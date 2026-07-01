ЛАВАЛЬЕХА ЛА ТОРРЕ ХУАН АНТОНИО
ЛАВАЛЬЕХА ЛА ТОРРЕ ХУАН АНТОНИО - уругвайский военный и политический деятель, генерал.
Из семьи креола-латифундиста. С 1811 года под руководством Х. Х. Артигаса участвовал в борьбе за независимость провинции Восточный берег (входила в состав испанского вице-королевства Ла-Плата). В 1818 году захвачен португальцами в плен, освобождён в 1821 году после присоединения Восточного берега к Бразилии. Во главе группы уругвайских патриотов (впоследствии получила название «33 бессмертных») 19 апреля 1825 переправился через реку Ла-Плата и поднял восстание против бразильских властей (см. Аргентино-бразильская война 1825-1928 годов), провозгласив 25 августа 1825 года независимость Восточного берега. Губернатор и гененрал-капитан Восточного берега (25 августа 1825 года -8 марта 1826 года, 17 августа 1827 года - 1 декабря 1828 года). В октябре 1825 года одержал победу над бразильцами при Саранди, в феврале 1827 года - при Итусайнго. С признанием 27 августа 1828 года независимости Восточного берега (с 1830 года Восточного Республика Уругвай) боролся за власть с Х. Ф. Риверой и М. Орибе. 17 апреля - 24 октября 1830 года временный глава правительства. В 1830-1832 годы трижды неудачно пытался свергнуть президента Х. Ф. Риверу, после чего был вынужден бежать в Бразилию. В 1835 году вернулся в Уругвай, однако в 1838 году был выслан из страны (выехал в Аргентину). В 1843-1851 участвовал в гражданской войне в Уругвае (т. н. Великая война). К. вместе с М. Орибе возглавлял группировку Бланкос («белые»; её члены повязывали вокруг шляп белые ленты), которую поддерживала Аргентина. 26 сентября 1853 году вошёл в состав правящего триумвирата (вместе с генералом В. Флоресом и Х. Ф. Риверой), но вскоре умер.