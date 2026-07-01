ЛАТВИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛАТВИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из старейших вузов Латвии.
Ведёт историю с 1863 года, когда при Рижском политехникуме (основан в 1862 году, с 1896 года институт, ныне Латвийский университет) было открыто сельскохозяйственное отделение (в 1919 году разделено на факультеты сельского хозяйства и лесоводства). В 1936 году на базе этих факультетов в Елгаве создана Академия сельского хозяйства.
В 1944 году Елгавский замок, в котором размещалась академия, был сожжён и вуз переведён в Ригу. В 1957 году принято решение о перемещении Академии в Елгаву. С 1991 года современное название.
Среди ректоров университета - академик ВАСХНИЛ Я. Ф. Ванаг (ректор в 1954-1961 годах), Я. В. Пейве; среди выпускников - премьер-министр (2004-2007 годы) Латвийской Республики А. Калвитис, президент ВАСХНИЛ (1984-1992 годы) академик А. А. Никонов.
В составе университета (2009 год): 9 факультетов, научно-исследовательские институты: сельского хозяйства, сельскохозяйственный технический, биотехнологии и ветеринарии «Сигра», воды и земли; опытные станции, музей, библиотека. Обучаются около 9 тысяч студентов.
Иллюстрация:
Латвийский сельскохозяйственный университет. Елгава.Архив БРЭ.