ЛАВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕПАНОВИЧ
ЛАВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕПАНОВИЧ - российский госусдарственный деятель, дворцовый тайный советник (1835/36).
Дворянин. Единокровный брат С. С. Ланского.
При подавлении Польского восстания 1794 года участвовал в сражении под Вильно и преследовании корпуса С. Грабовского. Майор (1795).
С 1798 года на гражданской службе. Директор Вспомогательного банка для дворянства (1799-1800). Член Главного почтового правления (1800-1804). Литовский почт-директор (1804-1811).
Губернатор Литовско-Виленской (1811-1816) и Таврической (1816-1819/20) губерний.
Член Комитета для рассмотрения дел, возникших по жалобам от татар, в Таврической губернии обитающих (1819-1820).
Директор Департамента государственного имуществ Министерства финансов (1819/20-1822).
Генерал-губернатор Восточной Сибири (1822-1833). Занимался устройством управления Нерчинских горных заводов, переданных указом императора Николая I от 14 апреля 1830 года в ведение генерал-губернатора.
Покровительствовал декабристу А.Н. Муравьёву, добился его назначения на должность городничего в Иркутске, а затем представитель Иркутского губернского правления.
Сенатор (с 1833 года). Член Государственного совета (с 1836 года). Почетный опекун Опекунского совета Санкт-Петербурга воспитательного дома (с 1837 года; с 1841 года его представитель). Член советов при Воспитательном обществеве благородных девиц и Санкт-Петербурга училище Святой Екатерины (с 1838 года). Исполняющий должность председателя и управляющего Сохранной казной при Санкт-Петербуржском воспитательном доме (с 1839 года). Почётный член Московского общества сельского хозяйства (с 1822 года).