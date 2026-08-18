ЛАУТАРО

ЛАУТАРО - вождь ин­дей­ских пле­мён арау­ка­нов

Национальный ге­рой Чи­ли. Маль­чи­ком за­хва­чен ис­пан­ца­ми. Слу­жил ко­ню­хом у П. де Валь­ди­вии, ов­ла­дел ис­кус­ст­вом вер­хо­вой ез­ды и по­зна­ко­мил­ся с во­енной так­ти­кой кон­ки­ста­до­ров. В 1553 году бе­жал, вме­сте с во­ж­дём арау­ка­нов Кау­по­ли­ка­ном раз­ра­бо­тал план вос­ста­ния про­тив испанского гос­под­ства. В 1553 году взял форт Ту­ка­пель, в де­каб­ре то­го же го­да раз­бил си­лы Валь­ди­вии, пы­тав­ше­го­ся от­бить форт у ин­дей­цев. В 1554 году одер­жал по­бе­ду при Ма­ри­уэнью над от­ря­дом пре­ем­ни­ка Валь­ди­вии Ф. де Виль­яг­ры, два­ж­ды (в 1554 и 1555 годах) раз­ру­шал Кон­сеп­сь­он - вто­рой по зна­чи­мо­сти испанский го­род ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Чи­ли. До­би­вал­ся во­енного ус­пе­ха главным образом за счёт осо­бо­го по­строе­ния вой­ска (де­лил его на от­ря­ды, ко­то­рые по оче­ре­ди на­па­да­ли на про­тив­ни­ка) и уме­ло­го ис­поль­зо­ва­ния осо­бен­но­стей ланд­шаф­та (вы­би­рал хол­ми­стую ме­ст­ность, за­труд­няв­шую пе­ре­дви­же­ние всад­ни­ков). Ос­во­бо­див от ис­пан­цев поч­ти все южного рай­оны современного Чи­ли, в 1556 году дви­нул­ся по на­прав­ле­нию к Сан­ть­я­го. В 1557 году, на­хо­дясь во гла­ве не­боль­шо­го от­ря­да, был ата­ко­ван ис­пан­ца­ми, по­гиб в бою. Лаутаро стал главным ге­ро­ем эпической поэ­мы А. де Эр­си­льи-и-Су­ньи­ги «Арау­ка­на» («La Ara­uca­na»; ч. 1-3, 1569-1589).