ЛАВКРАФТ ХАУАРД ФИЛЛИПС
ЛА́ВКРАФТ ХАУАРД ФИЛЛИПС - американский писатель.
Окончил школу (1908), из-за слабого здоровья не мог продолжить образование.
Увлекался идеями А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, теориями Ч. Дарвина, Г. Спенсера.
Ранние литературные опыты отразили влияние европейских и амерериканских литературых традиций (в т. ч. готического романа и романтические прозы).
Дебютировал в печати в конце 1910-х – начале 1920-х годов рассказами в журналах для любителей фантастики («Weird Tales», «Amazing Stories»).
Лавкрафт – один из создателей современной англоязычной «литературы ужасов». Для творчества Лавкрафта характерен интерес к преданиям и легендам Новой Англии, кельтским и германским сагам, восточным культам, а также создание оригинальной мифологии: новеллы «Дагон» («Dagon», 1919), «Кошки Ультара» («Cats of Ulthar», 1920), «Зов Ктулху» («The Call of Cthulhu», 1926); повести «Тень над Инсмутом» («The Shadow over Innsmouth», 1927, опубл. 1941), «История Чарлза Декстера Варда» («The Case of Charles Dexter Ward», 1927) и др.
Сочинения:
Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1992–1993;
Letters. S. F., 2002–2005. Vol. 1–2;
Tales. N. Y., 2005;
Necronomicon: the best weird tales. L., 2008.