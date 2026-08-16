ЛАТЫШЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛАТЫШЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский филолог, эпиграфист, историк, государственный деятель в системе образования и просвещения, член-корреспондент (1890 год), академик Санкт-Петербургского АН (1893 год), тайный советник (1905 год).
Окончил Санкт-Петербургский историко-филологический институт (1876 год), ученик историка античности Ф. Ф. Соколова. Преподавал древние языки в Виленской гимназии (1876-1880 годы), был командирован Министерством народного просвещения в Грецию для научных занятий (1880-1882 годы). После защиты магистерской диссертации преподавал древнегреческий язык и литературу в Санкт-Петербургском историко-филологическом институте (1883-1890 годы, с 1903 года его директор) и в Санкт-Петербургском университете (1884-1890 годы).
В докторской диссертации, посвящённой Ольвии (1887 год), на основании анализа всех известных литературных, эпиграфических, нумизматических, археологических источников реконструировал историю этого крупнейшего греческого полиса в Северном Причерноморье. С 1890 года на государственной службе: помощник попечителя Казанского учебного округа (1890-1893 годы), вице-директор (1893 год), директор (1893 год) департаментта, член Совета (1898 год) Министерства народного просвещения.
С 1900 года товарищ председателя Археологической комиссии, один из создателей и бессменный редактор её «Известий». Собрал, перевёл, прокомментировал и издал свыше 1500 греческих и латинских надписей, найденных в Северном Причерноморье. Подготовленный им свод «Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae» (vol. 1-2, 4, 1885-1901 годы) стал образцовым для своего времени изданием эпиграфических памятников, не потерявшим актуальности и ныне.
Издал и перевёл на русский язык сообщения греческих и латинских письменных источников о Скифии и Кавказе (до сих пор наиболее полный корпус, заменённый только в некоторых частях). Автор более 200 трудов по древней истории (в основном Северного Причерноморья), эпиграфике, византийской агиографии и литературе. Исследовал жития херсонесских епископов, речи Феодора Дафнопата, издал «Сборник палестинской и сирийской агиологии». Переводил стихи греческих и латинских (наиболее известны его переводы Марциала) поэтов. Кавалер ордена Белого Орла (1911 год).
Сочинения:
Исследования об истории и государственном устройстве Ольвии. СПб., 1887
Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. СПб., 1893– 1906. Т. 1–2
Ποντιϰά: Изборник научных и критических статей по истории, археологии, географии и эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих колоний на побережьях Черного моря. СПб., 1909
Очерк греческих древностей. СПб., 1997. Т. 1–2.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.