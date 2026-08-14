ЛАВРА
ЛАВРА - первоначально - особый тип организации христианского монашества, средний между общежительным и отшельническим - объединение отдельных келий монахов-отшельников вокруг одного храма и общих хозяйственных служб ; ныне - большой православный монастырь.
Лавры возникли в ранневизантийскую эпоху в Палестине. Позднее этот тип монастырей распространился в Сирии, Египте, Аравийской пустыне.
Монахи Лавра жили порознь в строгом аскетизме. Так, согласно уставу святого Герасима, 5 дней монахи должны были проводить в молитве и занятиях ручным трудом в своих кельях, питаясь сухими фруктами и хлебом, и лишь в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни им предписывалось собираться на общую литургию и трапезу, состоящую из горячей пищи и вина.
Во главе Лавры стоял избираемый монахами и утверждаемый местным епископом игумен (архимандрит). Как правило, это был основатель Л. или наиболее уважаемый и опытный старец-монах. Известны Лавры: Святого Харитона в Фаране под Иерусалимом (между 328 и 335 годами), Святого Герасима (V век), Святого Евфимия Великого (V век), Святого Саввы Освященного под Иерусалимом (VI век) (смотри Мар-Саба) и многие другие. Приблизительно к VIII веку различие между терминами «Лавра» и «общежительный монастырь» утратилось, и Лаврой стали называть большие монастыри (например, Великая Лавра на Афоне). В РПЦ существует 5 мужских монастырей, которые именуются Лавры: Свято-Успенская Киево- Печерская лавра (именование Лавра – со II пол. XII века, по другим сведениям – с 1598 года; подтверждено царским указом в 1688 году), Троице-Сергиева лавра (Лавра с 1742 года), Свято-Троицкая Александро-Невская лавра (Лавра с 1797 года), Свято-Успенская Почаевская лавра (Лавра с 1833 года), Свято-Успенская Святогорская лавра (Лавра с 2004 года).
Для Римско-католической церкви Лавра как тип организации монашества нехарактерна.
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