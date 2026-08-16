ЛАТЫШЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛАТЫШЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский фи­ло­лог, эпи­гра­фист, ис­то­рик, государственный дея­тель в сис­те­ме об­ра­зо­ва­ния и про­све­ще­ния, член-корреспондент (1890 год), академик Санкт-Пе­тербургского АН (1893 год), тайный советник (1905 год).

Окон­чил Санкт-Пе­тербургский ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический институт (1876 год), уче­ник ис­то­ри­ка ан­тич­но­сти Ф. Ф. Со­ко­ло­ва. Пре­по­да­вал древ­ние язы­ки в Ви­лен­ской гим­на­зии (1876-1880 годы), был ко­манди­ро­ван Министерством народного про­све­ще­ния в Гре­цию для на­учных за­ня­тий (1880-1882 годы). По­сле за­щи­ты ма­ги­стер­ской дис­сер­та­ции пре­по­да­вал древнегреческий язык и ли­те­ра­ту­ру в Санкт-Пе­тербургском ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом институте (1883-1890 годы, с 1903 года его ди­рек­тор) и в Санкт-Пе­тербургском университете (1884-1890 годы).

В док­тор­ской дис­сер­та­ции, по­свя­щён­ной Оль­вии (1887 год), на ос­но­ва­нии ана­ли­за всех из­вест­ных литературных, эпи­гра­фических, ну­миз­ма­тических, ар­хео­ло­гических ис­точ­ни­ков ре­кон­ст­руи­ро­вал ис­то­рию это­го круп­ней­ше­го греческого по­ли­са в Северном При­чер­но­мо­рье. С 1890 года на государственной служ­бе: по­мощ­ник по­пе­чи­те­ля Ка­зан­ско­го учеб­но­го ок­ру­га (1890-1893 годы), ви­це-ди­рек­тор (1893 год), ди­рек­тор (1893 год) департаментта, член Со­ве­та (1898 год) Министерства народного про­све­ще­ния.

С 1900 года то­ва­рищ пред­се­да­те­ля Ар­хео­ло­ги­че­ской ко­мис­сии, один из соз­да­те­лей и бес­смен­ный редактор её «Из­вес­тий». Со­брал, пе­ре­вёл, про­ком­мен­ти­ро­вал и из­дал свыше 1500 греческих и латинских над­пи­сей, най­ден­ных в Северном При­чер­но­мо­рье. Под­го­тов­лен­ный им свод «Inscriptiones an­ti­quae orae septentrio­na­lis Ponti Euxini graecae et latinae» (vol. 1-2, 4, 1885-1901 годы) стал об­раз­цо­вым для сво­его вре­ме­ни из­да­ни­ем эпи­гра­фических па­мят­ни­ков, не по­те­ряв­шим ак­ту­аль­но­сти и ны­не.

Из­дал и пе­ре­вёл на русский язык со­об­ще­ния греческих и латинских письменных ис­точ­ни­ков о Ски­фии и Кав­ка­зе (до сих пор наи­бо­лее пол­ный кор­пус, за­ме­нён­ный толь­ко в не­ко­то­рых час­тях). Ав­тор бо­лее 200 тру­дов по древ­ней ис­то­рии (в основном Северного При­чер­но­мо­рья), эпи­гра­фи­ке, ви­зантийской агио­гра­фии и литературе. Ис­сле­до­вал жи­тия хер­со­нес­ских епи­ско­пов, ре­чи Фео­до­ра Даф­но­па­та, из­дал «Сбор­ник па­ле­стин­ской и си­рий­ской агио­ло­гии». Пе­ре­во­дил сти­хи греческих и ла­тин­ских (наи­бо­лее из­вест­ны его пе­ре­во­ды Мар­циа­ла) по­этов. Ка­ва­лер ор­де­на Бе­ло­го Ор­ла (1911 год).

Сочинения:

Ис­сле­до­ва­ния об ис­то­рии и го­су­дар­ст­вен­ном уст­рой­ст­ве Оль­вии. СПб., 1887

Из­вес­тия древ­них пи­са­те­лей, гре­че­ских и ла­тин­ских, о Ски­фии и Кав­ка­зе. СПб., 1893– 1906. Т. 1–2

Ποντιϰά: Из­бор­ник на­уч­ных и кри­ти­че­ских ста­тей по ис­то­рии, ар­хео­ло­гии, гео­гра­фии и эпи­гра­фи­ке Ски­фии, Кав­ка­за и гре­че­ских ко­ло­ний на по­бе­режь­ях Чер­но­го мо­ря. СПб., 1909

Очерк гре­чес­ких древ­но­стей. СПб., 1997. Т. 1–2.

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