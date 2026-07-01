ЛАУПЕН

Ла́упен — коммуна в кантоне Берн (Швейцария), место сражения между жителями имперского Берна и коалицией их противников — светских и церковных сеньоров, чьи владения граничили с землями Берна (21 июня 1339). Среди причин военного противостояния были территориальная экспансия Берна, его соперничество с Фрибуром и отказ принести оммаж императору Людовику IV Баварскому. Объявив войну Берну, союзники осадили замок Л. Жители Берна поспешили на выручку, к ним присоединились отряды из кантонов Швиц, Ури, Унтервальден и Золотурн. Бернское войско насчитывало около 6 тыс. человек, армия противников — 6—12 тыс. Несмотря на численное превосходство коалиции сеньоров и Фрибура, располагавших тяжелой кавалерией, в ожесточенном бою бернское войско одержало верх благодаря высокой дисциплине и искусному маневрированию, противник понес серьезные потери. По преданию, в битве при Л. впервые использовалось знамя Швейцарской конфедерации (белый крест на красном поле). После того как бернцы повторно разгромили фрибурское войско в битве при Шёнберге (24 апреля 1340), при посредничестве венгерской королевы Агнесы Австрийской был заключен мир. В 1353 Берн вступил в Швейцарскую конфедерацию.

Лит. : Moser F. Der Laupenkrieg 1339: Festschrift zur 600 Jahrfeier 1939. Bern, 1939; Braun H. Der Laupenkrieg — eine Berner Erfolgsgeschichte // Berns mutige Zeit: Das 13. und 14 Jahrhundert neu entdeckt / Hrsg. R. C. Schwinges. Bern, 2003.