ЛАТЫШИ
ЛАТЫШИ - народ, основное население Латвии.
Численность 1,3 млн. человек (2009 год, по данным Центрального статистического бюро Латвии). Живут также в США (87,6 тысяч человек латвийского происхождения - 2000 год, перепись), Великобритании (30 тысяч человек), Канаде (27,9 тысяч человек латвийского происхождения - 2006 год, перепись), России (28,5 тысяч человек, в т. ч. в Сибирском Федеральном округе 9,5 тысяч человек; 2002 год, перепись), Австралии (18,9 тысяч человек; 2001 год, перепись), Ирландии (14 тысяч человек; 2006 год, перепись) и др. Общая численность латышей около1,6 млн. человек (2008 год, оценка). Говорят на латышском языке. Латыши в основном протестанты (глютеране - около 60%), есть католики (в основном латгальцы и суиты из Курземе; около 30%), небольшие группы православных и др.
Предками латышей были балтские племена латгалов (жили на территории современных Латгале и Видземе), селов (Аушгземе), земгалов (смотрите Земгале) и куршей (Курземе). В их состав вошли и ассимилированные потомки прибалтийско-финских племён - ливов и др. С XIX века, особенно после крестьянской реформы в Остзейском крае 1804-1819 годов, началась миграция латышей в Россию. В 1897 году в Российской империи за пределами Латвии проживало 112 тысяч латышей. Значительная часть латышских поселений (в 1917 году - 207, из них 192 возникли в 1890-е годы) была основана в Сибири и на Дальнем Востоке. Массовая миграция латышей в глубь России из прифронтовой полосы происходила во время Первой мировой войны. В 1917 году в России их было около 880 тысяч человек. Латыши приняли активное участие в Гражданской войне 1917-1722 годов (смотрите Латышские стрелки). В 1920-1927 годах б. ч. беженцев реэвакуирована в Латвию. В 1926 году в СССР оставалось 141,7 тысяч латышей, большинство - в Северо-Кавказском крае, Уральской области, а также в Сибирском крае. Существовали латышского общества, издавались книги, газеты и журналы на латышском языке, работали латышские школы и театры - в Москве («Скатувэ»), Ленинграде, Смоленске и др. В 1936-1938 годах эти организации в СССР закрыты, многие латыши подверглись репрессиям. В 1939 году в СССР насчитывалось 114,5 тысяч латышей.
Культура латышей типична для народов Балтии. Традиционные занятия - земледелие (рожь, пшеница, ячмень, овёс, гречиха, конопля, бобовые, картофель, лён) и животноводство (крупный рогатый молочный скот, овцы, свиньи, лошади), на побережье - рыболовство. До начала XIX века местами сохранялось подсечно-огневое земледелие. Землю обрабатывали сохой (спилю арклс), урожай убирали зубчатым серпом (Аугшземе, Латгале, восточная и северная Видземе), косой (Курземе), т. н. полукосой (типа горбуши) виенроцес (Земгале и запад Видземе). Традиционные ремёсла - обработка дерева (в т. ч. скульптурная резьба), кожи, металла, янтаря, гончарство, ткачество; крестьяне района Яунпиебалги и Вецпиебалги (Цесисский район) специализировались на льноводстве и изготовлении льняных полотенец, скатертей, а также прялок; развиты узорное ткачество и вязание.
Традиционные поселения - деревни кучевой (циемс) или рядовой, на востоке - уличной (саджас) планировки и хутора-однодворки (виенсетас), со 2-й половины XIX века ставшие преобладающей формой. Основной тип традиционного жилища (истаба) - сруб на фундаменте из необработанного камня с двухскатной, вальмовой или полувальмовой, в Видземе и Курземе - четырёхскатной крышей из соломы, тростника или дранки, часто с резной фигурой зверя или птицы на коньке (юмта азис). Жилище Средней и Западной Латвии восходит к двухкамерной постройке с отапливаемыми сенями (намс); у богатых крестьян к дому пристраивались дополнительные жилые помещения (камора). Для Латгале характерна планировка типа изба - сени (намс, синцес) - горница, в Видземе известны жилые риги, близкие к эстонским. Выделяются 4 областных типа усадьбы: в Латгале истаба и клеть (клетс) ставились торцами к дороге, образуя между собой чистый двор, выходящий на улицу воротами («чёрный» двор, или лайдарс, находился по др. сторону истабы); в Видземе постройки свободно, а в Земгале - тесно группировались вокруг двора; в Курземе истаба стоит в центре усадьбы, по одну сторону от неё располагается клеть, по другую - хлев.
Основу женского костюма к середине XIX века составляли рубаха, шерстяная или полушерстяная юбка (иногда сарафан), безрукавка или кофта, наплечное покрывало; мужского - рубаха, штаны, куртка или кафтан. Рубаха (креклс) преимущественно туникообразная с наплечниками, обычно с отложным воротником, застёгивалась у горла небольшой круглой брошью (сакта). Рубаха украшалась белой мережкой, местами - вышивкой, в Латгале и Аушгземе - красным браным узором. Юбка на западе чаще в складку, на востоке - чаще в сборку, преимущественно продольно-полосатая, реже - поперечно-полосатая (в Земгале полосы с браным узором), в Латгале и Аушгземе, с конца XIX века также в Видземе - клетчатая. Местами также носили сарафан прямого покроя на широких лямках или с цельным лифом: на западе Курземе - однотонный, на юго-западе Видземе (район города Лиелварде) - клетчатый или поперечно-полосатый. С конца XVIII - начала XIX веков по всей Латвии, кроме Латгале, распространяются шерстяные кофты, в Курземе, Валмиерском и Цесисском районах Видземе - также безрукавки; с конца XIX века повсеместно носили короткие кофты прямого, расширяющегося книзу (шведско-финского) покроя. Наплечное покрывало: шерстяное (виллайне), реже полушерстяное, на востоке также льняное (снатене); в основном белое, часто с вышитой или тканой (Земгале) каймой, в Видземе, особенно в окрестностях Риги, и в северной Земгале - также тёмно-зелёное с ворсом (кучи), в Курземе и западном Земгале - в клетку (маргене), в южном Курземе - синее с белой каймой и металлическимми украшениями (мелене); застёгивалось серебряной брошью (сакта) на груди или (в юго-западном Курземе) на плече; были известны наплечные накидки в складку (пуссварцис; полуюбка).
Женщины носили тканные на ниту пояса с браным узором, мужчины - плетёные и тканные на ниту (полосатые), местами также вязаные; для западного и северного Курземе были характерны металлические пояса с тиснёным узором (сленьгене) или ремни с большими тиснёными пряжками. Мужской головной убор - войлочная (ратене) или плетёная (сальму цепуре, бриле) шляпа с полями (характерны курземские шляпы с расширяющейся кверху тульёй). Девичий головной убор: в основном венок (вайнагс) из металла (Курземе, до XVII века - Земгале) или красной шерстяной ткани, расшитой бисером (Видземе, Латгале, Аушгземе), в Курземе - на твёрдой основе, цилиндрический или в форме перевёрнутого усечённого конуса (Лиепайский район) с металлическими украшениями; лента, вышитая нитками (Видземе - матаукла), бисером (окрестности Риги) или из узорного красного и жёлтого шёлка (Лиепайский район на юго-западе Курземе - каспине); платок (Земгале). Основной женский головной убор - чепец (цепуре, мице, аубе); в Видземе был распространён чепец с высоким остроконечным верхом; в Латгале, Аушгземе, на западе и юго-западе Курземе характерен полотенчатый головной убор (наматс). В Земгале и на юге Курземе женщины носили янтарные, в Земгале также серебряные ожерелья, в Аушгземе и Латгале - ожерелья из стеклянных бус.
Традиционные блюда - похлёбки из круп (путра), заправлявшиеся салом, каши, толчёное конопляное семя (стокс, стенкис), простокваша, творог, сыр, на Рождество - свиная голова с кислой капустой, крупяная колбаса с брусничным вареньем, печёные репа и брюква, на Пасху - студень из телятины (спудини, спетикис, рецеклис), клёцки из гороха (ками, питес, пикас), на Иванов (Янов) день - «янов сыр» (яню сиерс) из творога, пироги со шпигом, лепёшки (плацени, рауши). Традиционные напитки - сбитень из ржаной муки (культенис, скабумс), в Курземе - из ржаной муки и кислого молока (скабуптра); ячменное пиво, берёзовый и кленовый соки.
Основные календарные праздники - Рождество (25 декабря), Пасха (Лиелдиена), Иванов день (Янова ночь), получивший в XIX веке романтическое название Лиго, и предшествующий ему Травный, или Зелёный, день (24 июня), осенний праздничный цикл сбора урожая (Апъюмибас); особый смысл имеет период Велю Лайкс: от дня Микелиса (Михайлов день - 29 сентября) до Мартинова дня (11 ноября) - время прихода душ усопших. Святки (Зиемассветки) и Карнавал сопровождались масочными обрядами и ряжением. С XVIII века в одно из воскресений летне-осеннего периода устраивали «кладбищенский праздник» (Капу Светки). Важное значение имел обычай взаимопомощи (талкас). Для свадебного ритуала характерны обряд снимания венка и надевания на новобрачную чепца (мичошана), участие ряженых (кекатниеки).
Устное творчество включает сказки (волшебные, о животных, бытовые и др.), предания, загадки, пословицы, поговорки. Музыкальный фольклор: песни трудовые (земледельческие и связанные с домашними работами), календарные, семейно-обрядовые, лирические; инструментальные наигрыши. Осенние (песни Михайлова, Мартинова, Катеринина, Андреева дней) и зимние (святочные, масленичные) календарные песни сопровождали шествия ряженых и содержали плясовые элементы; для колядок и ряда др. зимних песен характерно наличие рефрена (особенно в Восточной Латвии). Все песни ряженых исполнялись коллективно, обычно в унисон (напевы силлабического типа); песни с рефреном имеют формульную структуру. Весенние песни делятся на приуроченные [пасхальные, песни дня Мары (25 марта), качельные, сгона птиц, Юрьева (Усиня) дня, троицкие] и неприуроченные (роташанас с припевом «рота, рота!», б. ч. многоголосные, и медленные «ликовальные»); для них типична развитая мелодика. Наиболее характерный песенный жанр латышей - песни Иванова дня (лиго-песни, лиготнес, названы по припеву «лиго!»); исполнительские традиции: пение в унисон, 2-голосие (бурдонное, гетерофонное), 2-3-голосие полифоническо-гармонического типа (в 1777 году опубликован образец бурдонного 2-голосия - «Сидел Янис на пригорке»).
Семейно-обрядовые песни: сватовства, свадебные, связанные с рождением ребёнка, крестильные (с танцем), похоронные; в хоровом исполнении преобладает унисон, встречается многоголосие. Распространены колыбельные, детские песни. Среди популярных народных танцев - круста данцис («танец крестом», назван по форме танцевальных фигур). Инструментальная музыка (б. ч. ансамблевая) существует как сопровождение к танцам, песням и как самостоятельная. Практикуются пение и танцы в сопровождении шумовых инструментов (погремушки типа систра - тридекснис, эглите и др.). Музыкальные инструменты: коклес, народная скрипка, смычковый монохорд гига; аэрофоны - стабуле (общее название пастушеских флейт и язычковых), деревянная пастушеская труба тауре, рог ажарагс, волынка дудас; 2-сторонний цилиндрический барабан бунгас, бубен сиетиньш и др. Песенную традицию латышей исследовали Э. Мелнгайлис, А. Юрьянс, Ю. Спрогис, Я. Витолиньш и др.
Иллюстрации:
Латышский мужской костюм середины XIX века: 1 - северная Видземе; 2 - Латгале: светлый, расширяющийся книзу кафтан; 3 - Курземе: кафтан с клиньями, расширяющаяся кверху шляпа; 4 - Земгале: короткие штаны, куртка со складками. Архив БРЭ;
Латышский женский костюм середины XIX века: 1 - юго-восточная Видземе (Крустпилс): рубаха, клетчатая юбка, виллайне с широкой зелёно-жёлто-красной каймой, чепец с остроконечным верхом; 2 - Аушгземе: рубаха, продольно-полосатая юбка, передник, полотенчатый головной убор, одежда украшена красным браным узором; 3 - Земгале: рубаха, юбка с продольными полосами браного узора, кофта, виллайне с тканой каймой, тюлевый чепец с повязанным поверх шёлковым платком; 4 - восточная Курземе (Талсы): рубаха, продольно-полосатая юбка, виллайне с тканой каймой, чепец; 5 - юго-западная Курземе (Руцава, Лиепайский район): сарафан, клетчатое покрывало (маргене), сколотое на плече, полотенчатый головной убор (наматс).Архив БРЭ.