ЛАВИСС ЭРНЕСТ
ЛАВИСС ЭРНЕСТ - французский историк и педагог, член Французской академии (1892), иностранный член-корреспондент Петербургского АН (1914, с 1917 РАН).
Петербужская АН (1914, с 1917 года РАН). Сын мелкого торговца. Получил образование в Высшей нормальной школе (1862-1865), по профессии преподаватель истории.
С 1865 года Лависс работал в лицее в городе Нанси. В 1868 года по рекомендации министерства образования и историка В. Дюрюи занял должность учителя истории при сыне императора Наполеона III.
С 1869 года на государственной службе в Министерстве образования. После падения Второй империи в результате поражения Франции во франко-прусской войне 1870-1871 года Лависс, разделявший реваншистские взгляды, в 1872 году отправился в Германию для изучения её истории, стремясь найти в ней объяснение германским военным и политическим успехам.
Особый интерес у него вызывал процесс возвышения Пруссии. Лависс собрал обширный материал, на основе которого впоследствии написал серию исследований по прусской истории: «Étude sur l’une des origines de la Monarchie Prussienne; ou, la Marche de Brandebourg sous la dynastie ascanienne» (1875), «Études sur l’histoire de Prusse» (1879), «Trois Empereurs d’Allemagne: Guillaume I, Fr ́ed ́eric III, Guillaume II» (1888); «La jeunesse du Grand Fr ́ed ́eric» (1891), «Le Grand Frédéric avant l’avènement» (1893).
Наряду со сбором научного материала Лависс изучал германскую систему высшего и среднего образования.
В 1875 году вернулся во Францию и в 1880 году занял место профессора средневековой, а затем новой истории в Сорбонне. В 1904-1919 годах возглавлял Высшую нормальную школу.
Сыграл важную роль в модернизации университетского и школьного образования во Франции, опубликовал ряд книг по вопросам образования.
Редактор и автор многотомных коллективных трудов по истории Франции и всеобщей истории.
Наибольшую известность получила выходившая под редакцией Л. и А. Рамбо «Всеобщая история с IV столетия до нашего времени» (т. 1-12, 1893-1901; первые 8 томов вышли в русский перевод в 1897-1903; последние тома французского издания опубликованы на русский язык под названием «История XIX века», т. 1-8, 2-е изд., 1938-1939).
До 1914 года Лависс был сторонником франко-германского примирения, но после начала Первой мировой войны перешёл на оборонческие позиции.
C 1918 года Лависс возглавлял комиссию по изучению территориальных вопросов. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1893).
Сочинения:
Questions d’enseignement national. P., 1885;
Essais sur l’Allemagne impériale. P., 1888;
2Etudes et étudiants. P., 1890;
A propos de nos écoles. P., 1895;
Всеобщая история: Краткие понятия о древней истории, средних веках и об истории нового времени. М., 1900-1902. Т. 1-2;
История французской революции 1789-1799. СПб., 1902 (совм. с А. Рамбо);
Основные моменты политической истории Европы. М., 1903;
Histoire de France depuis les origines jusqu’а̀ la Révolution. P., 1903-1911. Vol. 1-9 (coauteur);
Очерк политической истории Европы. СПб., 1910; Histoire de France contemporaine. P., 1920-1922. Vol. 1-10 (coauteur);
Всеобщая история для детей. СПб., 1997;
Эпоха крестовых походов. СПб., 1999;
Очерки по истории Пруссии. М., 2003.