ЛАТЫШСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

ЛАТЫШСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ - од­на из национальных по­ли­тических пар­тий в Росийской им­пе­рии.

Воз­ник­ла в Ри­ге в 1904 году на ос­но­ве При­бал­тий­ской ла­тышской со­ци­ал-де­мо­кра­тической ра­бо­чей ор­га­ни­за­ции (об­ра­зо­ва­на в апреле 1902 года на ба­зе объ­е­ди­нён­ных со­ци­ал-де­мо­кра­тических круж­ков и час­ти Риж­ской со­ци­ал-де­мо­кра­тической ор­га­ни­за­ции).

Про­грам­ма ЛСДРП бы­ла раз­ра­бо­та­на по об­раз­цу Эр­фурт­ской про­грам­мы СДПГ и про­грам­мы РСДРП; при­ня­та на 2-м съез­де пар­тии (Ри­га, июнь 1905 год). Она со­стоя­ла из двух час­тей: про­грам­мы-ми­ни­мум (ус­та­нов­ле­ние в Рос­сии пар­ла­мент­ской рес­пуб­ли­ки) и про­грам­мы-мак­си­мум (за­хват вла­сти ра­бо­чим клас­сом и по­строе­ние со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва).

Национальный во­прос пред­по­ла­га­лось ре­шить с по­мо­щью пре­до­став­ле­ния всем на­ро­дам Рос­сии пра­ва на са­мо­оп­ре­де­ле­ние и на сво­бод­ное упо­т­реб­ле­ние их род­но­го язы­ка при ра­вен­ст­ве всех язы­ков. Для ве­де­ния бое­вой ра­бо­ты бы­ли соз­да­ны раз­ве­ды­ва­тель­ное бю­ро, тех­ническая ко­мис­сия и др. ЛСДРП со­труд­ни­ча­ла с ме­ст­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми Бун­да, с РСДРП, польскими, ли­товскими и немецкими со­ци­ал-де­мо­кра­тическими ор­га­ни­за­ция­ми.

В свя­зи с на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов ЛСДРП при­ня­ла ре­ше­ние о под­го­тов­ке все­об­щей за­бас­тов­ки и воо­руженного вос­ста­ния. Бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны бое­вые дру­жи­ны в го­ро­дах и от­ря­ды «лес­ных брать­ев» в сель­ской ме­ст­но­сти, ко­то­рые уча­ст­во­ва­ли в во­о­руженных вос­ста­ни­ях, столк­но­ве­ни­ях с по­ли­ци­ей и вой­ска­ми, про­во­ди­ли де­неж­ные экс­про­приа­ции на ну­ж­ды пар­тии. Осе­нью 1906 года кон­фе­рен­ция пар­тии при­ня­ла ре­ше­ние о пре­кра­ще­нии воо­руженной борь­бы, рос­пус­ке бое­вых групп и ис­клю­че­нии из пар­тии «лес­ных брать­ев» за дис­кре­ди­та­цию ре­во­люционного дви­же­ния.

В 1906 году ЛСДРП во­шла в РСДРП на пра­вах её ав­то­ном­ной тер­ри­то­ри­аль­ной ор­га­ни­за­ции, то­гда же при­ня­ла на­зва­ние Со­ци­ал-де­мо­кра­тия Ла­тышского края (СДЛК). В 1912 году ЦК СДЛК от­ка­зал­ся уча­ст­во­вать в со­зван­ной боль­ше­ви­ка­ми Праж­ской кон­фе­рен­ции. Ле­том 1912 года в про­ти­во­вес ЦК СДЛК об­ра­зо­ван боль­ше­ви­ст­ский Центр СДЛК (мень­ше­ви­ст­ская часть пар­тии по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года об­ра­зо­ва­ла са­мо­сто­ятельную Ла­тышскую со­ци­ал-де­мо­кра­тическую ра­бо­чую пар­тию). На 5-м съез­де СДЛК (июль 1917 года) при­ня­то но­вое на­зва­ние пар­тии - Со­ци­ал-де­мо­кра­тия Лат­вии (СДЛ), в Мо­ск­ве бы­ло об­ра­зо­ва­но Российское бю­ро ЦК СДЛ. В мар­те 1919 года СДЛ пе­ре­име­но­ва­на в Ком­му­ни­стическую пар­тию Лат­вии (за­пре­ще­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВС Лат­вии от 10.09.1991 года).

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