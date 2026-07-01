ЛАВАЛЬЕХА ЛА ТОРРЕ ХУАН АНТОНИО

ЛАВАЛЬЕХА ЛА ТОРРЕ ХУАН АНТОНИО - уругвайский во­енный и по­ли­тический дея­тель, ге­не­рал.

Из се­мьи кре­о­ла-ла­ти­фун­ди­ста. С 1811 года под руководством Х. Х. Ар­ти­га­са уча­ст­во­вал в борь­бе за не­за­ви­си­мость провинции Восточный бе­рег (вхо­ди­ла в со­став испанского ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Ла-Пла­та). В 1818 году за­хва­чен пор­ту­галь­ца­ми в плен, ос­во­бо­ж­дён в 1821 году по­сле при­сое­ди­не­ния Восточного бе­ре­га к Бра­зи­лии. Во гла­ве груп­пы уругвайских пат­рио­тов (впо­след­ст­вии по­лу­чи­ла название «33 бес­смерт­ных») 19 апреля 1825 пе­ре­пра­вил­ся че­рез реку Ла-Пла­та и под­нял вос­ста­ние про­тив бразильских вла­стей (см. Ар­ген­ти­но-бра­зиль­ская вой­на 1825-1928 годов), про­воз­гла­сив 25 августа 1825 года не­за­ви­си­мость Восточного бе­ре­га. Гу­бер­на­тор и гененрал-ка­пи­тан Восточного бе­ре­га (25 августа 1825 года -8 марта 1826 года, 17 августа 1827 года - 1 декабря 1828 года). В октябре 1825 года одер­жал по­бе­ду над бра­зиль­ца­ми при Са­ран­ди, в феврале 1827 года - при Иту­сайн­го. С при­зна­ни­ем 27 августа 1828 года не­за­ви­си­мо­сти Восточного бе­ре­га (с 1830 года Восточного Рес­пуб­ли­ка Уруг­вай) бо­рол­ся за власть с Х. Ф. Ри­ве­рой и М. Ори­бе. 17 апреля - 24 октября 1830 года временный гла­ва пра­ви­тель­ст­ва. В 1830-1832 годы три­ж­ды не­удач­но пы­тал­ся сверг­нуть пре­зи­ден­та Х. Ф. Ри­ве­ру, по­сле че­го был вы­ну­ж­ден бе­жать в Бра­зи­лию. В 1835 году вер­нул­ся в Уруг­вай, од­на­ко в 1838 году был вы­слан из стра­ны (вы­ехал в Ар­ген­ти­ну). В 1843-1851 уча­ст­во­вал в гражданской вой­не в Уруг­вае (т. н. Ве­ли­кая вой­на). К. вме­сте с М. Ори­бе воз­глав­лял груп­пи­ров­ку Блан­кос («бе­лые»; её чле­ны по­вя­зы­ва­ли во­круг шляп бе­лые лен­ты), ко­то­рую под­дер­жи­ва­ла Ар­ген­ти­на. 26 сентября 1853 году во­шёл в со­став пра­вя­ще­го три­ум­ви­ра­та (вме­сте с генералом В. Фло­ре­сом и Х. Ф. Ри­ве­рой), но вско­ре умер.