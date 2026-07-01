ЛАУБЕ ГЕНРИХ РУДОЛЬФ

ЛАУБЕ ГЕНРИХ РУДОЛЬФ КОНСТАНЦ - немецкий пи­са­тель, дра­ма­тург, те­ат­раль­ный дея­тель.

Ро­дил­ся в се­мье ре­мес­лен­ни­ка. Изу­чал бо­го­сло­вие и литературу в университетах Гал­ле и Бре­с­лау (1825-1830 годы). Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в конце 1820-х годов как те­ат­раль­ный кри­тик, в 1832 году сбли­зил­ся с груп­пой «Мо­ло­дая Гер­ма­ния». Под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям из-за сво­их ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тических взгля­дов. Де­пу­тат Франк­фурт­ско­го пар­ла­мен­та (1848-1849 годы). В 1849-1867 годах ху­дожественный ди­рек­тор «Бур­гтеа­тер» в Ве­не. Ос­но­вал Вен­ский городской те­атр (от­крыт 15.09.1872 года) и ру­ко­во­дил им до 1879 года.

Ав­тор ро­ман­ной три­ло­гии «Мо­ло­дая Ев­ро­па» («Das jun­ge Europa», 1833-1838 годы), на­пи­сан­ной под впе­чат­ле­ни­ем от со­бы­тий Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года; ис­то­рических ро­ма­нов «Гра­фи­ня Ша­тоб­ри­ан» («Gräfin Chateaubri­ant», Bd 1-3, 1843 год, русский перевод 1881 года, пе­ре­из­дан в 1994 году) и «Не­мец­кая вой­на» («Der deutsche Krieg», Bd 1-9, 1863 год) о Три­дца­ти­лет­ней вой­не; драм «Уче­ни­ки Кар­ло­вой шко­лы» («Die Karlsschüler», 1846 год) о мо­ло­дом Ф. Шил­ле­ре, «Граф Стру­эн­зе» («Graf Struensee», 1847 год), «Граф Эс­секс» («Graf Essex», 1856 год); ра­бот по ис­то­рии немецкой литературы и те­ат­ра и др.

Сочинения :

Gesammelte Werke / Hrsg. H. Houben. Lpz., 1908–1909. Bd 1–50

Schriften ̈uber Thea­ter / Hrsg. E. Stahl-Wisten. B., 1959.