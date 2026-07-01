ЛАУРЕЛЬ ХОСЕ ПАСЬЯНО
ЛАУРЕЛЬ ХОСЕ ПАСЬЯНО - филиппинский государственный и политический деятель.
Из семьи юриста; отец Лауреля входил в состав правительства Э. Агинальдо. Л. получил юридическое образование в Филиппинском университетете (1915), продолжил образование в Йельском университетете (США), где в 1920 году ему была присвоена учёная степень доктора гражданского права. По возвращении на родину назначен заместителем министра внутренних дел, в 1923 году - министр внутренних дел. Из-за противоречий с гененерал-губернатором Л. Вудом в том же году вышел в отставку с репутацией критика американского колониального режима. В 1925-1931 годах сенатор от партии националистов, участник подготовки конституции автономных Филиппин (1935), член Верховного суда (1936-1941). В 1941 году министр юстиции в правительстве М. Л. Кесона. В том же году назначен представителем Верховного суда Филиппин. В период японской оккупации (1942-1943) занимал должность комиссара правосудия и внутренних дел, являлся также главой Кабинета по подготовке к провозглашению независимости Филиппин. В октябре 1943 года Национальное собрание избрало Лауреля президентом страны. В авусте 1945 года по распоряжению командующего американскими войсками Д. Макартура арестован, обвинён в предательстве. В 1948 году амнистирован. В 1949 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента от Националистической партии, но потерпел поражение на выборах. В 1951-1957 годах сенатор, в 1954 году инициатор создания и глава филиппинской экономической миссии в США, подписал Лауреля – Лэнгли соглашение.