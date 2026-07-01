ЛАТВИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ЛАТВИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - са­мо­управ­ляе­мая цер­ковь в со­ста­ве Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та, объ­е­ди­няю­щая пра­во­слав­ные при­хо­ды и мо­на­сты­ри на тер­ри­то­рии Лат­вии.

Пра­во­сла­вие на­ча­ло рас­про­стра­нять­ся в Ли­во­нии с XI-XII веков в ре­зуль­та­те её вклю­че­ния в сфе­ру влия­ния по­лоц­ких, псков­ских и нов­го­род­ских кня­зей. К началу XIII века его ис­по­ве­до­ва­ла зна­чительная часть на­се­ле­ния кня­жеств Та­ла­ва, Ер­си­ка и Кок­не­се. В конце XII-XIII веках по­сле за­вое­ва­ния Ли­во­нии ры­ца­ря­ми ме­че­нос­цев ор­де­на и епи­ско­па­ми Риж­ски­ми (смотрите Риж­ское епи­скоп­ст­во) на­се­ляв­шие её балт­ские пле­ме­на (лат­га­лы, се­лы, зем­га­лы, кур­ши) бы­ли об­ра­ще­ны в ка­то­ли­цизм. В XIII-XVII веках на тер­ри­то­рии современной Лат­вии су­ще­ст­во­ва­ли не­мно­го­чис­лен­ные пра­во­слав­ные при­хо­ды (в юрис­дик­ции ар­хи­епископа По­лоц­ко­го), чле­на­ми ко­то­рых бы­ли жив­шие там русские тор­гов­цы и ре­мес­лен­ни­ки.

По­сле за­вое­ва­ния Рос­си­ей Лиф­лян­дии в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов и об­ра­зо­ва­ния Лиф­лянд­ской гу­бер­нии на её тер­ри­то­рии на­чал­ся рост чис­ла пра­во­слав­ных хра­мов. В 1725 году управ­ле­ние лиф­лянд­ски­ми при­хо­да­ми бы­ло пе­ре­да­но ар­хи­епископу Псков­ско­му и Нарв­ско­му (с 1764 года Псков­ский и Риж­ский). В 1772 году к Рос­сии при­сое­ди­не­на Лат­га­ле, пра­во­слав­ные при­хо­ды ко­то­рой бы­ли вклю­че­ны в Псков­скую и Риж­скую, с 1795 года - в Мо­ги­лёв­скую епар­хию. По­сле вхо­ж­де­ния в со­став Рос­сии Кур­лян­дии (1795 год) пра­во­слав­ные при­хо­ды по­след­ней на­хо­ди­лись в юрис­дик­ции Псков­ской, Лиф­лянд­ской и Кур­лянд­ской (1799-1833 годы) епар­хии, а за­тем Мин­ской (1833-1836 годы) епар­хии.

В 1836 году об­ра­зо­ва­но Риж­ское ви­ка­ри­ат­ст­во в со­ста­ве Псков­ской и Лиф­лянд­ской епар­хии, объ­е­ди­нив­шее пра­во­слав­ные при­хо­ды Лиф­лянд­ской и Кур­лянд­ской гу­бер­ний. Бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Фи­ла­ре­та (Гу­ми­лев­ско­го), епископа Риж­ско­го (1841-1848 годы), чис­ло пра­во­слав­ных ве­рую­щих зна­чи­тель­но вы­рос­ло (с 20 тысяч до 138 тысяч человек). В 1850 году Риж­ское ви­ка­ри­ат­ст­во пре­об­ра­зо­ва­но в са­мо­сто­ятельную Риж­скую и Ми­тав­скую епар­хию. В 1865 году в её юрис­дик­цию пе­ре­да­ны при­хо­ды Эс­т­лянд­ской гу­бер­нии. В 1851 году ос­но­ва­на Риж­ская ду­хов­ная се­ми­на­рия. На 1914 год в Риж­ской и Ми­тав­ской епар­хии на­счи­ты­ва­лось 210 при­хо­дов и около 273 тысяч при­хо­жан.

Во вре­мя Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов и Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов цер­ков­ная жизнь на тер­ри­то­рии Лат­вии бы­ла на­ру­ше­на. Поч­ти все пра­во­слав­ные хра­мы бы­ли ра­зо­ре­ны или от­ня­ты у Церк­ви, боль­шин­ст­во свя­щен­но­слу­жи­те­лей по­гиб­ли или вы­ну­ж­де­ны бы­ли по­ки­нуть свои при­хо­ды. Лишь в феврале 1920 года съезд пред­ста­ви­те­лей пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян Латвийской рес­пуб­ли­ки из­брал Си­нод Латвийской православной церкви и вы­ра­бо­тал временные пра­ви­ла её управ­ле­ния. Риж­ским ар­хие­ре­ем был из­бран ар­хи­епископ Пен­зен­ский Ио­анн (Пом­мер) (1876-1934 годы), ла­тыш по на­цио­наль­но­сти. В ию­не 1921 года он был ут­вер­ждён в этой долж­но­сти (с ти­ту­лом «ар­хи­епископ Риж­ский и Лат­вий­ский») пат­ри­ар­хом Ти­хо­ном. Од­но­вре­мен­но по хо­да­тай­ст­ву ар­хи­епископа Ио­ан­на был из­дан Пат­ри­ар­ший то­мос о да­ро­ва­нии Латвийской православной церкви са­мо­стоя­тель­но­сти «во всех хо­зяй­ст­вен­ных, цер­ков­но-ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных, об­ра­зо­ва­тель­ных и цер­ков­но-го­су­дар­ст­вен­ных де­лах».

В 1923 году со­бор Латвийской православной церкви при­нял её ус­тав. Важ­ней­шей за­да­чей ар­хи­епископа Ио­ан­на бы­ло при­зна­ние Латвийской православной церкви со сто­ро­ны пра­ви­тель­ст­ва Латвийской рес­пуб­ли­ки. В 1925 году он из­бран де­пу­та­том Сей­ма (ос­та­вал­ся де­пу­та­том до 1931 года), в октябре 1926 года до­бил­ся при­ня­тия за­ко­на о пра­во­вом ста­ту­се Латвийской православной церкви. В за­ко­не при­зна­ва­лось пра­во Латвийской православной церкви сво­бод­но про­по­ве­до­вать пра­во­слав­ное ве­ро­уче­ние, са­ма Цер­ковь и её уч­ре­ж­де­ния по­лу­чи­ли ста­тус юри­дических лиц, га­ран­ти­ро­ва­лись иму­ще­ст­вен­ные пра­ва Церк­ви, раз­ре­ша­лось соз­да­ние ду­хов­ных школ и т. д. В декабре 1926 года вос­ста­нов­ле­на Риж­ская ду­хов­ная се­ми­на­рия (в 1936 году пре­об­ра­зо­ва­на в Пра­во­слав­ный бо­го­слов­ский институт).

Воз­ро­ж­да­лись пра­во­слав­ные брат­ст­ва, цер­ков­ные шко­лы, рос­ло чис­ло хра­мов и при­хо­жан. Ар­хи­епископ Ио­анн от­стаи­вал так­же ин­те­ре­сы все­го рус­скоя­зыч­но­го на­се­ле­ния Лат­вии, вы­сту­пая за соз­да­ние русских учеб­ных за­ве­де­ний и народных биб­лио­тек. В ночь на 12.10.1934 года он звер­ски убит не­из­вест­ны­ми ли­ца­ми на сво­ей за­го­род­ной да­че. Вско­ре был при­чис­лен к ли­ку свя­тых Русской пра­во­слав­ной цер­ко­вью за гра­ни­цей и Сербской пра­во­слав­ной цер­ко­вью, в ию­ле 2001 года Си­но­дом РПЦ вклю­чён в Со­бор но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских XX века, в сентябре 2001 года ка­но­ни­зи­ро­ван со­бо­ром Латвийской православной церкви [день па­мя­ти - 29 сентября (12 октября)].

Пат­ри­ар­ший ме­сто­блю­сти­тель митрополит Сер­гий (Стра­го­род­ский) по­ру­чил временное управ­ле­ние Латвийской православной церковью митрополиту Ви­лен­ско­му и Ли­тов­ско­му Елев­фе­рию (Бо­го­яв­лен­ско­му). Од­на­ко в мае 1935 года съезд ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян Латвийской православной церкви от­ка­зал­ся при­нять это на­зна­че­ние и об­ра­тил­ся к пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му Фо­тию II (1929-1935 годы) с про­ше­ни­ем о при­ня­тии Латвийской православной церкви в юрис­дик­цию Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви (удов­ле­тво­ре­но в феврале 1936 года).

По­сле вхо­ж­де­ния Лат­вии в со­став СССР (1940 год) про­изош­ло вос­со­еди­не­ние епи­ско­па­та Латвийской православной церкви с русской Цер­ко­вью, од­но­вре­мен­но бы­ло от­ме­не­но ре­ше­ние о пре­дос­тав­ле­нии ей ав­то­но­мии. Во вре­мя не­мец­ко-фа­ши­ст­ской ок­ку­па­ции в го­ды Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1941-1945годов цер­ков­ная жизнь в Лат­вии бы­ла на­ру­ше­на, её вос­ста­нов­ле­ние на­ча­лось по­сле на­зна­че­ния в августе 1947 года митрополитом Риж­ским и Лат­вий­ским Ве­ниа­ми­на (Фед­чен­ко­ва). В 1990 году Свя­щен­ный Си­нод РПЦ пре­до­ста­вил Риж­ской епар­хии ав­то­ном­ный ста­тус; 11.08.1992 года Си­нод при­нял ре­ше­ние о вос­ста­нов­ле­нии на­зва­ния Латвийской православной церкви и её са­мо­стоя­тель­но­сти; 22.12.1992 года пат­ри­арх Алек­сий II из­дал то­мос, ко­то­рым пре­до­с­та­вил Латвийской православной церкви са­мо­стоя­тель­ность в административных, хо­зяй­ст­вен­ных, об­ра­зо­ва­тель­ных во­про­сах, в от­но­ше­ни­ях с государственной вла­стью Латвийской рес­пуб­ли­ки, со­хра­нив при этом Латвийскую православную церковь в ка­но­нической юрис­дик­ции Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та. Вско­ре по­сле это­го Латвийская православная церковь за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на в Министерстве юс­ти­ции Лат­вии как пра­во­пре­ем­ни­ца Латвийской православной церкви, су­ще­ст­во­вав­шей до 1940 года. В 2008 году Сейм Лат­вии при­нял за­кон, рег­ла­мен­ти­рую­щий дея­тель­ность Латвийской православной церкви и её от­но­ше­ния с го­су­дар­ст­вом.

На начало XXI века Латвийская православная церковь вклю­ча­ет Риж­скую епар­хию и Дау­гав­пилс­ское ви­ка­ри­ат­ст­во, дей­ст­ву­ют 6 бла­го­чин­ни­че­ских ок­ру­гов, 118 при­хо­дов и 3 мо­на­сты­ря (1 муж­ской, 2 жен­ских). В чис­ло учеб­ных за­ве­де­ний вхо­дят Риж­ская ду­хов­ная се­ми­на­рия (воз­ро­ж­де­на в 1993 году) и вос­крес­ные шко­лы. Из­да­ют­ся га­зе­ты «Ви­но­град­ная ло­за», «Пра­во­слав­ная жизнь», «Ни­ва ду­хов­ная».

Управ­ле­ние Латвийской православной церковью осу­ще­ст­в­ля­ют пред­стоя­тель - пра­вя­щий ар­хие­рей Риж­ской епар­хии [с 1990 года митрополит Риж­ский и всея Лат­вии Алек­сандр (Куд­ря­шов)] и Си­нод. Ка­фед­раль­ный го­род - Ри­га.

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