ЛАВОЧКИН Семён Александрович

Советский авиаконструктор, генерал-майор инженерно-технической службы, дважды Герой Социалистического Труда (1943, 1956), четырежды лауреат Сталинской премии (1941, 1943, 1946, 1948).

Родился в Смоленске. Служил в Красной Армии. В 1928 г., окончив Московское высшее техническое училище, пришел на работу в конструкторское бюро приглашенного в СССР француза Ришара. С нач. 1930-х гг. работает в Центральном конструкторском бюро, где занимается высотными самолетами и истребителями с пушечным вооружением. Построил весьма оригинальный истребитель ЛЛ. Во 2-й пол. 1930-х гг. Лавочкин переходит в Главное Управление авиапромышленности (ГУАП). В 1938 г. С. А. Лавочкин, В. П. Горбунов и М. И. Гудков обратились к наркому авиапромышленности М. М. Кагановичу с предложением построить истребитель из дельта-древесины — новейшего материала, имевшего существенные преимущества перед обычной древесиной. ГУАП проявило интерес к идее молодых инженеров, и в мае 1939 г. на базе Опытного конструкторского бюро (ОКБ) завода № 301 было создано ОКБ под руководством Горбунова, Гудкова и Лавочкина. 29 июня 1940 г. новый истребитель под маркой ЛаГГ-3 был запущен в серийное производство. Начавшаяся война показала, что, хотя ЛаГГ-3 отлично вооружен и имеет очень прочную конструкцию, он все же уступает основному немецкому истребителю Ме-109Ф. Уже в кон. 1941 г. Лавочкин (Гудков и Горбунов к тому времени ушли из ОКБ) проводит коренную модернизацию ЛаГГа, поставив на него новый двигатель, в результате чего самолет превращается в один из лучших истребителей 2-й мировой войны — Ла-5. Продолжая его совершенствовать, Лавочкин создает целое семейство блестящих боевых машин — Ла-5Ф, Ла-5ФН, Ла-7, а после войны — Ла-9 и Ла-11. Эти истребители завоевали заслуженное признание советских летчиков. Лучший советский ас И. Н. Кожедуб всю войну летал на самолетах Лавочкина. В годы войны советская авиапромышленность выпустила 6528 ЛаГГов, 10 000 Ла-5 и 5753 Ла-7. После войны Лавочкин активно занимается реактивными истребителями. Именно на его опытном истребителе в 1948 г. впервые была достигнута скорость звука. В 1950 г. Лавочкин был избран депутатом Верховного Совета СССР. До самого конца жизни С. А. Лавочкин конструировал самолеты. Умер во время испытаний своего последнего истребителя Ла-250.