ЛАТЫШСКИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ЛАТЫШСКИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ - одна из национальных политических партий в Российской империи.
Образован в 1900 году в результате раскола в Рижской социал-демократической организации. Программа принята на 1-м съезде [29-30.12.1905 года (11-12.01.1906 года)]. В ней отразилось влияние политических платформ социалистов-революционеров партии и Латышской социал-демократической рабочей партии. Конечной целью ЛСДС провозглашалось уничтожение капиталистического строя посредством захвата власти пролетариатом, ближайшей целью - свержение самодержавия и создание в России федеративной демократической республики. Центральным законодательным органом будущей республики должно было стать Учредительное собрание, избираемое всеобщим тайным голосованием с широким представительством от национальных окраин.
На местах намечалось создать органы областного и местного самоуправления, наделённые широкими полномочиями. Латвия должна была получить национальную автономию и составить самоуправляющийся округ - Латышский край. Политические права предоставлялись всем гражданам независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и пола. Программа ЛСДС содержала также общедемократические требования (свободы слова, печати, совести, собраний и т. д., равноправия всех граждан перед законом, отделения Церкви от государства, бесплатного начального образования и т. д.).
Аграрный вопрос лидеры партии предлагали решить с помощью социализации помещичьих, государственных, кабинетских и церковных земель и передачи их вместе с инвентарём «безземельным обществам» для совместной обработки. Для решения рабочего вопроса партия добивалась введения 8-часового рабочего дня, страхования труда, принятия законов о защите женского и детского труда, создания рабочей инспекции.
Во время Революции 1905-1907 годов ЛСДС сосредоточил основные силы на подпольной и вооружённой борьбе. Крупные организации партии действовали в Риге и Либаве. ЛСДС вёл активную агитацию среди сельского населения, создавал вооруженные отряды и боевые дружины, которые нападали на имения немецких помещиков и зажиточных крестьян, оказывали вооруженное сопротивление власти, занимались экспроприацией с целью пополнения партийной кассы. Осуществлялись террористические акты. Партия бойкотировала выборы в Государственную думу.
В 1906-1907 годах проведены массовые аресты среди членов партии, в результате чего её численность резко сократилась. К 1908 году ЛСДС прекратил своё существование. Осенью 1910 года партийная конференция в Брюсселе объявила о возобновлении деятельности союза. В 1911 году стали возрождаться организации ЛСДС в Российской империи, была налажена доставка нелегальной литературы из-за границы. В марте 1913 года на очередной партийной конференции принято новое название - Партия социалистов-революционеров Латышского края (ПСРЛК).
В программу были внесены изменения: целью партии стали независимость Латвии и провозглашение её республикой; земли, конфискованные у помещиков, подлежали передаче в единоличную собственность крестьян. В конце 1914 года в результате арестов деятельность ПСРЛК на территории Российской империи прекратилась, возобновилась после Февральской революции 1917 года (численность в мае 1917 года составляла около 2 тысяч человек). В 1919 году ПСРЛК прекратила своё существование.