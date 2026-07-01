ЛАТЫШСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

ЛАТЫШСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ - од­на из национальных по­ли­тических пар­тий в Российской им­пе­рии.

Воз­ник­ла в 1905 году в Ри­ге. В 1905-1915 годах ЛНП из­да­ва­ла газету «Rīgas Avīze» («Риж­ская га­зе­та»). Пар­тия поль­зо­ва­лась влия­ни­ем в сре­де ла­тышской бур­жуа­зии и про­тес­тант­ско­го ду­хо­вен­ст­ва. Чис­лен­ность в 1905-1907 годах со­став­ля­ла около 200 человек.

Основные про­грамм­ные тре­бо­ва­ния: про­ве­де­ние ре­форм с це­лью пре­дос­тав­ле­ния краю ши­ро­кой ав­то­но­мии в рам­ках Российской им­пе­рии, при­зна­ние пра­ви­тель­ст­вом национальных прав ла­тышского на­се­ле­ния, соз­да­ние национальных ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, про­ти­во­дей­ст­вие немецкому и еврейскому «за­си­лью» в по­ли­тической и эко­но­мической сфе­рах.

До из­да­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года ЛНП не вы­сту­па­ла про­тив ла­тышских ре­во­люционных пар­тий, по­ла­гая, что их дея­тель­ность за­ставит пра­ви­тель­ст­во пой­ти на ус­туп­ки. За­тем ли­де­ры ЛНП зая­ви­ли, что все ре­во­люционные пар­тии - «вра­ги» ла­тышского на­ро­да, с ко­то­ры­ми нуж­но бо­роть­ся. При­зы­ва­ли пра­ви­тель­ст­во вве­сти в при­бал­тий­ских гу­бер­ни­ях во­енное по­ло­же­ние для по­дав­ле­ния мас­со­во­го ре­во­люционного дви­же­ния.

В Первую ми­ро­вую вой­ну дея­тель­ность ЛНП пре­кра­ти­лась. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года пар­тия бы­ла вос­соз­да­на, но ни­ка­кой ро­ли в по­ли­тической жиз­ни Лат­вии не иг­ра­ла. В 1919 году рас­па­лась.

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