тур­гии от­дал дань по­ли­тическому за­ка­зу: пье­сы «За тех, кто в мо­ре!» (1945; Государственная премия СССР, 1946) и «Го­лос Аме­ри­ки» (1949; Государственная премия СССР, 1950).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ман «Кру­ше­ние рес­пуб­ли­ки Итль» (1925), ис­то­рической дра­мы «Кин­жал» (1926, о вос­ста­нии де­каб­ри­стов), «Лер­мон­тов» (1953); сборники рас­ска­зов «Бал­тий­цы рас­ку­ри­ва­ют труб­ки» (1942), «Лю­ди про­сто­го серд­ца» (1943), пуб­ли­ци­стические ста­тьи, пам­фле­ты, фель­е­то­ны.

Сочинения:

Собр. соч.: В 8 т. М., 1995.