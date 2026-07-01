ЛАТЫШСКИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЛАТЫШСКИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ - од­на из национальных по­ли­тических пар­тий в Российской им­пе­рии.

Об­ра­зо­ван в 1900 году в ре­зуль­та­те рас­ко­ла в Риж­ской со­ци­ал-де­мо­кра­тической ор­га­ни­за­ции. Про­грам­ма при­ня­та на 1-м съез­де [29-30.12.1905 года (11-12.01.1906 года)]. В ней от­ра­зи­лось влия­ние по­ли­тических плат­форм со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии и Ла­тыш­ской со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии. Ко­неч­ной це­лью ЛСДС про­воз­гла­ша­лось унич­то­же­ние ка­пи­та­ли­стического строя по­сред­ст­вом за­хва­та вла­сти про­ле­та­риа­том, бли­жай­шей це­лью - свер­же­ние са­мо­дер­жа­вия и соз­да­ние в Рос­сии фе­де­ра­тив­ной де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки. Центральным за­ко­но­дательным ор­га­ном бу­ду­щей рес­пуб­ли­ки долж­но бы­ло стать Уч­ре­дительное со­б­ра­ние, из­би­рае­мое все­об­щим тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем с ши­ро­ким пред­ста­ви­тель­ст­вом от национальных ок­ра­ин.

На мес­тах на­ме­ча­лось соз­дать ор­га­ны об­ла­ст­но­го и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, на­де­лён­ные ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми. Лат­вия долж­на бы­ла по­лу­чить национальную ав­то­но­мию и со­ста­вить са­мо­управ­ляю­щий­ся ок­руг - Ла­тышский край. По­ли­тические пра­ва пре­дос­тав­ля­лись всем гра­ж­да­нам не­за­ви­си­мо от национальной при­над­леж­но­сти, ве­ро­ис­по­ве­да­ния и по­ла. Про­грам­ма ЛСДС со­дер­жа­ла так­же об­ще­де­мо­кра­тические тре­бо­ва­ния (сво­бо­ды сло­ва, пе­ча­ти, со­вес­ти, со­б­ра­ний и т. д., рав­но­пра­вия всех гра­ж­дан пе­ред за­ко­ном, от­де­ле­ния Церк­ви от го­су­дар­ст­ва, бес­плат­но­го на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния и т. д.).

Аг­рар­ный во­прос ли­де­ры пар­тии пред­ла­га­ли ре­шить с по­мо­щью со­циа­ли­за­ции по­ме­щичь­их, государственных, ка­би­нет­ских и цер­ков­ных зе­мель и пе­ре­да­чи их вме­сте с ин­вен­та­рём «без­зе­мель­ным об­ще­ст­вам» для со­вме­ст­ной об­ра­бот­ки. Для решения ра­бо­че­го во­про­са пар­тия до­би­ва­лась вве­де­ния 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, стра­хо­ва­ния тру­да, при­ня­тия за­ко­нов о за­щи­те жен­ско­го и дет­ско­го тру­да, соз­да­ния ра­бо­чей ин­спек­ции.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов ЛСДС со­сре­до­то­чил основные си­лы на под­поль­ной и воо­ру­жён­ной борь­бе. Круп­ные ор­га­ни­за­ции пар­тии дей­ст­во­ва­ли в Ри­ге и Ли­ба­ве. ЛСДС вёл ак­тив­ную аги­та­цию сре­ди сель­ско­го на­се­ле­ния, соз­да­вал воо­руженные от­ря­ды и бое­вые дру­жи­ны, ко­то­рые на­па­да­ли на име­ния немецких по­ме­щи­ков и за­жи­точ­ных кре­сть­ян, ока­зы­ва­ли воо­руженное со­про­тив­ле­ние вла­сти, за­ни­ма­лись экс­про­приа­ци­ей с це­лью по­пол­не­ния партийной кас­сы. Осу­ще­ст­в­ля­лись тер­ро­ри­стические ак­ты. Пар­тия бой­ко­ти­ро­ва­ла вы­бо­ры в Государственную ду­му.

В 1906-1907 годах про­ве­де­ны мас­со­вые аре­сты сре­ди чле­нов пар­тии, в ре­зуль­та­те че­го её чис­лен­ность рез­ко со­кра­ти­лась. К 1908 году ЛСДС пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние. Осе­нью 1910 года партийная кон­фе­рен­ция в Брюс­се­ле объ­я­ви­ла о во­зоб­нов­ле­нии дея­тель­но­сти сою­за. В 1911 году ста­ли воз­ро­ж­дать­ся ор­га­ни­за­ции ЛСДС в Российской им­пе­рии, бы­ла на­ла­же­на дос­тав­ка не­ле­галь­ной ли­те­ра­ту­ры из-за гра­ни­цы. В мар­те 1913 года на оче­ред­ной партийной кон­фе­рен­ции при­ня­то но­вое на­зва­ние - Пар­тия со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров Ла­тышского края (ПСРЛК).

В про­грам­му бы­ли вне­се­ны из­ме­не­ния: це­лью пар­тии стали не­за­ви­си­мость Лат­вии и про­воз­гла­ше­ние её рес­пуб­ли­кой; зем­ли, кон­фи­ско­ван­ные у по­ме­щи­ков, под­ле­жа­ли пе­ре­да­че в еди­но­лич­ную соб­ст­вен­ность кре­сть­ян. В конце 1914 года в ре­зуль­та­те аре­стов дея­тель­ность ПСРЛК на тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии пре­кра­ти­лась, во­зоб­но­ви­лась по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года (чис­лен­ность в мае 1917 года со­став­ля­ла около 2 тысяч человек). В 1919 году ПСРЛК пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.