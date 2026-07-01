ЛАТВИЯ
Латвия – государство в Восточной Европе.
Европе. Граничит на севере с Эстонией, на востоке с Россией, на юго-востоке с Белоруссией, на юге с Литвой. Омывается водами Балтийского м. и его Рижского зал. Пл. 64,6 тыс.км2. Нас. 2,26 млн.чел. (2009). Столица – Рига. Офиц. язык – латышский. Денежная единица – лат. Включает 4 историч. области (региона): Видземе (юж. часть быв. Ливонии, Лифляндии), Земгале (Земгалия, Семигалия), Курземе (Курляндия, Курония), Латгале (Латгалия). Адм.-терр. деление (с 1.7.2009): 109 краёв и 9 городов республиканского подчинения.
Л. – член ООН (1991), ОБСЕ (1991), МВФ (1992), МБРР (1992), Совета государств Балтийского моря (1992), СЕ (1995), ВТО (1999), ЕС (2004), НАТО (2004).
Автор: Ратанова М. П.
Государственный строй
Л. – унитарное гос-во. Конституция принята 15.2.1922 (действие Конституции 1922 было приостановлено в 1934 после гос. переворота, затем действовали конституции Латв. ССР 1940 и 1978, возобновление действия Конституции 1922 провозглашено Декларацией от 4.5.1990). Форма правления – парламентская республика.
Глава гос-ва – президент, избираемый парламентом на 4 года (с правом одного переизбрания). Президентом республики может быть избран гражданин Латвии (не может иметь двойного гражданства), достигший 40 лет и обладающий всей полнотой прав. Президент представляет гос-во в междунар. отношениях, назначает и принимает дипломатич. представителей, руководит вооруж. силами, в случае войны назначает верховного главнокомандующего и др. За свою деятельность президент не несёт политич. ответственности, которая возлагается на премьер-министра либо соответствующего министра, контрасигнующих все акты президента.
Высший орган законодат. власти – однопалатный парламент (сейм). Состоит из 100 депутатов, избираемых по пропорциональной системе (по парт. спискам) на 4 года. Согласно Конституции, сейм может сместить президента до истечения срока его полномочий и избрать нового. Президент вправе инициировать роспуск парламента и вынести эту инициативу на всенародное голосование (если более половины голосов подано против роспуска сейма, то президент считается смещённым и сейм избирает нового президента на оставшийся срок полномочий смещённого президента).
Высший орган исполнит. власти – Кабинет министров, состоящий из премьер-министра, кандидатура которого вносится президентом и утверждается сеймом, а также министров, утверждаемых сеймом по предложению главы правительства. Каждый новый состав кабинета должен получить вотум доверия парламента.
В Л. существует многопартийная политич. система. Ведущие политич. партии: Нар. партия, «Новое время», «Латвийский путь», Центристская партия Крестьянский союз Латвии, «Отечеству и свободе», «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ).
Природа
Л. расположена в сев.-зап. части Вост.-Европ. равнины. Протяжённость береговой линии ок. 500 км. Берега преим. низменные с песчаными пляжами и дюнами, изрезаны слабо, глубоко в сушу вдаётся только Рижский зал., отделённый от открытого моря Курземским (Курсским) п-овом и островами Моонзундского архипелага.
Рельеф. Совр. рельеф Л. сформирован в процессе последнего оледенения при отступании ледника. Для него характерно чередование плоских или волнистых низменностей и холмистых возвышенностей. Вдоль побережья Балтийского м. протягивается низменность шириной 2–3 км (местами до 50 км). В зап. части Л. расположена Курземская (Курсская) возвышенность (выс. до 182 м), разделённая долиной р. Вента на Зап.-Курземскую и Вост.-Курземскую. Характерны древние ледниковые долины, самая глубокая из них занята р. Абава. Центр. часть занимает Видземская возвышенность (выс. до 311 м, гора Гайзинькалнс – высшая точка Л.); на востоке – Латгальская возвышенность (до 289 м). Для них типичен моренно- и камово-холмистый (см. Морена, Камы) рельеф с глубокими речными долинами и озёрными котловинами. Между Курземской и Видземской возвышенностями расположена Среднелатвийская низменность с многочисл. моренными холмами, на севере – Сев.-Латвийская низменность (выс. 40– 60 м) с камами и друмлинами, между Видземской и Латгальской возвышенностями протягивается Вост.-Латвийская низменность, ср. часть которой занята плоской заболоченной Лубанской низиной.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Teppитория Л. находится на сев.-зап. окраине Рус. плиты Восточно-Европейской платформы. На западе Л. выделяют Балтийскую синеклизу, на востоке – Латвийскую седловину, на севере – склон Балтийского щита. Фундамент платформы залегает на глубине 400–600 м на севере и 1800 м на юго-западе; сложен архейско-раннепротерозойскими кристаллич. сланцами, гнейсами, кварцитами, амфиболитами, гранитами и анортозитами. Осадочный чехол состоит из палеозойских, а в пределах Балтийской синеклизы – и мезозойских терригенных и глинисто-карбонатных толщ. Кембрийская терригенная формация перекрыта ордовикско-силурийскими глинисто-карбонатными и девонскими терригенными (глины, кварцевые пески) отложениями. Широко распространённая верхнедевонская терригенно-карбонатная гипсосоленосная формация на б. ч. территории перекрыта покровом рыхлых четвертичных отложений. Каменноугольные и пермские карбонатные отложения (известняки) залегают в юго-зап. части страны, где также развиты триасовые и юрские, преим. песчано-глинистые, осадки. Четвертичные отложения представлены ледниковыми валунными суглинками, водно-ледниковыми песками, песчано-гравийными отложениями и глинами. B голоцене происходило интенсивное торфообразование и пресноводное карбонатонакопление.
В Л. многочисленны месторождения торфа, имеются месторождения гипса (в окрестностях городов Рига и Бауска), строительного доломита (в центр. и вост. частях страны), известняков (на юго-западе, близ городов Салдус и Ауце), стекольных и формовочных песков (на севере). Повсеместно распространены месторождения глин и песчано-гравийного материала. Также известны месторождения янтаря, лечебных грязей, минер. вод.
Климат. Л. расположена на территории с умеренным, переходным от морского к континентальному климатом. Преобладают зап. ветры. Ср. темп-ра июля 16–18 °C, января от –2 °C на побережье Балтийского м. до –7 °C в вост. части. Осадков 500–800 мм в год, 70% выпадает в тёплый период. Самый солнечный и сухой месяц – май. Характерна большая облачность (150–180 пасмурных дней в году).
Внутренние воды. Л. имеет развитую речную сеть (777 рек длиной св. 10 км, общая протяжённость 38 тыс. км). Все реки относятся к бассейну Балтийского моря. Крупнейшие из них – Даугава, Лиелупе, Вента, Гауя. Для всех рек характерно весеннее половодье. Нередки паводки, летом вследствие дождей, зимой – оттепелей. Ледовый покров в зап. районах держится 2–2,5 мес, в восточных 3–3,5 мес, часто неустойчив. Озёра – гл. обр. ледникового происхождения, наиболее крупные – Лубанас, Разнас, Буртниеку, Усмас, Лиепаяс.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 49,9 км3, водообеспеченность – 14,5 тыс. м3/чел. в год. Для хозяйств. нужд ежегодно используется 0,8– 0,9% имеющихся водных ресурсов, из них в с. х-ве – 13%, на коммунально-бытовое водоснабжение – 55%, в пром-сти – 32%.
Почвы, растительный и животный мир. Почвы гл. обр. дерново-подзолистые, широко распространены дерново-карбонатные и дерново-глеевые почвы, к понижениям рельефа приурочены болотные почвы. Значит. часть почв окультурена. Ок. 70% с.-х. земель переувлажнено.
Территория Л. расположена в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Леса занимают 38% территории; 67% – хвойные (сосна, ель), 33% – лиственные (берёза, осина, чёрная ольха, серая ольха). Наиболее крупные лесные массивы расположены на Курземском п-ове, по берегам Даугавы и на северо-востоке страны. Луга, б. ч. суходольные, занимают 7,5%, болота – 4,8% территории. Наиболее заболочена вост. часть Л., много болот в районе оз. Лубанас и по нижнему течению р. Айвиексте (правый приток Даугавы). Флора Л. включает ок. 1600 видов сосудистых растений.
В составе фауны 60 видов млекопитающих – европейский олень, лось, косуля, кабан, лиса, белка, заяц (русак и беляк), бобр, куница, барсук, рысь, бурый медведь, енотовидная собака и др. На малых реках Л. – самая большая в Европе популяция выдр. В прибрежные воды иногда заходят представители трёх видов тюленей и двух видов дельфинов. Наиболее часто встречается серый тюлень, внесённый в Красную книгу Л. Из 325 видов птиц – 230 гнездящихся; много редких видов (орлан-белохвост, скопа, сапсан, чёрный аист, филин, глухарь). Территория страны лежит на путях миграции мн. видов водоплавающих и околоводных птиц (гусеобразных, утиных, куликов).
В прибрежных водах Балтийского м. и пресных водоёмах обитает ок. 70 видов рыб, из которых 29 – типичные мор. рыбы, 14 видов встречаются как в солёных, так и в пресных водах, 29 видов – пресноводные рыбы. Гл. промысловые виды – салака, килька, балтийская сельдь, анчоус, камбала, балтийская треска. Из проходных рыб наиболее ценными являются лосось, морской сиг, угорь, судак, таймень. В реках и озёрах обитают щука, плотва, окунь, лещ, линь, угорь, в малых реках водятся форель и хариус. Известно 11 видов земноводных (тритоны, лягушки, жабы, редкие – чесночница обыкновенная и краснобрюхая жерлянка). Из 7 видов рептилий, обитающих в Л., наиболее редкий – болотная черепаха. В Красную книгу страны внесены 112 видов редких растений, в т. ч. 18 видов деревьев и кустарников, лекарственные и декоративные растения, ресурсы которых интенсивно используются и истощаются, а также 116 видов редких животных.
Экологич. ситуация в целом удовлетворительная. Это обусловлено существенным снижением объёмов выбросов в атмосферу (на 58,2% по сравнению с 1990) в связи с сокращением пром. произ-ва, снижением нагрузки на природу за счёт ухудшения демографич. ситуации, а также с совершенствованием технологий очистки выбросов (напр., при реконструкции Рижских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2). Объём атмосферных выбросов в эквиваленте СО2 составляет 11 млн.т (2007). Среди приоритетных проблем охраны окружающей среды по-прежнему остаются локальное загрязнение атмосферы (от точечных источников – ТЭС), мор. среды, особенно Рижского зал., речного стока, а также эрозия и загрязнение с.-х. земель. Экологич. ситуация ухудшилась в акваториях Рижского, Вентспилсского и Лиепайского портов в связи с расширением транзитных перевозок и судоходства. Сохраняется отрицательное влияние на природную среду деревообрабатывающей, пищевой, фармацевтич., химич. пром-сти, строительства. Сокращаются мор. биоресурсы. В последние годы отмечается улучшение в области водоснабжения, очистки сточных вод и утилизации отходов. Создаётся развитая индустрия переработки твёрдых отходов. В 1990-х гг. в Л., по данным ООН, отмечалось сокращение лесистости и наращивание объёмов вырубок. В последние годы начато активное лесовосстановление. Тенденция к улучшению наблюдается прежде всего в частном секторе, в 2001 в частных лесах (50% общей пл. лесов) было восстановлено 800 га, в 2003 – 18 тыс. га.
Система природных охраняемых территорий Л., занимающих ок. 11% пл. страны, включает 3 нац. парка (Гауя, Кемери, Слитере), 5 природных заповедников [Грини, Крусткалны, Морицсала (старейший, образован в 1912), Тейчи, озеро Энгурес], 22 природных парка, 211 заказников (ихтиологические, бобровые, охотничьи), 1 биосферный резерват, 91 объект садово-паркового иск-ва, 6 водно- болотных угодий междунар. значения. Охраняются некоторые участки древних речных долин (Гауи, Венты, Абавы и др.).
Автор: Тишков А. А. (физико-географический очерк).
Население
По данным Центр. статистич. бюро Л., на янв. 2009 латыши составляют 59,3% (52,5%, по переписи 1989) населения, русские – 27,8% (34,0%), белорусы – 3,6%, украинцы – 2,5%, поляки – 2,4%, литовцы – 1,3%, евреи – 0,4%. Русскоязычное население преобладает в крупных городах: Даугавпилсе (52,8% жит.), Резекне (47,7%), Риге (41,3%); его доля также высока в сопредельных с Россией краях (25–40%). Доля лиц, имеющих статус «негражданина», 15,8%.
Характерна естеств. убыль населения (–3,1 на 1000 жит. в 2008; –0,1 на 1000 жит. в 1991) из-за сокращения рождаемости (10,6 на 1000 жит. в 2008; 13,0 на 1000 жит. в 1991) и небольшого роста смертности (13,7 на 1000 жит. в 2008; 13,1 на 1000 жит. в 1991). В 1960–80-е гг. значит. приток населения из др. республик СССР обеспечивал до половины ежегодного прироста населения Л. (сальдо миграции 9,2 на 1000 жит. в 1960; 4,7 на 1000 жит. в 1985). С нач. 1990-х гг. миграц. отток населения (3,3 на 1000 жит. в 1990; 4,2 на 1000 жит. в 1995; 2,0 на 1000 жит. в 2000), в осн. русскоязычного (всего ок. 150 тыс. чел. за 1990–2000). В 1990–2000-е гг. среди незначит. числа иммигрантов преобладают этнич. латыши из США, Канады, Австралии, Швеции.
Доля населения до 14 лет 13,4% (2008), 65 лет и старше – 16,9%. Ср. возраст нас. 39,9 года. На 100 женщин приходится 86 мужчин. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 71,9 года (мужчины – 66,7, женщины – 77,4 года). Ср. плотность нас. 35,0 чел./км2. Наиболее плотно заселена центр. и юж. часть Л. – область Земгале (гл. обр. Рига и окрестности), наименее – сев. и сев.-зап. части страны. Гор. нас. ок. 68% (2009). Крупные города (все республиканского подчинения): Рига (713,0 тыс. чел., 2009), Даугавпилс (104,9 тыс. чел.), Лиепая (84,7 тыс. чел.), Елгава (65,4 тыс. чел.), Юрмала (55,9 тыс. чел.), Вентспилс (43,0 тыс. чел.), Резекне (35,5 тыс. чел.), Валмиера (27,4 тыс. чел.), Екабпилс (26,5 тыс. чел.). В экономике занято ок. 1,12 млн. чел. (2008), из них в сфере услуг – св. 63%, в пром-сти и строительстве – ок. 29%, в с. х-ве – 8%. Уровень безработицы, по данным статистич. органов ЕС, 19,7% (сентябрь 2009).
Автор: Ратанова М. П.
Религия
По офиц. данным (2007), 22,7% нас. Л. – католики, 20,3% – протестанты (гл. обр. лютеране, а также баптисты, адвентисты седьмого дня и др.), более 16% – православные, в т. ч. старообрядцы. Представители др. конфессий малочисленны. Ок. 20% нас. не причисляют себя ни к одной религ. группе. Католики преобладают на востоке Л. (область Латгале), лютеране – на севере и западе страны. Православие распространено гл. обр. среди русскоязычного населения в крупных городах, имеется небольшое число латыш. православных общин.
Православные приходы находятся в юрисдикции самоуправляемой (с 1990) Латвийской православной церкви в составе Рус. православной церкви Московского патриархата. Старейший православный монастырь – в честь Сошествия Святого Духа мужской мон. в г. Екабпилс (основан в 17 в., упразднён в 1817, возобновлён в 1993). Действуют 1 митрополия и 3 диоцеза Римско-католич. церкви. Крупнейшая протестантская орг-ция – Евангелическо-лютеранская церковь Л. (основана в 1922; 1 архидиоцез и 2 диоцеза).
Иллюстрация:
Национальный парк Слитере.