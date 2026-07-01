ЛАТВИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛАТВИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - rрупнейший вуз и научный центр Латвии.
Основан в 1919 году как Латвийская высшая школа на базе Рижского политехникума (основан в 1862 году, с 1896 года институт). Современное название и статус с 1923 года. В 1958-1990 годах носил имя П. И. Стучки. Член Евразийской ассоциации университетов (создана в 1989 году).
Среди профессоров и выпускников университета - М. Н. Таль, Я. М. Эндзелин, премьер-министр Латвийской Республики (с марта 2009 года) В. Домбровскис, микробиолог А. М. Кирхенштейн, литературовед К. Краулиньш, архитектор Э. Лаубе (в 1922 году ректор), русский поэт и переводчик В. М. Лессиг, член-корреспондент РАН (1970 год), президент АН Латвийской ССР (1970-1984 годы) А. К. Малмейстер, врач и историк медицины П. Страдиньш.
В составе Латвийского университета (2009 год): 13 факультетов, 19 институтов (истории Латвии, биологический, физический, астрономический, лингвистический, атомной физики и спектроскопии; литературы, фольклора и искусства; азиатских исследований; экспериментальной и клинической медицины и др.), свыше 40 учебных центров, в т. ч. Балтийский центр германистики, Центр северо-американских исследований, Центр иудаики, Центр литуанистики, Центр гендерных исследований.
Центральная библиотека (основана в 1862 году, включает 11 филиалов), Музей истории науки и техники (1932 год) с филиалами-музеями: истории, зоологии, геологии, ботаники, информатики, педагогики, патологии человека, истории физики и др.; включает также Мемориальный музей Ф. А. Цандера (Музей космических исследований); Ботанический сад (1922 год), Селекционно-экспериментальный питомник рододендронов «Бабите». Академическое издательство (2004 год). Филиалы в Даугавпилсе, Валке. Обучаются свыше 21 тысячи студентов (2009 год).