ЛАВАЛЬ ПЬЕР
ЛАВАЛЬ ПЬЕР - французский государственный деятель.
Из мелкобуржуазной семьи. Получил юридическое образование. В 1905 году вступил во Французскую социалистическую партию (СФИО). В годы Первой мировой войны занимал пацифистские позиции. С 1919 года депутат парламента от социалистов, с середины 1920-х годов фактически независимый депутат. В 1927-1944 сенатор. Неоднократно занимал различные министерские посты. В январе 1931 года - январь 1932 года, январе - феврале 1932 года, июне 1935 года - январь 1936 года премьер-министр, с октября 1934 года по июнь 1935 года министр иностранных дел. Заключил Римский пакт 1935 года с Италией и Хора - Лаваля соглашение 1935 года с Великобританией, использованные фашистской Италией для развязывания агрессивной войны против Эфиопии (смотри Итало-эфиопские войны). Под давлением общественного мнения 2 мая 1935 года подписал франко-советский пакт о взаимной помощи, однако противодействовал его утверждению и вступлению в силу. С начала Второй мировой войны выступал за подписание Францией сепаратного мира с гитлеровской Германией. 23 июня 1940 года, после разгрома французской армии вермахтом в ходе Французской кампании 1940 года, занял пост государственного министра в правительстве А. Ф. Петена. В июне - декабре 1940 года заместитель главы правительства, в апреле 1942 года- августе 1944 года премьер-министр правительства «Виши», одновременно министр иностранных дел, министр внутренних дел и министр информации. Активно сотрудничал с гитлеровской Германией, санкционировал отправку на германские заводы квалифицированных французских рабочих, аресты и депортацию в лагеря смерти французских евреев, преследование деятелей Движения Сопротивления. После высадки на территории Франции войск западных союзников эвакуирован немцами на территорию Германии в городе Зигмаринген, откуда в мае 1945 года бежал в Испанию. В июле задержан в Барселоне и депортирован в Австрию в распоряжение американской оккупации властей. В августе 1945 года передан правительству Франции. Содержался в тюрьме городе Френ, под Парижем. За государственную измену приговорён в октябре 1945 года Высшим судом Франции к смертной казни. Перед приведением приговора в исполнение пытался покончить жизнь самоубийством. Расстрелян.