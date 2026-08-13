ЛАУРИАК

ЛАУРИАК - римский го­род в Но­ри­ке, на ле­вом бе­ре­гу реки Эннс у впа­де­ния в Ду­най (в рам­ках тер­ри­то­рии современного города Эннс, Ав­ст­рия).

На­хо­дил­ся на пе­ре­се­че­нии до­рог: вдоль Ду­ная, транс­аль­пий­ской (из По­ду­на­вья в Ак­ви­лею) и дру­гих. Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, вско­ре по­сле при­сое­ди­не­ния Но­ри­ка к Ри­му в XV веке до н. э. как не­боль­шое ук­реп­ле­ние. Название счи­та­ют кельт­ским (за­сви­де­тель­ст­во­ва­но в 791 году н. э. как Lorahha, со­хра­ни­лось как современный Lorch), но сле­дов кельтского по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии Лауриака не об­на­ру­же­но. По средневековым пре­да­ни­ям (др. ис­точ­ни­ка­ми не под­твер­жда­ют­ся), здесь про­по­ве­до­ва­ли и ос­но­ва­ли цер­ковь апо­сто­лы Марк и Лу­ка.

Лауриак до­ст­раи­вал­ся в I и II веках н. э., то­гда же ря­дом поя­ви­лась ка­на­ба (её на­се­ле­ние свя­за­но с об­слу­жи­ва­ни­ем войск). Был ба­зой во­енной фло­ти­лии. Раз­ру­шен в 170-171 годах в хо­де Мар­ко­ман­ских войн. Вос­ста­нов­лен как ла­герь ле­гио­на при императоре Ком­мо­де в 191 году или Сеп­ти­мии Се­ве­ре в 205 году. Гар­ни­зон со­став­ля­ли Ита­лий­ский II ле­ги­он и др. под­раз­де­ле­ния, здесь же на­хо­дил­ся ко­ман­дую­щий во­енными си­ла­ми Но­ри­ка, функ­цио­ни­ро­ва­ла мас­тер­ская по из­го­тов­ле­нию щи­тов. Го­род имел фор­му па­рал­ле­ло­грам­ма (около 540×400 м), чет­ве­ро фрон­таль­ных во­рот, 4 уг­ло­вые (с ка­лит­ка­ми) и 26 др. ба­шен. За­пад­нее на­хо­дил­ся гражданский го­род, ко­то­рый в 212 году стал му­ни­ци­пи­ем.

В середине III века по­стра­дал от на­па­де­ния (воз­мож­но, германского пле­ме­ни ютун­гов в 270/271 году). Эпо­хи рас­цве­та при­хо­дят­ся на прав­ле­ние Алек­сан­д­ра Се­ве­ра и Сеп­ти­мия Се­ве­ра в конце II - начале III веков и ди­на­стии Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го в IV вее. С мос­та в Лауриаке (ве­ро­ят­но, 04.05.304 года) был уто­п­лен святой Фло­ри­ан, во вре­мя го­не­ния на хри­сти­ан при Ди­ок­ле­тиа­не (воз­мож­но, в Лауриаке су­ще­ст­во­ва­ла од­на из пер­вых в Но­ри­ке хри­сти­ан­ских об­щин и не позд­нее V века появился епи­скоп, ко­то­рый, по од­ной из то­чек зре­ния, яв­лял­ся и ми­тро­поли­том При­бреж­но­го Но­ри­ка).

К на­ча­лу эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов от­но­сят­ся раз­ру­ше­ния, не пре­рвав­шие жизнь в Лауриаке; в V веке здесь на­хо­дил­ся центр При­бреж­но­го Но­ри­ка; про­ис­хо­дит аг­ра­ри­за­ция Лауриака, как и др. го­ро­дов ре­гио­на. Ме­ж­ду 454 и 482 годами в Лауриаке про­по­ве­до­вал святой Се­ве­рин (при епи­ско­пе Кон­стан­ции); в Лауриаке бы­ли эва­куи­ро­ва­ны жи­те­ли не­сколь­ких римских го­ро­дов По­ду­на­вья, но вско­ре всё на­се­ле­ние бы­ло пе­ре­ме­ще­но в зо­ну, рас­по­ло­жен­ную вос­точ­нее Лауриака, ко­то­рую кон­тро­ли­ро­ва­ло германское пле­мя ру­ги­ев. От­ту­да ос­тат­ки римского на­се­ле­ния вы­ве­де­ны в Ита­лию в 488 году, по­сле 2-го по­хо­да Одоа­кра на ру­ги­ев.

Рас­коп­ки со второй половины XIX века, сис­те­ма­ти­че­ские - с 1904 года (с пе­ре­ры­ва­ми). В гражданском го­ро­де изу­ча­лись ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка, ори­ен­ти­ро­ван­ная на до­ро­гу к ла­ге­рю, фо­рум, об­щественные зда­ния, об­шир­ные тер­мы, хра­мы, в т. ч. цер­ковь второй половины IV или V веков на мес­те современной церкви Святого Лав­рен­тия, до­ма и др. В ла­ге­ре вы­де­ле­но 7 пе­рио­дов строи­тель­ст­ва; иден­ти­фи­ци­ро­ва­ны основные ули­цы, фо­рум, храм, ка­зар­мы под­раз­де­ле­ний, гар­ни­зон­ные тер­мы, ла­за­рет, мас­тер­ские, др. хо­зяйственные по­ме­ще­ния, цер­ковь, ве­ро­ят­но, конец IV века (на её мес­те в позд­нее Сред­не­ве­ко­вье по­строе­на церковь Де­вы Ма­рии). Про­во­ди­лись и рас­коп­ки на нек­ро­по­лях Лауриака. Сре­ди на­хо­док - мо­заи­ки (около середины II века), фре­ски, скульп­ту­ра, рель­е­фы, над­гро­бия (в т. ч. хри­сти­ан­ские), над­пи­си, мно­го­численные мо­не­ты. В городе Эннс дей­ст­ву­ет му­зей Лау­риа­ка, пуб­ли­кую­щий из­да­ния о Лауриаке, в т. ч. се­рию «Forschungen in Lauriacum» (с 1953 года).

Иллюстрация:

Лау­ри­ак. Брон­зо­вая на­клад­ка на пор­ту­пею. Му­зей Лау­риа­ка. Эннс (Ав­ст­рия). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)