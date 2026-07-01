ЛАТВИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ЛАТВИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, объединяющая православные приходы и монастыри на территории Латвии.
Православие начало распространяться в Ливонии с XI-XII веков в результате её включения в сферу влияния полоцких, псковских и новгородских князей. К началу XIII века его исповедовала значительная часть населения княжеств Талава, Ерсика и Кокнесе. В конце XII-XIII веках после завоевания Ливонии рыцарями меченосцев ордена и епископами Рижскими (смотрите Рижское епископство) населявшие её балтские племена (латгалы, селы, земгалы, курши) были обращены в католицизм. В XIII-XVII веках на территории современной Латвии существовали немногочисленные православные приходы (в юрисдикции архиепископа Полоцкого), членами которых были жившие там русские торговцы и ремесленники.
После завоевания Россией Лифляндии в ходе Северной войны 1700-1721 годов и образования Лифляндской губернии на её территории начался рост числа православных храмов. В 1725 году управление лифляндскими приходами было передано архиепископу Псковскому и Нарвскому (с 1764 года Псковский и Рижский). В 1772 году к России присоединена Латгале, православные приходы которой были включены в Псковскую и Рижскую, с 1795 года - в Могилёвскую епархию. После вхождения в состав России Курляндии (1795 год) православные приходы последней находились в юрисдикции Псковской, Лифляндской и Курляндской (1799-1833 годы) епархии, а затем Минской (1833-1836 годы) епархии.
В 1836 году образовано Рижское викариатство в составе Псковской и Лифляндской епархии, объединившее православные приходы Лифляндской и Курляндской губерний. Благодаря деятельности Филарета (Гумилевского), епископа Рижского (1841-1848 годы), число православных верующих значительно выросло (с 20 тысяч до 138 тысяч человек). В 1850 году Рижское викариатство преобразовано в самостоятельную Рижскую и Митавскую епархию. В 1865 году в её юрисдикцию переданы приходы Эстляндской губернии. В 1851 году основана Рижская духовная семинария. На 1914 год в Рижской и Митавской епархии насчитывалось 210 приходов и около 273 тысяч прихожан.
Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов и Гражданской войны 1917-1922 годов церковная жизнь на территории Латвии была нарушена. Почти все православные храмы были разорены или отняты у Церкви, большинство священнослужителей погибли или вынуждены были покинуть свои приходы. Лишь в феврале 1920 года съезд представителей православного духовенства и мирян Латвийской республики избрал Синод Латвийской православной церкви и выработал временные правила её управления. Рижским архиереем был избран архиепископ Пензенский Иоанн (Поммер) (1876-1934 годы), латыш по национальности. В июне 1921 года он был утверждён в этой должности (с титулом «архиепископ Рижский и Латвийский») патриархом Тихоном. Одновременно по ходатайству архиепископа Иоанна был издан Патриарший томос о даровании Латвийской православной церкви самостоятельности «во всех хозяйственных, церковно-административных, образовательных и церковно-государственных делах».
В 1923 году собор Латвийской православной церкви принял её устав. Важнейшей задачей архиепископа Иоанна было признание Латвийской православной церкви со стороны правительства Латвийской республики. В 1925 году он избран депутатом Сейма (оставался депутатом до 1931 года), в октябре 1926 года добился принятия закона о правовом статусе Латвийской православной церкви. В законе признавалось право Латвийской православной церкви свободно проповедовать православное вероучение, сама Церковь и её учреждения получили статус юридических лиц, гарантировались имущественные права Церкви, разрешалось создание духовных школ и т. д. В декабре 1926 года восстановлена Рижская духовная семинария (в 1936 году преобразована в Православный богословский институт).
Возрождались православные братства, церковные школы, росло число храмов и прихожан. Архиепископ Иоанн отстаивал также интересы всего русскоязычного населения Латвии, выступая за создание русских учебных заведений и народных библиотек. В ночь на 12.10.1934 года он зверски убит неизвестными лицами на своей загородной даче. Вскоре был причислен к лику святых Русской православной церковью за границей и Сербской православной церковью, в июле 2001 года Синодом РПЦ включён в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века, в сентябре 2001 года канонизирован собором Латвийской православной церкви [день памяти - 29 сентября (12 октября)].
Патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) поручил временное управление Латвийской православной церковью митрополиту Виленскому и Литовскому Елевферию (Богоявленскому). Однако в мае 1935 года съезд духовенства и мирян Латвийской православной церкви отказался принять это назначение и обратился к патриарху Константинопольскому Фотию II (1929-1935 годы) с прошением о принятии Латвийской православной церкви в юрисдикцию Константинопольской православной церкви (удовлетворено в феврале 1936 года).
После вхождения Латвии в состав СССР (1940 год) произошло воссоединение епископата Латвийской православной церкви с русской Церковью, одновременно было отменено решение о предоставлении ей автономии. Во время немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов церковная жизнь в Латвии была нарушена, её восстановление началось после назначения в августе 1947 года митрополитом Рижским и Латвийским Вениамина (Федченкова). В 1990 году Священный Синод РПЦ предоставил Рижской епархии автономный статус; 11.08.1992 года Синод принял решение о восстановлении названия Латвийской православной церкви и её самостоятельности; 22.12.1992 года патриарх Алексий II издал томос, которым предоставил Латвийской православной церкви самостоятельность в административных, хозяйственных, образовательных вопросах, в отношениях с государственной властью Латвийской республики, сохранив при этом Латвийскую православную церковь в канонической юрисдикции Московского патриархата. Вскоре после этого Латвийская православная церковь зарегистрирована в Министерстве юстиции Латвии как правопреемница Латвийской православной церкви, существовавшей до 1940 года. В 2008 году Сейм Латвии принял закон, регламентирующий деятельность Латвийской православной церкви и её отношения с государством.
На начало XXI века Латвийская православная церковь включает Рижскую епархию и Даугавпилсское викариатство, действуют 6 благочиннических округов, 118 приходов и 3 монастыря (1 мужской, 2 женских). В число учебных заведений входят Рижская духовная семинария (возрождена в 1993 году) и воскресные школы. Издаются газеты «Виноградная лоза», «Православная жизнь», «Нива духовная».
Управление Латвийской православной церковью осуществляют предстоятель - правящий архиерей Рижской епархии [с 1990 года митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов)] и Синод. Кафедральный город - Рига.