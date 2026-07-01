ЛАУБ ФЕРДИНАНД

ЛАУБ ФЕРДИНАНД - чешский скри­пач, пе­да­гог, ком­по­зи­тор.

Из се­мьи му­зы­кан­та. В 1846 году окон­чил Праж­скую консерваторию по клас­су скрип­ки М. Мильд­не­ра. С 1848 года в Ве­не, где около 2 лет был кон­церт­мей­сте­ром опер­но­го ор­ке­ст­ра, вы­сту­пал как со­лист и ка­мер­ный му­зы­кант, брал уро­ки ком­по­зи­ции у З. Зех­те­ра. В 1853-1855 годах кон­церт­мей­стер При­двор­но­го ор­ке­ст­ра в Вей­ма­ре (сме­нил на этом по­сту Й. Ио­а­хи­ма). С 1855 года в Бер­ли­не, до 1857 года профессор консерватории Штер­на; пер­вый скри­пач квар­те­та, ис­пол­няв­ше­го позд­ние квар­те­ты Л. ван Бет­хо­ве­на.

В 1858-1865 годах дос­тиг вер­ши­ны сла­вы как скри­пач; иг­рал с К. Шу­ман и Х. фонБю­ло­вом в Бер­ли­не (1858 год), га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы, в т. ч. в Рос­сии (1859 год, 1865 год; в Санкт-Пе­тер­бур­ге вы­сту­пал с А. Г. Ру­бин­штей­ном, Т. Ле­ше­тиц­ким). С 1866 года жил в Мо­ск­ве. Сыг­рал ос­но­во­по­ла­гаю­щую роль в ста­нов­ле­нии московской скри­пич­ной шко­лы. Пер­вый профессор Московской консерватории по клас­су скрип­ки, ру­ко­во­ди­тель квар­тет­но­го, ка­мер­но­го и ор­ке­ст­ро­во­го клас­сов (при­гла­шён Н. Г. Ру­бин­штей­ном).

Сре­ди уче­ни­ков: И. Ко­тек, С. Бар­це­вич, В. Ю. Вил­лу­ан, И. Ф. Лой­ко, А. Ф. Арендс, Е. Н. Вон­сов­ская, по клас­су ка­мер­но­го ан­самб­ля - С. И.Та­не­ев. По­сле смер­ти Лауба многие его уче­ни­ки за­вер­ши­ли об­ра­зо­ва­ние под руководством его по­мощ­ни­ка И. В. Гржи­ма­ли. Кон­церт­мей­стер сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, пер­вый скри­пач квар­те­та Московского от­де­ле­ния Русского музыкального общества. В со­ста­ве это­го квар­те­та впер­вые ис­пол­нил 1-й и 2-й квар­те­ты П. И. Чай­ков­ско­го (1871, 1874 годы; 3-й квар­тет, 1876 год, по­свя­щён па­мя­ти Лауба). Умер во вре­мя пу­те­ше­ст­вия.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей чешской скри­пич­ной шко­лы XIX века (на­ря­ду с Й. Сла­ви­ком и Ф. Он­д­р­жич­ком). В соль­ный ре­пер­ту­ар Лауба вхо­ди­ли многие кон­цер­ты для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (от Л. ван Бет­хо­ве­на до М. Бру­ха), со­на­ты и пар­ти­ты для скрип­ки со­ло И. С. Ба­ха (Лауб од­ним из пер­вых вклю­чил их в кон­церт­ный ре­пер­ту­ар), вир­ту­оз­ные про­из­ве­де­ния Н. Па­га­ни­ни, Г. Эрн­ста, его собственные со­чи­не­ния; в Рос­сии он про­сла­вил­ся, в ча­ст­но­сти, ин­тер­пре­та­ци­ей «Крей­це­ро­вой» (op. 47 A-dur) со­на­ты Бет­хо­ве­на в ан­самб­ле с Н. Г. Ру­бин­штей­ном. Его иг­ру, от­ли­чав­шую­ся си­лой то­на, стра­ст­но­стью и со­вер­шен­ст­вом тех­ни­ки, вы­со­ко це­ни­ли В. Ф. Одо­ев­ский, А. Н. Се­ров, П. И. Чай­ков­ский. Л. - ав­тор Кон­цер­та a-moll, пьес и этю­дов для скрип­ки, ка­ден­ции к кон­цер­ту Бет­хо­ве­на, ро­ман­сов.