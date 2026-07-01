ЛАУРЕЛЬ ХОСЕ ПАСЬЯНО

ЛАУРЕЛЬ ХОСЕ ПАСЬЯНО - фи­лип­пин­ский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи юри­ста; отец Лауреля вхо­дил в со­став пра­ви­тель­ст­ва Э. Аги­наль­до. Л. по­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Фи­лип­пин­ском университетете (1915), про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Йель­ском университетете (США), где в 1920 году ему бы­ла при­свое­на учё­ная сте­пень доктора гражданского пра­ва. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну на­зна­чен заместителем министра внутренних дел, в 1923 году - министр внутренних дел. Из-за про­ти­во­ре­чий с гененерал-гу­бер­на­то­ром Л. Ву­дом в том же го­ду вы­шел в от­став­ку с ре­пу­та­ци­ей кри­ти­ка американского ко­ло­ни­аль­но­го ре­жи­ма. В 1925-1931 годах се­на­тор от пар­тии на­цио­на­ли­стов, уча­ст­ник под­го­тов­ки кон­сти­ту­ции ав­то­ном­ных Фи­лип­пин (1935), член Вер­хов­но­го су­да (1936-1941). В 1941 году министр юс­ти­ции в пра­ви­тель­ст­ве М. Л. Ке­со­на. В том же го­ду на­зна­чен представителем Вер­хов­но­го су­да Фи­лип­пин. В пе­ри­од японской ок­ку­па­ции (1942-1943) за­ни­мал долж­ность ко­мис­са­ра пра­во­су­дия и внутренних дел, яв­лял­ся так­же гла­вой Кабинета по под­го­тов­ке к про­воз­гла­ше­нию не­за­ви­си­мо­сти Фи­лип­пин. В октябре 1943 года Национальное со­б­ра­ние из­бра­ло Лауреля пре­зи­ден­том стра­ны. В авусте 1945 года по рас­по­ря­же­нию ко­мандующего американскими вой­ска­ми Д. Ма­кар­ту­ра аре­сто­ван, об­ви­нён в пре­да­тель­ст­ве. В 1948 году ам­ни­сти­ро­ван. В 1949 году вы­дви­нул свою кан­ди­да­ту­ру на пост пре­зи­ден­та от На­цио­на­ли­стической пар­тии, но по­тер­пел по­ра­же­ние на вы­бо­рах. В 1951-1957 годах се­на­тор, в 1954 году ини­циа­тор соз­да­ния и гла­ва фи­лип­пин­ской эко­но­мической мис­сии в США, под­пи­сал Лау­ре­ля – Лэнг­ли со­гла­ше­ние.