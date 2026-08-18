ЛАУТАРО
ЛАУТАРО - вождь индейских племён арауканов
Национальный герой Чили. Мальчиком захвачен испанцами. Служил конюхом у П. де Вальдивии, овладел искусством верховой езды и познакомился с военной тактикой конкистадоров. В 1553 году бежал, вместе с вождём арауканов Кауполиканом разработал план восстания против испанского господства. В 1553 году взял форт Тукапель, в декабре того же года разбил силы Вальдивии, пытавшегося отбить форт у индейцев. В 1554 году одержал победу при Мариуэнью над отрядом преемника Вальдивии Ф. де Вильягры, дважды (в 1554 и 1555 годах) разрушал Консепсьон - второй по значимости испанский город генерал-капитанства Чили. Добивался военного успеха главным образом за счёт особого построения войска (делил его на отряды, которые по очереди нападали на противника) и умелого использования особенностей ландшафта (выбирал холмистую местность, затруднявшую передвижение всадников). Освободив от испанцев почти все южного районы современного Чили, в 1556 году двинулся по направлению к Сантьяго. В 1557 году, находясь во главе небольшого отряда, был атакован испанцами, погиб в бою. Лаутаро стал главным героем эпической поэмы А. де Эрсильи-и-Суньиги «Араукана» («La Araucana»; ч. 1-3, 1569-1589).