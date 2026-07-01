ЛАТЫШСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ
ЛАТЫШСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ - одна из национальных политических партий в Российской империи.
Возникла в 1905 году в Риге. В 1905-1915 годах ЛНП издавала газету «Rīgas Avīze» («Рижская газета»). Партия пользовалась влиянием в среде латышской буржуазии и протестантского духовенства. Численность в 1905-1907 годах составляла около 200 человек.
Основные программные требования: проведение реформ с целью предоставления краю широкой автономии в рамках Российской империи, признание правительством национальных прав латышского населения, создание национальных органов местного самоуправления, противодействие немецкому и еврейскому «засилью» в политической и экономической сферах.
До издания Манифеста 17 октября 1905 года ЛНП не выступала против латышских революционных партий, полагая, что их деятельность заставит правительство пойти на уступки. Затем лидеры ЛНП заявили, что все революционные партии - «враги» латышского народа, с которыми нужно бороться. Призывали правительство ввести в прибалтийских губерниях военное положение для подавления массового революционного движения.
В Первую мировую войну деятельность ЛНП прекратилась. После Февральской революции 1917 года партия была воссоздана, но никакой роли в политической жизни Латвии не играла. В 1919 году распалась.