ЛАУДА АНДРЕАС НИКОЛАУС

ЛАУДА АНДРЕАС НИКОЛАУС - австрийский спорт­смен.

Один из силь­ней­ших ав­то­гон­щи­ков ми­ра в 1970-х - первой половины 1980-х годов; 3-крат­ный чем­пи­он ми­ра в клас­се «Фор­му­ла-1» в со­ста­ве ко­манд «Фер­ра­ри» (1975, 1977 годы) и «Мак­ла­рен» (1984 год).

Де­бю­ти­ро­вал в чем­пио­на­те ми­ра «Фор­му­ла-2» в 22 го­да в ко­ман­де «Марч». С 1971 года в «Фор­му­ле-1»; в 1974-1977 годах вы­сту­пал за «Фер­ра­ри», в 1978-1979 годах за «Бра­бем», в 1982-1985 годах за «Мак­ла­рен». Уча­ст­во­вал в 177 ро­зыгры­шах Гран-при, 54 раза был в трой­ке при­зё­ров, в т. ч. одер­жал 25 по­бед.

В 2001-2002 годах спор­тив­ный ди­рек­тор ко­ман­ды «Ягу­ар». С 1994 года ком­мен­та­тор, с 1995 года экс­перт немецкого те­ле­ка­на­ла RTL. Ав­тор 4 книг об ав­то­спор­те (1977-1986 годы).

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