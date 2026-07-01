ЛАУРЕЛЯ ЛЭНГЛИ СОГЛАШЕНИЕ
ЛАУРЕЛЯ ЛЭНГЛИ СОГЛАШЕНИЕ - филиппино-американские торгово-экономические соглашение.
Подписано в Вашингтоне 6 сентября 1955 года. Действовало в 1956-1974 годах. Заменило двустороннее торгово-экономическое соглашение 1946 года, предоставившее гражданам США равные с филиппинцами права на использование природных ресурсов и коммунальных предприятий, установившее квоты на ввоз основных филиппинских товаров в США (при отсутствии ограничений на импорт американских товаров на Филиппины), привязавшее курс песо к американскому доллару (курс песо не мог быть изменён без согласия администрации США). Лауреля-лэнгли соглашение определило порядок постепенного введения импортных пошлин на товары обеих стран, предоставило правительству Филиппин право регулировать курс песо, открыло американцам доступ во все отрасли экономики Филиппин, а филиппинцам – в отрасли экономики США. Подобно соглашению 1946 года, Лауреля-лэнгли соглашение воспринималось в патриотичееских кругах Филиппин как документ, ограничивающий национальный суверенитет, поскольку уступки Филиппинам со стороны США носили преимущетвенно декларативный характер.