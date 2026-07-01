ЛАТЫШИ

ЛАТЫШИ - на­род, основное на­се­ле­ние Лат­вии.

Чис­лен­ность 1,3 млн. человек (2009 год, по дан­ным Центрального ста­ти­стического бю­ро Лат­вии). Жи­вут так­же в США (87,6 тысяч человек латвийского про­ис­хо­ж­де­ния - 2000 год, пе­ре­пись), Ве­ли­ко­бри­та­нии (30 тысяч человек), Ка­на­де (27,9 тысяч человек латвийского про­ис­хо­ж­де­ния - 2006 год, пе­ре­пись), Рос­сии (28,5 тысяч человек, в т. ч. в Си­бир­ском Фе­де­раль­ном округе 9,5 тысяч человек; 2002 год, пе­ре­пись), Ав­ст­ра­лии (18,9 тысяч человек; 2001 год, пе­ре­пись), Ир­лан­дии (14 тысяч человек; 2006 год, пе­ре­пись) и др. Об­щая чис­лен­ность латышей около1,6 млн. человек (2008 год, оцен­ка). Го­во­рят на ла­тыш­ском язы­ке. Латыши в основном про­тес­тан­ты (глю­те­ра­не - около 60%), есть ка­то­ли­ки (в основном лат­галь­цы и суи­ты из Кур­зе­ме; около 30%), не­боль­шие груп­пы пра­во­слав­ных и др.

Пред­ка­ми латышей бы­ли балт­ские пле­ме­на лат­га­лов (жи­ли на тер­ри­то­рии современных Лат­га­ле и Вид­зе­ме), се­лов (Ауш­гзе­ме), зем­га­лов (смотрите Зем­га­ле) и кур­шей (Кур­зе­ме). В их со­став во­шли и ас­си­ми­ли­ро­ван­ные по­том­ки при­бал­тий­ско-фин­ских пле­мён - ли­вов и др. С XIX века, осо­бен­но по­сле кре­стьян­ской ре­фор­мы в Ост­зей­ском крае 1804-1819 годов, на­ча­лась ми­гра­ция латышей в Рос­сию. В 1897 году в Российской им­пе­рии за пре­де­ла­ми Лат­вии про­жи­ва­ло 112 тысяч латышей. Зна­чительная часть ла­тышских по­се­ле­ний (в 1917 году - 207, из них 192 воз­ник­ли в 1890-е годы) бы­ла ос­но­ва­на в Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке. Мас­со­вая ми­гра­ция латышей в глубь Рос­сии из приф­рон­то­вой по­ло­сы про­ис­хо­ди­ла во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны. В 1917 году в Рос­сии их бы­ло около 880 тысяч человек. Латыши при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в Гражданской вой­не 1917-1722 годов (смотрите Ла­тыш­ские стрел­ки). В 1920-1927 годах б. ч. бе­жен­цев ре­эва­куирована в Лат­вию. В 1926 году в СССР ос­та­ва­лось 141,7 тысяч латышей, боль­шин­ст­во - в Северо-Кавказском крае, Ураль­ской области, а так­же в Си­бир­ском крае. Су­ще­ст­во­ва­ли ла­тышского об­ще­ст­ва, из­да­ва­лись кни­ги, га­зе­ты и жур­на­лы на ла­тышском языке, ра­бо­та­ли ла­тышские шко­лы и те­ат­ры - в Москве («Ска­ту­вэ»), Ле­нин­гра­де, Смо­лен­ске и др. В 1936-1938 годах эти ор­га­ни­за­ции в СССР за­кры­ты, многие латыши под­верг­лись ре­прес­си­ям. В 1939 году в СССР на­счи­ты­ва­лось 114,5 тысяч ла­ты­шей.

Куль­ту­ра латышей ти­пич­на для на­ро­дов Бал­тии. Тра­диционные за­ня­тия - зем­ле­де­лие (рожь, пше­ни­ца, яч­мень, овёс, гре­чи­ха, ко­но­п­ля, бо­бо­вые, кар­то­фель, лён) и жи­вот­новод­ст­во (круп­ный ро­га­тый мо­лоч­ный скот, ов­цы, сви­ньи, ло­ша­ди), на по­бе­ре­жье - ры­бо­лов­ст­во. До начала XIX века мес­та­ми со­хра­ня­лось под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие. Зем­лю об­ра­ба­ты­ва­ли со­хой (спи­лю арклс), уро­жай уби­ра­ли зуб­ча­тым сер­пом (Ауг­шзе­ме, Лат­га­ле, восточная и северная Вид­зе­ме), ко­сой (Кур­зе­ме), т. н. по­лу­ко­сой (ти­па гор­бу­ши) ви­ен­ро­цес (Зем­га­ле и за­пад Вид­зе­ме). Тра­диционные ре­мёс­ла - об­ра­бот­ка де­ре­ва (в т. ч. скульп­тур­ная резь­ба), ко­жи, ме­тал­ла, ян­та­ря, гон­чар­ст­во, тка­че­ст­во; кре­сть­я­не рай­она Яун­пие­бал­ги и Вец­пи­е­бал­ги (Це­сис­ский район) спе­циа­ли­зи­ро­ва­лись на льно­вод­ст­ве и из­го­тов­ле­нии льня­ных по­ло­те­нец, ска­тер­тей, а так­же пря­лок; раз­ви­ты узор­ное тка­че­ст­во и вя­за­ние.

Тра­диционные по­се­ле­ния - де­рев­ни ку­че­вой (ци­емс) или ря­до­вой, на вос­то­ке - улич­ной (сад­жас) пла­ни­ров­ки и ху­то­ра-од­но­двор­ки (ви­ен­се­тас), со 2-й половины XIX века став­шие пре­об­ла­даю­щей фор­мой. Основной тип тра­диционного жи­ли­ща (ис­та­ба) - сруб на фун­да­мен­те из не­об­ра­бо­тан­но­го кам­ня с двух­скат­ной, валь­мо­вой или по­лу­валь­мо­вой, в Вид­зе­ме и Кур­зе­ме - че­ты­рёх­скат­ной кры­шей из со­ло­мы, тро­ст­ни­ка или дран­ки, час­то с рез­ной фи­гу­рой зве­ря или пти­цы на конь­ке (юм­та азис). Жи­ли­ще Средней и Западной Лат­вии вос­хо­дит к двух­ка­мер­ной по­строй­ке с ота­п­ли­вае­мы­ми се­ня­ми (намс); у бо­га­тых кре­сть­ян к до­му при­страи­ва­лись до­пол­нительные жи­лые по­ме­ще­ния (ка­мо­ра). Для Лат­га­ле ха­рак­тер­на пла­ни­ров­ка ти­па из­ба - се­ни (намс, син­цес) - гор­ни­ца, в Вид­зе­ме из­вест­ны жи­лые ри­ги, близ­кие к эс­тон­ским. Вы­де­ля­ют­ся 4 об­ла­ст­ных ти­па усадь­бы: в Лат­га­ле ис­та­ба и клеть (клетс) ста­ви­лись тор­ца­ми к до­ро­ге, об­ра­зуя ме­ж­ду со­бой чис­тый двор, вы­хо­дя­щий на ули­цу во­ро­та­ми («чёр­ный» двор, или лай­дарс, на­хо­дил­ся по др. сто­ро­ну ис­та­бы); в Вид­зе­ме по­строй­ки сво­бод­но, а в Зем­га­ле - тес­но груп­пи­ро­ва­лись во­круг дво­ра; в Кур­зе­ме ис­та­ба сто­ит в цен­тре усадь­бы, по од­ну сто­ро­ну от неё рас­по­ла­га­ет­ся клеть, по дру­гую - хлев.

Ос­но­ву жен­ско­го кос­тю­ма к середине XIX века со­став­ля­ли ру­ба­ха, шер­стя­ная или по­лу­шер­стя­ная юб­ка (ино­гда са­ра­фан), без­ру­кав­ка или коф­та, на­плеч­ное по­кры­ва­ло; муж­ско­го - ру­ба­ха, шта­ны, курт­ка или каф­тан. Ру­ба­ха (креклс) пре­имущественно ту­ни­ко­об­раз­ная с на­плеч­ни­ка­ми, обыч­но с от­лож­ным во­рот­ни­ком, за­стё­ги­ва­лась у гор­ла не­боль­шой круг­лой бро­шью (сак­та). Ру­ба­ха ук­ра­ша­лась бе­лой ме­реж­кой, мес­та­ми - вы­шив­кой, в Лат­га­ле и Ауш­гзе­ме - крас­ным бра­ным узо­ром. Юб­ка на за­па­де ча­ще в склад­ку, на вос­то­ке - ча­ще в сбор­ку, пре­имущественно про­доль­но-по­ло­са­тая, ре­же - по­пе­реч­но-по­ло­са­тая (в Зем­га­ле по­ло­сы с бра­ным узо­ром), в Лат­га­ле и Ауш­гземе, с конца XIX века так­же в Вид­зе­ме - клет­ча­тая. Мес­та­ми так­же но­си­ли са­ра­фан пря­мо­го по­кроя на ши­ро­ких лям­ках или с цель­ным ли­фом: на за­па­де Кур­зе­ме - од­но­тон­ный, на юго-за­па­де Вид­зе­ме (рай­он города Ли­ел­вар­де) - клет­ча­тый или по­пе­реч­но-по­ло­са­тый. С конца XVIII - начала XIX веков по всей Лат­вии, кро­ме Лат­га­ле, рас­про­стра­ня­ют­ся шер­стя­ные коф­ты, в Кур­зе­ме, Вал­ми­ер­ском и Це­сис­ском районах Вид­зе­ме - так­же без­ру­кав­ки; с конца XIX века по­все­ме­ст­но но­си­ли ко­рот­кие коф­ты пря­мо­го, рас­ши­ряю­ще­го­ся кни­зу (швед­ско-фин­ско­го) по­кроя. На­плеч­ное по­кры­ва­ло: шер­стя­ное (вил­лай­не), ре­же по­лу­шер­стя­ное, на вос­то­ке так­же льня­ное (сна­те­не); в основном бе­лое, час­то с вы­ши­той или тка­ной (Зем­га­ле) кай­мой, в Вид­зе­ме, осо­бен­но в ок­ре­ст­но­стях Ри­ги, и в северной Зем­га­ле - так­же тём­но-зе­лё­ное с вор­сом (ку­чи), в Кур­зе­ме и западном Зем­га­ле - в клет­ку (мар­ге­не), в южном Кур­зе­ме - си­нее с бе­лой кай­мой и ме­тал­лическимми ук­раше­ния­ми (ме­ле­не); за­стё­ги­ва­лось се­реб­ря­ной бро­шью (сак­та) на гру­ди или (в юго-западном Кур­зе­ме) на пле­че; бы­ли из­вест­ны на­плеч­ные на­кид­ки в склад­ку (пус­свар­цис; по­лу­юб­ка).

Жен­щи­ны но­си­ли ткан­ные на ни­ту поя­са с бра­ным узо­ром, муж­чи­ны - пле­тё­ные и ткан­ные на ни­ту (по­ло­са­тые), мес­та­ми так­же вя­за­ные; для западного и северного Кур­зе­ме бы­ли ха­рак­тер­ны ме­тал­лические поя­са с тис­нё­ным узо­ром (слень­ге­не) или рем­ни с боль­ши­ми тис­нё­ны­ми пряж­ка­ми. Муж­ской го­лов­ной убор - вой­лоч­ная (ра­те­не) или пле­тё­ная (саль­му це­пу­ре, бри­ле) шля­па с по­ля­ми (ха­рак­тер­ны кур­зем­ские шля­пы с рас­ши­ряю­щей­ся квер­ху туль­ёй). Де­ви­чий го­лов­ной убор: в основном ве­нок (вай­нагс) из ме­тал­ла (Кур­зе­ме, до XVII века - Зем­га­ле) или крас­ной шер­стя­ной тка­ни, рас­ши­той би­се­ром (Вид­зе­ме, Лат­га­ле, Ауш­гзе­ме), в Кур­зе­ме - на твёр­дой ос­но­ве, ци­лин­д­ри­чес­кий или в фор­ме пе­ре­вёр­ну­то­го усе­чён­но­го ко­ну­са (Лие­пай­ский район) с ме­тал­лическими ук­ра­ше­ния­ми; лен­та, вы­ши­тая нит­ка­ми (Вид­зе­ме - ма­та­ук­ла), би­се­ром (ок­рест­но­сти Ри­ги) или из узор­но­го крас­но­го и жёл­то­го шёл­ка (Лие­пай­ский район на юго-за­па­де Кур­зе­ме - кас­пи­не); пла­ток (Зем­га­ле). Основной жен­ский го­лов­ной убор - че­пец (це­пу­ре, ми­це, ау­бе); в Ви­д­зе­ме был рас­про­стра­нён че­пец с вы­со­ким ост­ро­ко­неч­ным вер­хом; в Лат­га­ле, Ауш­гзе­ме, на за­па­де и юго-за­па­де Кур­зе­ме ха­рак­те­рен по­ло­тен­ча­тый го­лов­ной убор (на­матс). В Зем­га­ле и на юге Кур­зе­ме жен­щи­ны но­си­ли ян­тар­ные, в Зем­га­ле так­же се­реб­ря­ные оже­ре­лья, в Ауш­гзе­ме и Лат­га­ле - оже­ре­лья из стек­лян­ных бус.

Тра­диционные блю­да - по­хлёб­ки из круп (пут­ра), за­прав­ляв­шие­ся са­лом, ка­ши, тол­чё­ное ко­но­п­ля­ное се­мя (стокс, стен­кис), про­сто­ква­ша, тво­рог, сыр, на Ро­ж­де­ст­во - сви­ная го­ло­ва с ки­слой ка­пус­той, кру­пя­ная кол­ба­са с брус­нич­ным ва­рень­ем, пе­чё­ные ре­па и брю­к­ва, на Пас­ху - сту­день из те­ля­ти­ны (спу­ди­ни, спе­ти­кис, ре­цек­лис), клёц­ки из го­ро­ха (ка­ми, пи­тес, пи­кас), на Ива­нов (Янов) день - «янов сыр» (яню си­ерс) из тво­ро­га, пи­ро­ги со шпи­гом, ле­пёш­ки (пла­це­ни, рау­ши). Тра­диционные на­пит­ки - сби­тень из ржа­ной му­ки (куль­те­нис, ска­бумс), в Курземе - из ржа­ной му­ки и кис­ло­го мо­ло­ка (ска­буп­тра); яч­мен­ное пи­во, бе­рё­зо­вый и кле­но­вый со­ки.

Основные ка­лен­дар­ные празд­ни­ки - Ро­ж­де­ст­во (25 де­каб­ря), Пас­ха (Ли­ел­дие­на), Ива­нов день (Яно­ва ночь), по­лу­чив­ший в XIX веке ро­ман­тическое название Ли­го, и пред­ше­ст­вую­щий ему Трав­ный, или Зе­лё­ный, день (24 ию­ня), осен­ний празд­нич­ный цикл сбо­ра уро­жая (Апъ­ю­ми­бас); осо­бый смысл име­ет пе­ри­од Ве­лю Лайкс: от дня Ми­ке­ли­са (Ми­хай­лов день - 29 сен­тяб­ря) до Мар­ти­но­ва дня (11 но­яб­ря) - вре­мя при­хо­да душ усоп­ших. Свят­ки (Зие­мас­свет­ки) и Кар­на­вал со­про­во­ж­да­лись ма­соч­ны­ми об­ря­да­ми и ря­же­ни­ем. С XVIII века в од­но из вос­кре­се­ний лет­не-осен­не­го пе­рио­да уст­раи­ва­ли «клад­би­щен­ский праз­д­ник» (Ка­пу Свет­ки). Важ­ное зна­че­ние имел обы­чай взаи­мо­по­мо­щи (тал­кас). Для сва­деб­но­го ри­туа­ла ха­рак­тер­ны об­ряд сни­ма­ния вен­ка и на­де­ва­ния на но­во­брач­ную чеп­ца (ми­чо­ша­на), уча­стие ря­же­ных (ке­кат­ние­ки).

Уст­ное твор­че­ст­во вклю­ча­ет сказ­ки (вол­шеб­ные, о жи­вот­ных, бы­то­вые и др.), пре­да­ния, за­гад­ки, по­сло­ви­цы, по­го­вор­ки. Музыкальный фольк­лор: пес­ни тру­до­вые (зем­ле­дель­че­ские и свя­зан­ные с до­маш­ни­ми ра­бо­та­ми), ка­лен­дар­ные, се­мей­но-об­ря­до­вые, ли­ри­че­ские; ин­ст­ру­мен­таль­ные наи­гры­ши. Осен­ние (пес­ни Ми­хай­ло­ва, Мар­ти­но­ва, Ка­те­ри­ни­на, Ан­д­рее­ва дней) и зим­ние (свя­точ­ные, мас­ле­нич­ные) ка­лен­дар­ные пес­ни со­про­во­ж­да­ли ше­ст­вия ря­же­ных и со­дер­жа­ли пля­со­вые эле­мен­ты; для ко­ля­док и ря­да др. зим­них пе­сен ха­рак­тер­но на­ли­чие реф­ре­на (осо­бен­но в Восточной Лат­вии). Все пес­ни ря­же­ных ис­пол­ня­лись кол­лек­тив­но, обыч­но в уни­сон (на­пе­вы сил­ла­би­че­ско­го ти­па); пес­ни с реф­ре­ном име­ют фор­муль­ную струк­ту­ру. Ве­сен­ние пес­ни де­лят­ся на при­уро­чен­ные [пас­халь­ные, пес­ни дня Ма­ры (25 мар­та), ка­чель­ные, сго­на птиц, Юрь­е­ва (Уси­ня) дня, тро­иц­кие] и не­при­уро­чен­ные (ро­та­ша­нас с при­пе­вом «ро­та, ро­та!», б. ч. мно­го­го­лос­ные, и мед­лен­ные «ли­ко­валь­ные»); для них ти­пич­на раз­ви­тая ме­ло­ди­ка. Наи­бо­лее ха­рак­тер­ный пе­сен­ный жанр латышей - пес­ни Ива­но­ва дня (ли­го-пес­ни, ли­гот­нес, на­зва­ны по при­пе­ву «ли­го!»); ис­пол­ни­тель­ские тра­ди­ции: пе­ние в уни­сон, 2-го­ло­сие (бур­дон­ное, ге­те­ро­фон­ное), 2-3-го­ло­сие по­ли­фо­ни­чес­ко-гар­мо­ни­чес­ко­го ти­па (в 1777 году опуб­ли­ко­ван об­ра­зец бур­дон­но­го 2-го­ло­сия - «Си­дел Янис на при­гор­ке»).

Се­мей­но-об­ря­до­вые пес­ни: сва­тов­ст­ва, сва­деб­ные, свя­зан­ные с ро­ж­де­ни­ем ре­бён­ка, кре­стиль­ные (с тан­цем), по­хо­рон­ные; в хо­ро­вом ис­пол­не­нии пре­об­ла­да­ет уни­сон, встре­ча­ет­ся мно­го­го­ло­сие. Рас­про­стра­не­ны ко­лы­бель­ные, дет­ские пес­ни. Сре­ди по­пуляр­ных народных тан­цев - кру­ста дан­цис («та­нец кре­стом», на­зван по фор­ме тан­це­валь­ных фи­гур). Ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка (б. ч. ан­самб­ле­вая) су­ще­ст­ву­ет как со­про­во­ж­де­ние к тан­цам, пес­ням и как са­мо­стоя­тель­ная. Прак­ти­ку­ют­ся пе­ние и тан­цы в со­про­во­ж­де­нии шу­мо­вых ин­ст­ру­мен­тов (по­гре­муш­ки ти­па си­ст­ра - три­декс­нис, эг­ли­те и др.). Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты: кок­лес, народная скрип­ка, смыч­ко­вый мо­но­хорд ги­га; аэ­ро­фо­ны - ста­бу­ле (об­щее название пас­ту­ше­ских флейт и языч­ко­вых), де­ревянная пас­ту­ше­ская тру­ба тау­ре, рог ажа­рагс, во­лын­ка ду­дас; 2-сто­рон­ний ци­лин­д­рический ба­ра­бан бун­гас, бу­бен сие­тиньш и др. Пе­сен­ную тра­ди­цию латышей ис­сле­до­ва­ли Э. Мелн­гай­лис, А. Юрь­янс, Ю. Спро­гис, Я. Ви­то­линьш и др.

Иллюстрации:

Ла­тыш­ский муж­ской кос­тюм середины XIX века: 1 - се­вер­ная Вид­зе­ме; 2 - Лат­га­ле: свет­лый, рас­ши­ряю­щий­ся кни­зу каф­тан; 3 - Кур­зе­ме: каф­тан с клинь­я­ми, рас­ши­ряю­щая­ся квер­ху шля­па; 4 - Зем­га­ле: ко­рот­кие шта­ны, курт­ка со склад­ка­ми. Архив БРЭ;

Ла­тыш­ский жен­ский кос­тюм середины XIX века: 1 - юго-вос­точ­ная Вид­зе­ме (Кру­ст­пилс): ру­ба­ха, клет­ча­тая юб­ка, вил­лай­не с ши­ро­кой зе­лё­но-жёл­то-крас­ной кай­мой, че­пец с ост­ро­ко­неч­ным вер­хом; 2 - Ауш­гзе­ме: ру­ба­ха, про­доль­но-по­ло­са­тая юб­ка, пе­ред­ник, по­ло­тен­ча­тый го­лов­ной убор, оде­ж­да ук­ра­ше­на крас­ным бра­ным узо­ром; 3 - Зем­га­ле: ру­ба­ха, юб­ка с про­доль­ны­ми по­ло­са­ми бра­но­го узо­ра, коф­та, вил­лай­не с тка­ной кай­мой, тю­ле­вый че­пец с по­вя­зан­ным по­верх шёл­ко­вым плат­ком; 4 - вос­точ­ная Кур­зе­ме (Тал­сы): ру­ба­ха, про­доль­но-по­ло­са­тая юб­ка, вил­лай­не с тка­ной кай­мой, че­пец; 5 - юго-за­пад­ная Кур­зе­ме (Ру­ца­ва, Лие­пай­ский рай­он): са­ра­фан, клет­ча­тое по­кры­ва­ло (мар­ге­не), ско­ло­тое на пле­че, по­ло­тен­ча­тый го­лов­ной убор (наматс).Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)