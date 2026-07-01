ЛАТВИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛАТВИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - rруп­ней­ший вуз и на­учный центр Лат­вии.

Ос­но­ван в 1919 году как Латвийская выс­шая шко­ла на ба­зе Риж­ско­го по­ли­тех­ни­ку­ма (ос­но­ван в 1862 году, с 1896 года институт). Современное название и ста­тус с 1923 года. В 1958-1990 годах но­сил имя П. И. Стуч­ки. Член Ев­ра­зий­ской ас­со­циа­ции университетов (соз­да­на в 1989 году).

Сре­ди про­фес­со­ров и вы­пу­ск­ни­ков университета - М. Н. Таль, Я. М. Энд­зе­лин, пре­мьер-министр Латвийской Рес­пуб­ли­ки (с мар­та 2009 года) В. Дом­бров­скис, мик­ро­био­лог А. М. Кир­хен­штейн, ли­те­ра­ту­ро­вед К. Крау­линьш, архитектор Э. Лау­бе (в 1922 году рек­тор), русский по­эт и пе­ре­во­дчик В. М. Лес­сиг, член-корреспондент РАН (1970 год), пре­зи­дент АН Латвийской ССР (1970-1984 годы) А. К. Мал­мей­стер, врач и ис­то­рик ме­ди­ци­ны П. Стра­диньш.

В со­ста­ве Латвийского университета (2009 год): 13 факультетов, 19 институтов (ис­то­рии Лат­вии, био­ло­ги­че­ский, фи­зи­че­ский, ас­тро­но­ми­че­ский, лин­гвис­ти­че­ский, атом­ной фи­зи­ки и спек­тро­ско­пии; литературы, фольк­ло­ра и искусства; ази­атских ис­сле­до­ва­ний; экс­пе­риментальной и кли­нической ме­ди­ци­ны и др.), свыше 40 учеб­ных цен­тров, в т. ч. Балтийский центр гер­ма­ни­сти­ки, Центр северо-американских ис­сле­до­ва­ний, Центр иу­даи­ки, Центр ли­туа­ни­сти­ки, Центр ген­дер­ных ис­сле­до­ва­ний.

Центральная библиотека (ос­но­ва­на в 1862 году, вклю­ча­ет 11 фи­лиа­лов), Му­зей ис­то­рии нау­ки и тех­ни­ки (1932 год) с фи­лиа­ла­ми-му­зея­ми: ис­то­рии, зоо­ло­гии, гео­ло­гии, бо­та­ни­ки, ин­фор­ма­ти­ки, пе­да­го­ги­ки, па­то­ло­гии че­ло­ве­ка, ис­то­рии фи­зи­ки и др.; вклю­ча­ет так­же Ме­мо­ри­аль­ный му­зей Ф. А. Цан­де­ра (Му­зей кос­мических ис­сле­до­ва­ний); Бо­та­нический сад (1922 год), Се­лекционно-экс­пе­риментальный пи­том­ник ро­до­ден­д­ро­нов «Ба­би­те». Ака­де­мическое издательство (2004 год). Фи­лиа­лы в Дау­гав­пил­се, Вал­ке. Обу­ча­ют­ся свыше 21 тысячи сту­ден­тов (2009 год).

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