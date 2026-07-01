ЛАВРЕНЁВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ЛАВРЕНЁВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ - русский писатель.
Родился в семье учителя. Окончил юридический факультет Московского университетата (1915).
Участник Первой мировой войны; в годы Гражданской войны 1917-1922 годов служил офицером в Добровольческой армии, затем перешёл в РККА, был командиром бронепоезда, сотрудником фронтовой газеты.
С 1923 года жил в Петрограде (с 1924 года - Ленинград). Во время советско-финляндской войны 1939-1940 и Великой Отечественной войны военный корреспондент на флоте.
Начал печататься как поэт (1911). Участник литературной группы московских эгофутуристов «Мезонин поэзии» (1913), Литературного объединения Красной Армии и Флота (ЛОКАФ, 1930-1932).
Первые прозаические произведения написаны на материале мировой и гражданской войн: рассказы «Гала-Петер» (1916), «Марина» и «Звёздный цвет» (оба 1923 года; все опубликованы в 1924 году).
Основные темы творчества Лавренева - революция, строительство социализма: повести «Ветер» (1924), «Рассказ о простой вещи», «Полынь-трава» (обе 1925 года), «Седьмой спутник» (1927; экранизирована в 1968, режиссёра Г. Л. Аронов, А. Ю. Герман), «Гравюра на дереве» (1929), «Стратегическая ошибка» (1934), «Чертёж Архимеда» (1937, об антифашистской борьбе исп. народа) и др.
Широкую известность получила повесть Лавренева «Сорок первый» (1924; экранизирована в 1927 году, режиссёр Я. А. Протазанов; 1956, режиссёр Г. Н. Чухрай) - трагическая история любви девушки-красноармейца и пленного белогвардейца.
Прозу Лавренева, проникнутую героико-романтическим пафосом, отличает психологизм, остросюжетность, динамичное развитие действия.
Лавренев - один из основоположников жанра героико-революционной драмы: «Дым» (другое название - «Мятеж», поставлена в 1925 году); «Разлом» (1927) - пьеса, имевшая наибольший успех; «Враги» (1929), «Мы будем жить» (1930).
Центральное место в пьесах Лавренева занимает осмысление роли интеллигенции в революционном переустройстве мира.
Во время Великой Отечественной войны написал героическую драму о защитниках Севастополя - «Песнь о черноморцах» (1943).
В послевоенной драматургии отдал дань политическому заказу: пьесы «За тех, кто в море!» (1945; Государственная премия СССР, 1946) и «Голос Америки» (1949; Государственная премия СССР, 1950).
Среди других произведений: роман «Крушение республики Итль» (1925), исторической драмы «Кинжал» (1926, о восстании декабристов), «Лермонтов» (1953); сборники рассказов «Балтийцы раскуривают трубки» (1942), «Люди простого сердца» (1943), публицистические статьи, памфлеты, фельетоны.
Сочинения:
Собр. соч.: В 8 т. М., 1995.