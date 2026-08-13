ЛАУРИАК
ЛАУРИАК - римский город в Норике, на левом берегу реки Эннс у впадения в Дунай (в рамках территории современного города Эннс, Австрия).
Находился на пересечении дорог: вдоль Дуная, трансальпийской (из Подунавья в Аквилею) и других. Основан, вероятно, вскоре после присоединения Норика к Риму в XV веке до н. э. как небольшое укрепление. Название считают кельтским (засвидетельствовано в 791 году н. э. как Lorahha, сохранилось как современный Lorch), но следов кельтского поселения на территории Лауриака не обнаружено. По средневековым преданиям (др. источниками не подтверждаются), здесь проповедовали и основали церковь апостолы Марк и Лука.
Лауриак достраивался в I и II веках н. э., тогда же рядом появилась канаба (её население связано с обслуживанием войск). Был базой военной флотилии. Разрушен в 170-171 годах в ходе Маркоманских войн. Восстановлен как лагерь легиона при императоре Коммоде в 191 году или Септимии Севере в 205 году. Гарнизон составляли Италийский II легион и др. подразделения, здесь же находился командующий военными силами Норика, функционировала мастерская по изготовлению щитов. Город имел форму параллелограмма (около 540×400 м), четверо фронтальных ворот, 4 угловые (с калитками) и 26 др. башен. Западнее находился гражданский город, который в 212 году стал муниципием.
В середине III века пострадал от нападения (возможно, германского племени ютунгов в 270/271 году). Эпохи расцвета приходятся на правление Александра Севера и Септимия Севера в конце II - начале III веков и династии Константина Великого в IV вее. С моста в Лауриаке (вероятно, 04.05.304 года) был утоплен святой Флориан, во время гонения на христиан при Диоклетиане (возможно, в Лауриаке существовала одна из первых в Норике христианских общин и не позднее V века появился епископ, который, по одной из точек зрения, являлся и митрополитом Прибрежного Норика).
К началу эпохи Великого переселения народов относятся разрушения, не прервавшие жизнь в Лауриаке; в V веке здесь находился центр Прибрежного Норика; происходит аграризация Лауриака, как и др. городов региона. Между 454 и 482 годами в Лауриаке проповедовал святой Северин (при епископе Констанции); в Лауриаке были эвакуированы жители нескольких римских городов Подунавья, но вскоре всё население было перемещено в зону, расположенную восточнее Лауриака, которую контролировало германское племя ругиев. Оттуда остатки римского населения выведены в Италию в 488 году, после 2-го похода Одоакра на ругиев.
Раскопки со второй половины XIX века, систематические - с 1904 года (с перерывами). В гражданском городе изучались регулярная планировка, ориентированная на дорогу к лагерю, форум, общественные здания, обширные термы, храмы, в т. ч. церковь второй половины IV или V веков на месте современной церкви Святого Лаврентия, дома и др. В лагере выделено 7 периодов строительства; идентифицированы основные улицы, форум, храм, казармы подразделений, гарнизонные термы, лазарет, мастерские, др. хозяйственные помещения, церковь, вероятно, конец IV века (на её месте в позднее Средневековье построена церковь Девы Марии). Проводились и раскопки на некрополях Лауриака. Среди находок - мозаики (около середины II века), фрески, скульптура, рельефы, надгробия (в т. ч. христианские), надписи, многочисленные монеты. В городе Эннс действует музей Лауриака, публикующий издания о Лауриаке, в т. ч. серию «Forschungen in Lauriacum» (с 1953 года).
Иллюстрация:
Лауриак. Бронзовая накладка на портупею. Музей Лауриака. Эннс (Австрия). Архив БРЭ.