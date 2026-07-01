ЛАУРИ-ВОЛЬПИ ДЖАКОМО
ЛАУРИ-ВОЛЬПИ ДЖАКОМО - итальянский певец (лирико-драматический тенор).
Один из крупнейших теноров своего времени. Учился в Римской консерватории у А. Котоньи и Э. Розати. Дебютировал в 1919 году. В 1922 году впервые пел в миланском театре «Ла Скала» (Герцог в «Риголетто» Дж. Верди; под управлением А. Тосканини), в 1929 году с триумфом выступил здесь в партии Арнольда в опере «Вильгельм Телль» Дж. Россини; регулярно пел на этой сцене в 1930-940-е годы. В 1923-1933 годах солист нью-йоркской «Метрополитен-оперы», среди ролей - Калаф («Турандот» Дж. Пуччини, 1926, американская премьера), Рудольф («Луиза Миллер» Дж. Верди, 1929). Выступал в лондонском театре «Ковент-Гарден» (1925, заглавная партия в опере «Андре Шенье» У. Джордано; 1936), в Парижской опере (с 1927), на фестивале «Арена-ди-Верона» (с 1928 года) и на других оперных сценах мирового значения. С 1935 года жил преимущественно в Испании. Среди других партий: Радамес, Отелло, Манрико («Аида», «Отелло», «Трубадур» Верди), Каварадосси («Тоска» Пуччини), Рауль («Гугеноты» Дж. Мейербера). В 1965 году оставил театральную сцену, до 1977 года выступал в концертах. Многочисленные записи.
Сочинения:
Misteri della voce umana. Mil., 1957; Вокальные параллели. Л., 1972.