ЛАВИСС ЭРНЕСТ

ЛАВИСС ЭРНЕСТ - французский ис­то­рик и пе­да­гог, член Французской ака­де­мии (1892), иностранный член-корреспондент Пе­тербургского АН (1914, с 1917 РАН).

Пе­тербужская АН (1914, с 1917 года РАН). Сын мел­ко­го тор­гов­ца. По­лу­чил об­ра­зова­ние в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле (1862-1865), по про­фес­сии пре­по­да­ва­тель ис­то­рии.

С 1865 года Лависс ра­бо­тал в ли­цее в городе Нан­си. В 1868 года по ре­ко­мен­да­ции министерства об­ра­зо­ва­ния и ис­то­ри­ка В. Дю­рюи за­нял долж­ность учи­те­ля ис­то­рии при сы­не императора На­по­ле­о­на III.

С 1869 года на государственной служ­бе в Министерстве об­ра­зо­ва­ния. По­сле па­де­ния Вто­рой им­пе­рии в ре­зуль­та­те по­ра­же­ния Фран­ции во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 года Лависс, раз­де­ляв­ший ре­ван­ши­ст­ские взгля­ды, в 1872 году от­пра­вил­ся в Гер­ма­нию для изу­че­ния её ис­то­рии, стре­мясь най­ти в ней объ­яс­не­ние германским во­енным и по­ли­тическим ус­пе­хам.

Осо­бый ин­те­рес у не­го вы­зы­вал про­цесс воз­вы­ше­ния Прус­сии. Лависс со­брал об­шир­ный ма­те­ри­ал, на ос­но­ве ко­то­ро­го впо­след­ст­вии на­пи­сал се­рию ис­сле­до­ва­ний по прусской ис­то­рии: «Étude sur l’une des origines de la Monarchie Prussienne; ou, la Marche de Brande­bourg sous la dynastie ascanienne» (1875), «Étu­des sur l’histoire de Prusse» (1879), «Trois Empereurs d’Allemagne: Guillaume I, Fr ́ed ́eric III, Guillaume II» (1888); «La jeunesse du Grand Fr ́ed ́eric» (1891), «Le Grand Frédéric avant l’avènement» (1893).

На­ря­ду со сбо­ром на­учного ма­те­риа­ла Лависс изу­чал германскую сис­те­му выс­ше­го и сред­не­го об­ра­зо­ва­ния.

В 1875 году вер­нул­ся во Фран­цию и в 1880 году за­нял ме­сто профессора сред­не­ве­ко­вой, а за­тем но­вой ис­то­рии в Сор­бон­не. В 1904-1919 годах воз­глав­лял Выс­шую нор­маль­ную шко­лу.

Сыг­рал важ­ную роль в мо­дер­ни­за­ции уни­вер­си­тет­ско­го и школь­но­го об­ра­зо­ва­ния во Фран­ции, опуб­ли­ко­вал ряд книг по во­про­сам об­ра­зо­ва­ния.

Ре­дак­тор и ав­тор мно­го­том­ных кол­лек­тив­ных тру­дов по ис­то­рии Фран­ции и все­об­щей ис­то­рии.

Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ла вы­хо­див­шая под редакцией Л. и А. Рам­бо «Все­об­щая ис­то­рия с IV сто­ле­тия до на­ше­го вре­ме­ни» (т. 1-12, 1893-1901; пер­вые 8 то­мов вы­шли в русский перевод в 1897-1903; по­след­ние то­ма французского из­да­ния опуб­ли­ко­ва­ны на русский язык под названием «Ис­то­рия XIX ве­ка», т. 1-8, 2-е изд., 1938-1939).

До 1914 года Лависс был сто­рон­ни­ком фран­ко-германского при­ми­ре­ния, но по­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны пе­ре­шёл на обо­ронческие по­зи­ции.

C 1918 года Лависс воз­глав­лял ко­мис­сию по изу­че­нию тер­ри­то­ри­аль­ных во­про­сов. Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1893).

Сочинения:

Questions d’enseignement national. P., 1885;

Essais sur l’Allemagne impériale. P., 1888;

2Etudes et étudiants. P., 1890;

A propos de nos écoles. P., 1895;

Все­об­щая ис­то­рия: Крат­кие по­ня­тия о древ­ней ис­то­рии, сред­них ве­ках и об ис­то­рии но­во­го вре­ме­ни. М., 1900-1902. Т. 1-2;

Ис­то­рия фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 1789-1799. СПб., 1902 (совм. с А. Рам­бо);

Ос­нов­ные мо­мен­ты по­ли­ти­че­ской ис­то­рии Ев­ро­пы. М., 1903;

Histoire de France depuis les origines jusqu’а̀ la Révolution. P., 1903-1911. Vol. 1-9 (coauteur);

Очерк по­ли­ти­че­ской ис­то­рии Ев­ро­пы. СПб., 1910; Histoire de France contem­poraine. P., 1920-1922. Vol. 1-10 (co­auteur);

Все­об­щая ис­то­рия для де­тей. СПб., 1997;

Эпо­ха кре­сто­вых по­хо­дов. СПб., 1999;

Очер­ки по ис­то­рии Прус­сии. М., 2003.