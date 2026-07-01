ЛАУБ ФЕРДИНАНД
ЛАУБ ФЕРДИНАНД - чешский скрипач, педагог, композитор.
Из семьи музыканта. В 1846 году окончил Пражскую консерваторию по классу скрипки М. Мильднера. С 1848 года в Вене, где около 2 лет был концертмейстером оперного оркестра, выступал как солист и камерный музыкант, брал уроки композиции у З. Зехтера. В 1853-1855 годах концертмейстер Придворного оркестра в Веймаре (сменил на этом посту Й. Иоахима). С 1855 года в Берлине, до 1857 года профессор консерватории Штерна; первый скрипач квартета, исполнявшего поздние квартеты Л. ван Бетховена.
В 1858-1865 годах достиг вершины славы как скрипач; играл с К. Шуман и Х. фонБюловом в Берлине (1858 год), гастролировал во многих странах Европы, в т. ч. в России (1859 год, 1865 год; в Санкт-Петербурге выступал с А. Г. Рубинштейном, Т. Лешетицким). С 1866 года жил в Москве. Сыграл основополагающую роль в становлении московской скрипичной школы. Первый профессор Московской консерватории по классу скрипки, руководитель квартетного, камерного и оркестрового классов (приглашён Н. Г. Рубинштейном).
Среди учеников: И. Котек, С. Барцевич, В. Ю. Виллуан, И. Ф. Лойко, А. Ф. Арендс, Е. Н. Вонсовская, по классу камерного ансамбля - С. И.Танеев. После смерти Лауба многие его ученики завершили образование под руководством его помощника И. В. Гржимали. Концертмейстер симфонического оркестра, первый скрипач квартета Московского отделения Русского музыкального общества. В составе этого квартета впервые исполнил 1-й и 2-й квартеты П. И. Чайковского (1871, 1874 годы; 3-й квартет, 1876 год, посвящён памяти Лауба). Умер во время путешествия.
Один из крупнейших представителей чешской скрипичной школы XIX века (наряду с Й. Славиком и Ф. Ондржичком). В сольный репертуар Лауба входили многие концерты для скрипки с оркестром (от Л. ван Бетховена до М. Бруха), сонаты и партиты для скрипки соло И. С. Баха (Лауб одним из первых включил их в концертный репертуар), виртуозные произведения Н. Паганини, Г. Эрнста, его собственные сочинения; в России он прославился, в частности, интерпретацией «Крейцеровой» (op. 47 A-dur) сонаты Бетховена в ансамбле с Н. Г. Рубинштейном. Его игру, отличавшуюся силой тона, страстностью и совершенством техники, высоко ценили В. Ф. Одоевский, А. Н. Серов, П. И. Чайковский. Л. - автор Концерта a-moll, пьес и этюдов для скрипки, каденции к концерту Бетховена, романсов.