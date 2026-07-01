ЛАУРИ-ВОЛЬПИ ДЖАКОМО

ЛАУРИ-ВОЛЬПИ ДЖАКОМО - итальянский пе­вец (ли­ри­ко-дра­ма­тический те­нор).

Один из круп­ней­ших те­но­ров сво­его вре­ме­ни. Учил­ся в Римской консерватории у А. Ко­то­ньи и Э. Ро­за­ти. Де­бюти­ро­вал в 1919 году. В 1922 году впер­вые пел в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» (Гер­цог в «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди; под управлением А. Тос­ка­ни­ни), в 1929 году с три­ум­фом вы­сту­пил здесь в пар­тии Ар­ноль­да в опе­ре «Виль­гельм Телль» Дж. Рос­си­ни; ре­гу­ляр­но пел на этой сце­не в 1930-940-е годы. В 1923-1933 годах со­лист нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры», сре­ди ро­лей - Ка­лаф («Ту­ран­дот» Дж. Пуч­чи­ни, 1926, американская пре­мье­ра), Ру­дольф («Луи­за Мил­лер» Дж. Вер­ди, 1929). Вы­сту­пал в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (1925, за­глав­ная пар­тия в опе­ре «Ан­д­ре Ше­нье» У. Джор­да­но; 1936), в Па­риж­ской опе­ре (с 1927), на фес­ти­ва­ле «Аре­на-ди-Ве­ро­на» (с 1928 года) и на других опер­ных сце­нах ми­ро­во­го зна­че­ния. С 1935 года жил пре­имущественно в Ис­па­нии. Сре­ди других пар­тий: Ра­да­мес, Отел­ло, Ман­ри­ко («Аи­да», «Отел­ло», «Тру­ба­дур» Вер­ди), Ка­ва­ра­дос­си («Тос­ка» Пуч­чи­ни), Ра­уль («Гу­ге­но­ты» Дж. Мей­ер­бе­ра). В 1965 году ос­та­вил те­ат­раль­ную сце­ну, до 1977 года вы­сту­пал в кон­цер­тах. Мно­го­численные за­пи­си.

Сочинения :

Misteri della voce umana. Mil., 1957; Во­каль­ные па­рал­ле­ли. Л., 1972.