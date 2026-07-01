ЛАТЫШСКАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ЛАТЫШСКАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - од­на из национальных по­ли­тических пар­тий в Российской им­пе­рии.

Об­ра­зо­ва­на в 1905 году в Ри­ге. Чис­лен­ность около 600 человек. В ру­ко­во­дство вхо­ди­ли из­вест­ные ла­тышские об­щественные дея­те­ли: Ф. Аль­берт, Ф. Грос­вальд, А. Кра­ст­калн. Про­грам­ма ЛКДП бы­ла близ­ка про­грам­ме Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии, вклю­ча­ла тре­бо­ва­ния все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го тай­но­го го­ло­со­ва­ния, де­мо­кра­тических сво­бод, ра­вен­ст­ва всех гра­ж­дан пе­ред за­ко­ном, не­при­кос­но­вен­но­сти лич­но­сти и жи­ли­ща. При­ем­ле­мой фор­мой государственного уст­рой­ст­ва для Рос­сии ли­де­ры ЛКДП счи­та­ли кон­сти­туционную мо­нар­хию.

Важ­ней­шим пунк­том про­грам­мы ЛКДП бы­ло тре­бо­ва­ние пре­до­став­ле­ния ла­тышскому на­ро­ду ши­ро­кой ав­то­но­мии в со­ста­ве Российской им­пе­рии, фор­ми­ро­ва­ния осо­бо­го бюд­же­та края за счёт ме­ст­ных на­ло­гов, вве­де­ния ла­тышского языка в государственное де­ло­про­из­вод­ст­во и школь­ное пре­по­да­ва­ние. Аг­рар­ный во­прос пред­ла­га­лось ре­шить с по­мо­щью пе­ре­да­чи в соб­ст­вен­ность кре­сть­я­нам всей на­хо­див­шей­ся в их поль­зо­ва­нии зем­ли. Ли­де­ры ЛКДП рез­ко вы­сту­па­ли про­тив немецкой зе­мель­ной ари­сто­кра­тии и про­мыш­лен­ни­ков и их по­ли­тической ор­га­ни­за­ции - При­бал­тий­ской кон­сти­туционной пар­тии.

Основные ячей­ки пар­тии на мес­тах - различные национальные куль­тур­но-про­све­ти­тель­ные об­ще­ст­ва и круж­ки (хо­ро­во­го пе­ния, дра­ма­ти­че­ские, трез­во­сти), мно­гие из ко­то­рых соз­да­ва­лись совместно с Ла­тышской де­мо­кра­тической пар­ти­ей и Ла­тыш­ской со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­ти­ей.

ЛКДП под­дер­жа­ла пуб­ли­ка­цию Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года, вос­при­ня­ла его по­ло­же­ния как реа­ли­за­цию сво­ей по­ли­тической про­грам­мы. По мне­нию ли­де­ров пар­тии, в стра­не бы­ла соз­да­на кон­сти­туционная мо­нар­хия, ко­то­рая долж­на слу­жить ста­би­ли­зи­рую­щим фак­то­ром и пре­дот­вра­тить «анар­хию и рас­чле­не­ние» Российской им­пе­рии. По­сле пуб­ли­ка­ции ма­ни­фе­ста ЛКДП рез­ко вы­сту­па­ла про­тив лю­бых про­яв­ле­ний ре­во­люционного дви­же­ния.

В Государственную ду­му 1-го (1906 год) и 2-го (1907 год) со­зы­вов во­шло по од­но­му де­пу­та­ту от ЛКДП, они примк­ну­ли к ка­дет­ской фрак­ции.

В 1906 году в пар­тии про­изо­шёл рас­кол, из неё вы­де­ли­лась не­боль­шая груп­па во гла­ве с Ф. Грос­валь­дом и А. Кра­ст­кал­ном (сфор­ми­ро­ва­ли Ла­тышскую пар­тию ре­форм, чис­лен­ность около 100 человек). По­сле раз­го­на 2-й Государственной ду­мы (июнь 1907 года), оз­на­ме­но­вав­ше­го окон­ча­ние Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, в ря­дах ЛКДП воз­ник идей­ный и ор­га­ни­зационный кри­зис. В ию­ле 1907 года ЛКДП пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние, часть её чле­нов примк­ну­ла к Ла­тыш­ской на­род­ной пар­тии.

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