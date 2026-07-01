ЛАТЫШСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
ЛАТЫШСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ - одна из национальных политических партий в Росийской империи.
Возникла в Риге в 1904 году на основе Прибалтийской латышской социал-демократической рабочей организации (образована в апреле 1902 года на базе объединённых социал-демократических кружков и части Рижской социал-демократической организации).
Программа ЛСДРП была разработана по образцу Эрфуртской программы СДПГ и программы РСДРП; принята на 2-м съезде партии (Рига, июнь 1905 год). Она состояла из двух частей: программы-минимум (установление в России парламентской республики) и программы-максимум (захват власти рабочим классом и построение социалистического общества).
Национальный вопрос предполагалось решить с помощью предоставления всем народам России права на самоопределение и на свободное употребление их родного языка при равенстве всех языков. Для ведения боевой работы были созданы разведывательное бюро, техническая комиссия и др. ЛСДРП сотрудничала с местными организациями Бунда, с РСДРП, польскими, литовскими и немецкими социал-демократическими организациями.
В связи с началом Революции 1905-1907 годов ЛСДРП приняла решение о подготовке всеобщей забастовки и вооруженного восстания. Были сформированы боевые дружины в городах и отряды «лесных братьев» в сельской местности, которые участвовали в вооруженных восстаниях, столкновениях с полицией и войсками, проводили денежные экспроприации на нужды партии. Осенью 1906 года конференция партии приняла решение о прекращении вооруженной борьбы, роспуске боевых групп и исключении из партии «лесных братьев» за дискредитацию революционного движения.
В 1906 году ЛСДРП вошла в РСДРП на правах её автономной территориальной организации, тогда же приняла название Социал-демократия Латышского края (СДЛК). В 1912 году ЦК СДЛК отказался участвовать в созванной большевиками Пражской конференции. Летом 1912 года в противовес ЦК СДЛК образован большевистский Центр СДЛК (меньшевистская часть партии после Февральской революции 1917 года образовала самостоятельную Латышскую социал-демократическую рабочую партию). На 5-м съезде СДЛК (июль 1917 года) принято новое название партии - Социал-демократия Латвии (СДЛ), в Москве было образовано Российское бюро ЦК СДЛ. В марте 1919 года СДЛ переименована в Коммунистическую партию Латвии (запрещена постановлением ВС Латвии от 10.09.1991 года).