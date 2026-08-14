ЛАУДА АНДРЕАС НИКОЛАУС
ЛАУДА АНДРЕАС НИКОЛАУС - австрийский спортсмен.
Один из сильнейших автогонщиков мира в 1970-х - первой половины 1980-х годов; 3-кратный чемпион мира в классе «Формула-1» в составе команд «Феррари» (1975, 1977 годы) и «Макларен» (1984 год).
Дебютировал в чемпионате мира «Формула-2» в 22 года в команде «Марч». С 1971 года в «Формуле-1»; в 1974-1977 годах выступал за «Феррари», в 1978-1979 годах за «Брабем», в 1982-1985 годах за «Макларен». Участвовал в 177 розыгрышах Гран-при, 54 раза был в тройке призёров, в т. ч. одержал 25 побед.
В 2001-2002 годах спортивный директор команды «Ягуар». С 1994 года комментатор, с 1995 года эксперт немецкого телеканала RTL. Автор 4 книг об автоспорте (1977-1986 годы).
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Архив БРЭ.