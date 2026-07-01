ЛАУРЕЛЯ ЛЭНГЛИ СОГЛАШЕНИЕ

ЛАУРЕЛЯ ЛЭНГЛИ СОГЛАШЕНИЕ - фи­лип­пи­но-американские тор­го­во-эко­но­мические со­гла­ше­ние.

Под­пи­са­но в Ва­ши­нг­то­не 6 сентября 1955 года. Дей­ст­во­ва­ло в 1956-1974 годах. За­ме­ни­ло дву­сто­рон­нее тор­го­во-эко­но­мическое со­гла­ше­ние 1946 года, пре­дос­та­вив­шее гра­ж­да­нам США рав­ные с фи­лип­пин­ца­ми пра­ва на ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных ре­сур­сов и ком­му­наль­ных пред­при­ятий, ус­та­но­вив­шее кво­ты на ввоз основных фи­лип­пин­ских то­ва­ров в США (при от­сут­ст­вии ог­ра­ни­че­ний на им­порт американских то­ва­ров на Фи­лип­пи­ны), при­вя­зав­шее курс пе­со к американскому дол­ла­ру (курс пе­со не мог быть из­ме­нён без со­гла­сия ад­ми­ни­ст­ра­ции США). Лауреля-лэнгли соглашение оп­ре­де­ли­ло по­ря­док по­сте­пен­но­го вве­де­ния им­порт­ных по­шлин на то­ва­ры обе­их стран, пре­дос­та­ви­ло пра­ви­тель­ст­ву Фи­лип­пин пра­во ре­гу­ли­ро­вать курс пе­со, от­кры­ло аме­ри­кан­цам дос­туп во все от­рас­ли эко­но­ми­ки Фи­лип­пин, а фи­лип­пин­цам – в от­рас­ли эко­но­ми­ки США. По­доб­но со­гла­ше­нию 1946 года, Лауреля-лэнгли соглашение вос­при­ни­ма­лось в пат­рио­тичееских кру­гах Фи­лип­пин как до­ку­мент, ог­ра­ни­чи­ваю­щий национальный су­ве­ре­ни­тет, по­сколь­ку ус­туп­ки Фи­лип­пи­нам со сто­ро­ны США но­си­ли пре­имущетвенно дек­ла­ра­тив­ный ха­рак­тер.

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