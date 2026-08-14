ЛАУРАНА ЛУЧАНО

ЛАУРАНА ЛУЧАНО - итальянский ар­хи­тек­тор.

Сын ка­мен­щи­ка, учил­ся в За­ре у Джорд­жо да Се­бе­ни­ко. Из­вест­но, что в 1464 году Лаурана ра­бо­тал в Фа­но над Пор­та Мад­жо­ре, за­тем, ве­ро­ят­но, в Пе­за­ро, а в 1465 году - в Ман­туе при дво­ре гер­цо­гов Гон­за­га, где на не­го су­ще­ст­вен­ное влия­ние ока­за­ли ар­хитурные про­ек­ты Л. Б. Аль­бер­ти. В 1466-1472 на­хо­дил­ся в Ур­би­но по при­гла­ше­нию гер­цо­га Фе­де­ри­го да Мон­те­фельт­ро; был на­зна­чен сна­ча­ла главным ин­же­не­ром, а за­тем ру­ко­во­ди­те­лем всех ра­бот в Па­лац­цо Ду­ка­ле.

Во двор­це, строи­тель­ст­во ко­то­ро­го на­ча­лось ещё до при­бы­тия Лаурана и бы­ло про­дол­же­но по­сле его отъ­ез­да Фран­че­ско ди Джорд­жо Мар­ти­ни, Лаурана соз­дал па­рад­ный двор с ко­лон­на­дой, часть об­рам­ляю­щих его крыль­ев и об­ра­щён­ный к до­ли­не фа­сад с баш­ня­ми и 3-ярус­ной лод­жи­ей. Эти час­ти, вы­пол­нен­ные на ос­но­ве ар­хитектурных идей Аль­бер­ти и Ф. Бру­нел­ле­ски, при­да­ют ук­ре­п­лён­ной ре­зи­ден­ции с жи­во­пис­ной не­ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой чер­ты ре­нес­санс­но­го двор­ца.

В 1472-1474 годах ра­бо­тал в Не­апо­ле у гер­цога Фер­ран­те спе­циа­ли­стом по ар­тил­ле­рии. В 1474 году в Пе­за­ро спро­ек­ти­ро­вал и на­чал воз­ве­де­ние кре­по­сти Рок­ка-Кос­тан­ца (за­кон­че­на под руководством Ке­ру­би­но ди Джо­ван­ни да Ми­ла­но в 1483 году). Лаурана (на­ря­ду с другими ху­дож­ни­ка­ми) при­пи­сы­ва­ют­ся 3 ве­ду­ты «иде­аль­но­го ре­нес­санс­но­го го­ро­да» (Национальная га­ле­рея об­лас­ти Мар­ке, Ур­би­но; Государственные му­зеи, Бер­лин; Ху­дожественный му­зей У. и Г. Уол­терс, Бал­ти­мор). Ра­бо­ты Лаурана спо­соб­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию прин­ци­пов ре­нес­санс­ной ор­дер­ной ар­хи­тек­ту­ры в Сев. Ита­лии.

Иллюстрация:

Л. Лау­ра­на. Па­рад­ный внут­рен­ний двор Па­лац­цо Ду­ка­лев Ур­би­но. 1466-1472 годы. Архив БРЭ.