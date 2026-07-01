ЛАТВИЙСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ЛАТВИЙСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - крупнейший музыкальный театр Латвии.
Основан в Риге в 1919 году на базе Латышской оперы (организованной в 1912 году П. Юрьянсом). Открыт оперой «Летучий голландец» Р. Вагнера (режиссер Д. Ф. Арбенин). Располагается в здании бывшего Немецкого городского театра (построено в 1863 году, архитектор Л. Бонштедт; реконструировано в 1957-1958, 1990-1995, 2001 годах). В конце 1919-1940 годах и с 1989 года Национальная опера Латвии, в 1940-1989 годах Латвийский театр оперы и балета, с 1956 года академический.
В 1920-1930-е годы были поставлены оперы: «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1925 год), «Валькирия» (1926 год) и др. оперы Р. Вагнера, «Саломея» (1923 год) и «Кавалер розы» (1930 год) Р. Штрауса, «Турандот» (1930 год) и «Джанни Скикки» (1932 год) Дж. Пуччини, «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Кащей Бессмертный» Н. А. Римского-Корсакова (обе 1931 год), «Князь Игорь» А. П. Бородина (1936 год), «Мазепа» П. И. Чайковского (1939 год), латышские оперы «Банюта» А. Калниньша (1920 год, первая национальная опера), «Огонь и ночь» (1921 год), «Боги и люди» (1922 год), «Спридитис» (1927 год), «Баловница» (1939 год) Яниса Мединьша, «Жрица» («Вайделоте», 1927 год) Язепса Мединьша, «Чудесная птица Лолиты» (1934 год), «Гамлет» (1936 год), «В огне» (1937 год) Я. Калниньша.
Первый балетный спектакль - «Тщетная предосторожность» П. Гертеля в постановке Н. Г. Сергеева (1922 год). В 1920-1930-е годы поставлены балеты: «Лебединое озеро» П. И. Чайковского и «Раймонда» А. К. Глазунова (оба 1926 год), «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса (1931 год), «Жизель» А. Адана (1932 год), «Петрушка» и «Пульчинелла» И. Ф. Стравинского и «Ребус» («Стальной скок») С. С. Прокофьева (все 1933 год), «Победа любви» Язепса Мединьша (1935 год), «Илга» Я. Витолиньша (1937 год), «Соловей и роза» и «Осень» Я. Калниньша (оба 1938 год).
В годы Великой Отечественной войны часть труппы театра была эвакуирована в город Иваново Ивановской области и образовала Художественный ансамбль Латвийской ССР, который поставил в 1943 году на сцене московского Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко оперу «Рута» Н. Грюнфельда. Многие артисты балета эмигрировали.
Среди лучших постановок: оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1949 год), «К новому берегу» (1955 год) и «Опера нищих» (1965 год) М. Зариньша, «Тангейзер» Р. Вагнера (1956 год), «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича (1963 год), «Питер Граймс» Б. Бриттена (1964 год), «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (1973 год), «Альцина» Г. Ф. Генделя (1998 год), «Травиата» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе (обе 2007 год), «Волшебная флейта» В. А. Моцарта (2008 год); балеты «Лайма» А. Я. Лепина (1947 год), «Сакта свободы» А. Скулте (1950 год), «Ригонда» Р. Гринблата (1959 год), «Шакунтала» С. А. Баласаняна (1963 год), «Цветочный венок» П. Барисонса (1965 год), «Кармен-сюита» Ж. Бизе - Р. К. Щедрина (1971 год), «Франческа да Римини» на музыку П. И. Чайковского (1995 год), «3x» А. Маскатса (2001 год), «Коппелия» Л. Делиба (2009 год).
В театре в разное время работали: режиссёры - П. И. Мельников, Я. Зариньш, А. Жагарс (с 1996 года генеральный директор); дирижёры - Т. Рейтерс, Янис Мединьш, Я. Калниньш, Л. Вигнерс, Э. А. Купер, Э. Тонс, А. Янсонс, А. Вилюманис, Г. Ринкявичюс; певцы - А. Бенефелде, Р. Берзиньш, М. Брехмане-Штенгеле, А. Вилюманис, Ж. Гейне-Вагнере, Я. Заберс, А. Кактиньш, А. Карклиньш, В. Крампе, А. Лудиня, Х. Лусе, П. Сакс, А. Фринбергс; артисты балета и хореографы - А. А. Фёдорова, О. Леманис, Х. Тангиева-Бирзниеце, Э. Лешчевскис, А. Приеде, А. Озолиньш, Я. Граудс, Е. Чанга, И. Строде, А. Лембергс, А. Лейманис (главный балетмейстер и художественный руководитель с 1993 года).
Иллюстрация:
Латвийский театр оперы и балета. Архив БРЭ.