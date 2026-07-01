ЛАУБЕ ГЕНРИХ РУДОЛЬФ
ЛАУБЕ ГЕНРИХ РУДОЛЬФ КОНСТАНЦ - немецкий писатель, драматург, театральный деятель.
Родился в семье ремесленника. Изучал богословие и литературу в университетах Галле и Бреслау (1825-1830 годы). Дебютировал в печати в конце 1820-х годов как театральный критик, в 1832 году сблизился с группой «Молодая Германия». Подвергался преследованиям из-за своих либерально-демократических взглядов. Депутат Франкфуртского парламента (1848-1849 годы). В 1849-1867 годах художественный директор «Бургтеатер» в Вене. Основал Венский городской театр (открыт 15.09.1872 года) и руководил им до 1879 года.
Автор романной трилогии «Молодая Европа» («Das junge Europa», 1833-1838 годы), написанной под впечатлением от событий Июльской революции 1830 года; исторических романов «Графиня Шатобриан» («Gräfin Chateaubriant», Bd 1-3, 1843 год, русский перевод 1881 года, переиздан в 1994 году) и «Немецкая война» («Der deutsche Krieg», Bd 1-9, 1863 год) о Тридцатилетней войне; драм «Ученики Карловой школы» («Die Karlsschüler», 1846 год) о молодом Ф. Шиллере, «Граф Струэнзе» («Graf Struensee», 1847 год), «Граф Эссекс» («Graf Essex», 1856 год); работ по истории немецкой литературы и театра и др.
Сочинения:
Gesammelte Werke / Hrsg. H. Houben. Lpz., 1908–1909. Bd 1–50
Schriften ̈uber Theater / Hrsg. E. Stahl-Wisten. B., 1959.