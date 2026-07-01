ЛАТВИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛАТВИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из ста­рей­ших ву­зов Лат­вии.

Ве­дёт ис­то­рию с 1863 года, ко­гда при Риж­ском по­ли­тех­ни­ку­ме (ос­но­ван в 1862 году, с 1896 года институт, ны­не Латвийский университет) бы­ло от­кры­то сельскохозяйственное от­де­ле­ние (в 1919 году раз­де­ле­но на факультеты сель­ско­го хозяйства и ле­со­во­дства). В 1936 году на ба­зе этих факультетов в Ел­га­ве соз­да­на Ака­де­мия сель­ско­го хозяйства.

В 1944 году Ел­гав­ский за­мок, в ко­то­ром раз­ме­ща­лась ака­де­мия, был со­жжён и вуз пе­ре­ве­дён в Ри­гу. В 1957 году при­ня­то ре­ше­ние о пе­ре­ме­ще­нии Ака­демии в Ел­га­ву. С 1991 года современное название.

Сре­ди рек­то­ров университета - академик ВАСХНИЛ Я. Ф. Ва­наг (рек­тор в 1954-1961 годах), Я. В. Пей­ве; сре­ди вы­пу­ск­ни­ков - пре­мьер-ми­нистр (2004-2007 годы) Латвийской Рес­пуб­ли­ки А. Кал­ви­тис, пре­зи­дент ВАСХНИЛ (1984-1992 годы) академик А. А. Ни­ко­нов.

В со­ста­ве университета (2009 год): 9 факультетов, научно-исследовательские ин­сти­ту­ты: сельского хозяйства, сель­ско­хо­зяйственный тех­ни­че­ский, био­тех­но­ло­гии и ве­те­ри­на­рии «Си­гра», во­ды и зем­ли; опыт­ные стан­ции, му­зей, биб­лио­те­ка. Обу­ча­ют­ся около 9 тысяч сту­ден­тов.

Иллюстрация:

Лат­вий­ский сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ный уни­вер­си­тет. Ел­га­ва.Архив БРЭ.

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