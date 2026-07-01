ЛАТВИЙСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ЛАТВИЙСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - круп­ней­ший музыкальный те­атр Лат­вии.

Ос­но­ван в Ри­ге в 1919 году на ба­зе Ла­тышской опе­ры (ор­га­ни­зо­ван­ной в 1912 году П. Юрь­ян­сом). От­крыт опе­рой «Ле­ту­чий гол­лан­дец» Р. Ваг­не­ра (режиссер Д. Ф. Ар­бе­нин). Рас­по­ла­га­ет­ся в зда­нии бывшего Не­мец­ко­го городского те­ат­ра (по­строе­но в 1863 году, архитектор Л. Бон­штедт; ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1957-1958, 1990-1995, 2001 годах). В конце 1919-1940 годах и с 1989 года Национальная опе­ра Лат­вии, в 1940-1989 годах Латвийский те­атр опе­ры и ба­ле­та, с 1956 года ака­де­ми­че­ский.

В 1920-1930-е годы бы­ли по­став­ле­ны опе­ры: «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» (1925 год), «Валь­ки­рия» (1926 год) и др. опе­ры Р. Ваг­не­ра, «Са­ло­мея» (1923 год) и «Ка­ва­лер ро­зы» (1930 год) Р. Штрау­са, «Ту­ран­дот» (1930 год) и «Джан­ни Скик­ки» (1932 год) Дж. Пуч­чи­ни, «Рус­лан и Люд­ми­ла» М. И. Глин­ки, «Ка­щей Бес­смерт­ный» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (обе 1931 год), «Князь Игорь» А. П. Бо­ро­ди­на (1936 год), «Ма­зе­па» П. И. Чай­ков­ско­го (1939 год), ла­тышские опе­ры «Ба­ню­та» А. Кал­нинь­ша (1920 год, пер­вая национальная опе­ра), «Огонь и ночь» (1921 год), «Бо­ги и лю­ди» (1922 год), «Спри­ди­тис» (1927 год), «Ба­лов­ни­ца» (1939 год) Яни­са Ме­динь­ша, «Жри­ца» («Вай­де­ло­те», 1927 год) Язеп­са Ме­динь­ша, «Чу­дес­ная пти­ца Ло­ли­ты» (1934 год), «Гам­лет» (1936 год), «В ог­не» (1937 год) Я. Кал­нинь­ша.

Пер­вый ба­лет­ный спек­такль - «Тщет­ная пре­дос­торож­ность» П. Гер­те­ля в по­ста­нов­ке Н. Г. Сер­гее­ва (1922 год). В 1920-1930-е годы по­став­ле­ны ба­ле­ты: «Ле­бе­ди­ное озе­ро» П. И. Чай­ков­ско­го и «Рай­мон­да» А. К. Гла­зу­но­ва (оба 1926 год), «Дон Ки­хот» Л. Ф. Мин­ку­са (1931 год), «Жи­зель» А. Ада­на (1932 год), «Пет­руш­ка» и «Пуль­чи­нел­ла» И. Ф. Стра­вин­ско­го и «Ре­бус» («Сталь­ной скок») С. С. Про­кофь­е­ва (все 1933 год), «По­бе­да люб­ви» Язеп­са Ме­динь­ша (1935 год), «Ил­га» Я. Ви­то­линь­ша (1937 год), «Со­ло­вей и ро­за» и «Осень» Я. Кал­нинь­ша (оба 1938 год).

В го­ды Великой Отечественной вой­ны часть труп­пы те­ат­ра бы­ла эва­куи­ро­ва­на в город Ива­но­во Ива­нов­ской области и об­ра­зо­ва­ла Ху­дожественный ан­самбль Латвийской ССР, ко­то­рый по­ста­вил в 1943 году на сце­не московского Музыкального те­ат­ра имени К. С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко опе­ру «Ру­та» Н. Грюн­фель­да. Многие ар­ти­сты ба­ле­та эмиг­ри­ро­ва­ли.

Сре­ди луч­ших по­ста­но­вок: опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го (1949 год), «К но­во­му бе­ре­гу» (1955 год) и «Опе­ра ни­щих» (1965 год) М. За­ринь­ша, «Тан­гей­зер» Р. Ваг­не­ра (1956 год), «Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (1963 год), «Пи­тер Граймс» Б. Брит­те­на (1964 год), «Пор­ги и Бесс» Дж. Гер­шви­на (1973 год), «Аль­ци­на» Г. Ф. Ген­де­ля (1998 год), «Тра­ви­а­та» Дж. Вер­ди, «Кармен» Ж. Би­зе (обе 2007 год), «Вол­шеб­ная флей­та» В. А. Мо­цар­та (2008 год); ба­ле­ты «Лай­ма» А. Я. Ле­пи­на (1947 год), «Сак­та сво­бо­ды» А. Скул­те (1950 год), «Ри­гон­да» Р. Гринб­ла­та (1959 год), «Ша­кун­та­ла» С. А. Ба­ла­са­ня­на (1963 год), «Цве­точ­ный ве­нок» П. Бари­со­нса (1965 год), «Кар­мен-сюи­та» Ж. Би­зе - Р. К. Щед­ри­на (1971 год), «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» на музыку П. И. Чай­ков­ско­го (1995 год), «3x» А. Мас­кат­са (2001 год), «Коп­пе­лия» Л. Де­ли­ба (2009 год).

В те­ат­ре в раз­ное вре­мя рабо­та­ли: ре­жис­сё­ры - П. И. Мель­ни­ков, Я. За­риньш, А. Жа­гарс (с 1996 года генеральный ди­рек­тор); ди­ри­жё­ры - Т. Рей­терс, Янис Ме­диньш, Я. Кал­ниньш, Л. Виг­нерс, Э. А. Ку­пер, Э. Тонс, А. Ян­сонс, А. Ви­лю­ма­нис, Г. Рин­кя­ви­чюс; пев­цы - А. Бе­не­фел­де, Р. Бер­зиньш, М. Брех­ма­не-Штен­ге­ле, А. Ви­лю­ма­нис, Ж. Гей­не-Ваг­не­ре, Я. За­берс, А. Как­тиньш, А. Карк­линьш, В. Крам­пе, А. Лу­ди­ня, Х. Лу­се, П. Сакс, А. Фрин­бергс; ар­ти­сты ба­ле­та и хо­рео­гра­фы - А. А. Фё­до­ро­ва, О. Ле­ма­нис, Х. Тан­гие­ва-Бирз­ние­це, Э. Леш­чев­скис, А. Прие­де, А. Озо­линьш, Я. Гра­удс, Е. Чан­га, И. Стро­де, А. Лем­бергс, А. Лей­ма­нис (главный ба­лет­мей­стер и художественный руководитель с 1993 года).

Иллюстрация:

Лат­вий­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та. Архив БРЭ.

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