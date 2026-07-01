ЛАТЫШСКАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЛАТЫШСКАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - одна из национальных политических партий в Российской империи.
Образована в 1905 году в Риге. Численность около 600 человек. В руководство входили известные латышские общественные деятели: Ф. Альберт, Ф. Гросвальд, А. Красткалн. Программа ЛКДП была близка программе Конституционно-демократической партии, включала требования всеобщего равного и прямого тайного голосования, демократических свобод, равенства всех граждан перед законом, неприкосновенности личности и жилища. Приемлемой формой государственного устройства для России лидеры ЛКДП считали конституционную монархию.
Важнейшим пунктом программы ЛКДП было требование предоставления латышскому народу широкой автономии в составе Российской империи, формирования особого бюджета края за счёт местных налогов, введения латышского языка в государственное делопроизводство и школьное преподавание. Аграрный вопрос предлагалось решить с помощью передачи в собственность крестьянам всей находившейся в их пользовании земли. Лидеры ЛКДП резко выступали против немецкой земельной аристократии и промышленников и их политической организации - Прибалтийской конституционной партии.
Основные ячейки партии на местах - различные национальные культурно-просветительные общества и кружки (хорового пения, драматические, трезвости), многие из которых создавались совместно с Латышской демократической партией и Латышской социал-демократической рабочей партией.
ЛКДП поддержала публикацию Манифеста 17 октября 1905 года, восприняла его положения как реализацию своей политической программы. По мнению лидеров партии, в стране была создана конституционная монархия, которая должна служить стабилизирующим фактором и предотвратить «анархию и расчленение» Российской империи. После публикации манифеста ЛКДП резко выступала против любых проявлений революционного движения.
В Государственную думу 1-го (1906 год) и 2-го (1907 год) созывов вошло по одному депутату от ЛКДП, они примкнули к кадетской фракции.
В 1906 году в партии произошёл раскол, из неё выделилась небольшая группа во главе с Ф. Гросвальдом и А. Красткалном (сформировали Латышскую партию реформ, численность около 100 человек). После разгона 2-й Государственной думы (июнь 1907 года), ознаменовавшего окончание Революции 1905-1907 годов, в рядах ЛКДП возник идейный и организационный кризис. В июле 1907 года ЛКДП прекратила своё существование, часть её членов примкнула к Латышской народной партии.