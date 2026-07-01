ЛАВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕПАНОВИЧ

ЛАВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕПАНОВИЧ - российский госусдарственный дея­тель, дворцовый тайный советник (1835/36).

Дво­ря­нин. Еди­но­кров­ный брат С. С. Лан­ско­го.

При по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года уча­ст­во­вал в сра­же­нии под Виль­но и пре­сле­до­ва­нии кор­пу­са С. Гра­бов­ского. Май­ор (1795).

С 1798 года на гражданской служ­бе. Ди­рек­тор Вспо­мо­га­тель­но­го бан­ка для дво­рян­ст­ва (1799-1800). Член Главного поч­то­во­го прав­ления (1800-1804). Ли­товский почт-ди­рек­тор (1804-1811).

Гу­бер­на­тор Ли­тов­ско-Ви­лен­ской (1811-1816) и Тав­ри­че­ской (1816-1819/20) гу­бер­ний.

Член Комитета для рас­смот­ре­ния дел, воз­ник­ших по жа­ло­бам от та­тар, в Тав­риче­ской гу­бер­нии оби­таю­щих (1819-1820).

Ди­рек­тор Департамента государственного иму­ществ Министерства фи­нан­сов (1819/20-1822).

Генерал-гу­бер­на­тор Восточной Си­би­ри (1822-1833). За­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом управ­ле­ния Нер­чин­ских гор­ных за­во­дов, пе­ре­дан­ных ука­зом императора Ни­ко­лая I от 14 апреля 1830 года в ве­де­ние генерал-гу­бер­на­то­ра.

По­кро­ви­тель­ст­во­вал де­каб­ри­сту А.Н. Му­равь­ё­ву, до­бил­ся его на­зна­че­ния на долж­ность го­род­ни­че­го в Ир­ку­тс­ке, а за­тем представитель Ир­кут­ско­го гу­берн­ско­го прав­ле­ния.

Се­на­тор (с 1833 года). Член Государственного со­ве­та (с 1836 года). Почетный опе­кун Опе­кун­ско­го со­ве­та Санкт-Пе­тербурга вос­пи­та­тель­но­го до­ма (с 1837 года; с 1841 года его представитель). Член со­ве­тов при Вос­пи­та­тель­ном обществеве бла­го­род­ных де­виц и Санкт-Пе­тербурга училище Святой Ека­те­ри­ны (с 1838 года). Исполняющий должность пред­се­да­те­ля и управ­ляю­ще­го Со­хран­ной каз­ной при Санкт-Пе­тербуржском вос­пи­та­тель­ном до­ме (с 1839 года). Почётный член Мо­с­ков­ско­го об­ще­ст­ва сель­ско­го хо­зяй­ст­ва (с 1822 года).