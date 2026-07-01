ЛАТВИЯ

Латвия – го­су­дар­ст­во в Восточной Ев­ро­пе.

Ев­ро­пе. Гра­ни­чит на се­ве­ре с Эс­то­ни­ей, на вос­то­ке с Рос­си­ей, на юго-вос­то­ке с Бе­ло­рус­си­ей, на юге с Лит­вой. Омы­ва­ет­ся во­да­ми Бал­тий­ско­го м. и его Риж­ско­го зал. Пл. 64,6 тыс.км2. Нас. 2,26 млн.чел. (2009). Сто­ли­ца – Ри­га. Офиц. язык – ла­тыш­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – лат. Вклю­ча­ет 4 ис­то­рич. об­лас­ти (ре­гио­на): Вид­зе­ме (юж. часть быв. Ли­во­нии, Лиф­лян­дии), Зем­га­ле (Зем­га­лия, Се­ми­га­лия), Кур­зе­ме (Кур­лян­дия, Ку­ро­ния), Лат­га­ле (Лат­га­лия). Адм.-терр. де­ле­ние (с 1.7.2009): 109 краёв и 9 го­ро­дов рес­пуб­ли­кан­ско­го под­чи­не­ния.

Л. – член ООН (1991), ОБСЕ (1991), МВФ (1992), МБРР (1992), Со­ве­та го­су­дарств Бал­тий­ско­го мо­ря (1992), СЕ (1995), ВТО (1999), ЕС (2004), НАТО (2004).

Автор: Ра­та­но­ва М. П.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Л. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 15.2.1922 (дей­ст­вие Кон­сти­ту­ции 1922 бы­ло при­ос­та­нов­ле­но в 1934 по­сле гос. пе­ре­во­ро­та, за­тем дей­ст­во­ва­ли кон­сти­ту­ции Латв. ССР 1940 и 1978, во­зоб­нов­ле­ние дей­ст­вия Кон­сти­ту­ции 1922 про­воз­гла­ше­но Дек­ла­ра­ци­ей от 4.5.1990). Фор­ма прав­ле­ния – пар­ла­мент­ская рес­пуб­ли­ка .

Гла­ва гос-ва – пре­зи­дент, из­би­рае­мый пар­ла­мен­том на 4 го­да (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки мо­жет быть из­бран гра­ж­да­нин Лат­вии (не мо­жет иметь двой­но­го гра­ж­дан­ст­ва), дос­тиг­ший 40 лет и об­ла­даю­щий всей пол­но­той прав. Пре­зи­дент пред­став­ля­ет гос-во в ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ни­ях, на­зна­ча­ет и при­ни­ма­ет ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­те­лей, ру­ко­во­дит воо­руж. си­ла­ми, в слу­чае вой­ны на­зна­ча­ет вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го и др. За свою дея­тель­ность пре­зи­дент не не­сёт по­ли­тич. от­вет­ст­вен­но­сти, ко­то­рая воз­ла­га­ет­ся на пре­мьер-ми­ни­ст­ра ли­бо со­от­вет­ст­вую­ще­го ми­ни­ст­ра, кон­тра­сиг­ную­щих все ак­ты пре­зи­ден­та.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дат. вла­сти – од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (сейм). Со­сто­ит из 100 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых по про­пор­цио­наль­ной сис­те­ме (по парт. спи­скам) на 4 го­да. Со­глас­но Кон­сти­ту­ции, сейм мо­жет сме­стить пре­зи­ден­та до ис­те­че­ния сро­ка его пол­но­мо­чий и из­брать но­во­го. Пре­зи­дент впра­ве ини­ции­ро­вать рос­пуск пар­ла­мен­та и вы­не­сти эту ини­циа­ти­ву на все­на­род­ное го­ло­со­ва­ние (ес­ли бо­лее по­ло­ви­ны го­ло­сов по­да­но про­тив рос­пус­ка сей­ма, то пре­зи­дент счи­та­ет­ся сме­щён­ным и сейм из­би­ра­ет но­во­го пре­зи­ден­та на ос­тав­ший­ся срок пол­но­мо­чий сме­щён­но­го пре­зи­ден­та).

Выс­ший ор­ган ис­пол­нит. вла­сти – Ка­би­нет ми­ни­ст­ров, со­стоя­щий из пре­мьер-ми­ни­ст­ра, кан­ди­да­ту­ра ко­то­ро­го вно­сит­ся пре­зи­ден­том и ут­вер­жда­ет­ся сей­мом, а так­же ми­ни­ст­ров, ут­вер­ждае­мых сей­мом по пред­ло­же­нию гла­вы пра­ви­тель­ст­ва. Ка­ж­дый но­вый со­став ка­би­не­та дол­жен по­лу­чить во­тум до­ве­рия пар­ла­мен­та.

В Л. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная по­ли­тич. сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии: Нар. пар­тия, «Но­вое вре­мя», «Лат­вий­ский путь», Цен­три­ст­ская пар­тия Кре­сть­ян­ский со­юз Лат­вии, «Оте­че­ст­ву и сво­бо­де», «За пра­ва че­ло­ве­ка в еди­ной Лат­вии» (ЗаП­ЧЕЛ).

При­ро­да

Л. рас­по­ло­же­на в сев.-зап. час­ти Вост.-Ев­роп. рав­ни­ны. Про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии ок. 500 км. Бе­ре­га пре­им. низ­мен­ные с пес­ча­ны­ми пля­жа­ми и дю­на­ми, из­ре­за­ны сла­бо, глу­бо­ко в су­шу вда­ёт­ся толь­ко Риж­ский зал., от­де­лён­ный от от­кры­то­го мо­ря Кур­зем­ским (Курс­ским) п-овом и ост­ро­ва­ми Мо­он­зунд­ско­го ар­хи­пе­ла­га.

Рель­еф. Совр. рель­еф Л. сфор­ми­ро­ван в про­цес­се по­след­не­го оле­де­не­ния при от­сту­па­нии лед­ни­ка. Для не­го ха­рак­тер­но че­ре­до­ва­ние пло­ских или вол­ни­стых низ­мен­но­стей и хол­ми­стых воз­вы­шен­но­стей. Вдоль по­бе­ре­жья Бал­тий­ско­го м. про­тя­ги­ва­ет­ся низ­мен­ность ши­ри­ной 2–3 км (мес­та­ми до 50 км). В зап. час­ти Л. рас­по­ло­же­на Кур­зем­ская (Курс­ская) воз­вы­шен­ность (выс. до 182 м), раз­де­лён­ная до­ли­ной р. Вен­та на Зап.-Кур­зем­скую и Вост.-Кур­зем­скую. Ха­рак­тер­ны древ­ние лед­ни­ко­вые до­ли­ны, са­мая глу­бо­кая из них за­ня­та р. Аба­ва. Центр. часть за­ни­ма­ет Вид­зем­ская воз­вы­шен­ность (выс. до 311 м, го­ра Гай­зинь­калнс – выс­шая точ­ка Л.); на вос­то­ке – Лат­галь­ская воз­вы­шен­ность (до 289 м). Для них ти­пи­чен мо­рен­но- и ка­мо­во-хол­ми­стый (см. Мо­ре­на, Ка­мы) рель­еф с глу­бо­ки­ми реч­ны­ми до­ли­на­ми и озёр­ны­ми кот­ло­ви­на­ми. Ме­ж­ду Кур­зем­ской и Вид­зем­ской воз­вы­шен­но­стя­ми рас­по­ло­же­на Сред­не­лат­вий­ская низ­мен­ность с мно­го­числ. мо­рен­ны­ми хол­ма­ми, на се­ве­ре – Сев.-Лат­вий­ская низ­мен­ность (выс. 40– 60 м) с ка­ма­ми и друм­ли­на­ми, ме­ж­ду Вид­зем­ской и Лат­галь­ской воз­вы­шен­но­стя­ми про­тя­ги­ва­ет­ся Вост.-Лат­вий­ская низ­мен­ность, ср. часть ко­то­рой за­ня­та пло­ской за­бо­ло­чен­ной Лу­бан­ской ни­зи­ной.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Teppитория Л. на­хо­дит­ся на сев.-зап. ок­раи­не Рус. пли­ты Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы. На за­па­де Л. вы­де­ля­ют Бал­тий­скую си­нек­ли­зу, на вос­то­ке – Лат­вий­скую сед­ло­ви­ну, на се­ве­ре – склон Бал­тий­ско­го щи­та. Фун­да­мент плат­фор­мы за­ле­га­ет на глу­би­не 400–600 м на се­ве­ре и 1800 м на юго-за­па­де; сло­жен ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ски­ми кри­стал­лич. слан­ца­ми, гней­са­ми, квар­ци­та­ми, ам­фи­бо­ли­та­ми, гра­ни­та­ми и анор­то­зи­та­ми. Оса­доч­ный че­хол со­сто­ит из па­лео­зой­ских, а в пре­де­лах Бал­тий­ской си­нек­ли­зы – и ме­зо­зой­ских тер­ри­ген­ных и гли­ни­сто-кар­бо­нат­ных толщ. Кем­брий­ская тер­ри­ген­ная фор­ма­ция пе­ре­кры­та ор­до­вик­ско-си­лу­рий­ски­ми гли­ни­сто-кар­бо­нат­ны­ми и де­вон­ски­ми тер­ри­ген­ны­ми (гли­ны, квар­це­вые пес­ки) от­ло­же­ния­ми. Ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ная верх­не­де­вон­ская тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ная гип­со­со­ле­нос­ная фор­ма­ция на б. ч. тер­ри­то­рии пе­ре­кры­та по­кро­вом рых­лых чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний. Ка­мен­но­уголь­ные и перм­ские кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния (из­вест­ня­ки) за­ле­га­ют в юго-зап. час­ти стра­ны, где так­же раз­ви­ты триа­со­вые и юр­ские, пре­им. пес­ча­но-гли­ни­стые, осад­ки. Чет­вер­тич­ные от­ло­же­ния пред­став­ле­ны лед­ни­ко­вы­ми ва­лун­ны­ми суг­лин­ка­ми, вод­но-лед­ни­ко­вы­ми пес­ка­ми, пес­ча­но-гра­вий­ны­ми от­ло­же­ния­ми и гли­на­ми. B го­ло­це­не про­ис­хо­ди­ло ин­тен­сив­ное тор­фо­об­ра­зо­ва­ние и пре­сно­вод­ное кар­бо­на­то­на­ко­п­ле­ние.

В Л. мно­го­чис­лен­ны ме­сто­ро­ж­де­ния тор­фа, име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния гип­са (в ок­ре­ст­но­стях го­ро­дов Ри­га и Бау­ска), строи­тель­но­го до­ло­ми­та (в центр. и вост. час­тях стра­ны), из­вест­ня­ков (на юго-за­па­де, близ го­ро­дов Сал­дус и Ау­це), сте­коль­ных и фор­мо­воч­ных пес­ков (на се­ве­ре). По­все­ме­ст­но рас­про­стра­не­ны мес­то­ро­ж­де­ния глин и пес­ча­но-гра­вий­но­го ма­те­риа­ла. Так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния ян­та­ря, ле­чеб­ных гря­зей, ми­нер. вод.

Кли­мат. Л. рас­по­ло­же­на на тер­ри­то­рии с уме­рен­ным, пе­ре­ход­ным от мор­ско­го к кон­ти­нен­таль­но­му кли­ма­том. Пре­об­ла­да­ют зап. вет­ры. Ср. темп-ра ию­ля 16–18 °C, ян­ва­ря от –2 °C на по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го м. до –7 °C в вост. час­ти. Осад­ков 500–800 мм в год, 70% вы­па­да­ет в тё­п­лый пе­ри­од. Са­мый сол­неч­ный и су­хой ме­сяц – май. Ха­рак­терна боль­шая об­лач­ность (150–180 пас­мур­ных дней в го­ду).

Внут­рен­ние во­ды. Л. име­ет раз­ви­тую реч­ную сеть (777 рек дли­ной св. 10 км, об­щая про­тя­жён­ность 38 тыс. км). Все ре­ки от­но­сят­ся к бас­сей­ну Бал­тий­ско­го мо­ря. Круп­ней­шие из них – Дау­га­ва, Лие­лу­пе, Вен­та, Га­уя. Для всех рек ха­рак­тер­но ве­сен­нее по­ло­во­дье. Не­ред­ки па­вод­ки, ле­том вслед­ст­вие до­ж­дей, зи­мой – от­те­пе­лей. Ле­до­вый по­кров в зап. рай­онах дер­жит­ся 2–2,5 мес, в вос­точ­ных 3–3,5 мес, час­то не­ус­той­чив. Озёра – гл. обр. лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния, наи­бо­лее круп­ные – Лу­ба­нас, Раз­нас, Бурт­ние­ку, Ус­мас, Лие­па­яс.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 49,9 км3, во­до­обес­пе­чен­ность – 14,5 тыс. м3/чел. в год. Для хо­зяйств. нужд еже­год­но ис­поль­зу­ет­ся 0,8– 0,9% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов, из них в с. х-ве – 13%, на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние – 55%, в пром-сти – 32%.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Поч­вы гл. обр. дер­но­во-под­зо­ли­стые, ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны дер­но­во-кар­бо­нат­ные и дер­но­во-гле­евые поч­вы, к по­ни­же­ни­ям ре­лье­фа при­уро­че­ны бо­лот­ные поч­вы. Зна­чит. часть почв окуль­ту­ре­на. Ок. 70% с.-х. зе­мель пе­ре­ув­лаж­не­но.

Тер­ри­то­рия Л. рас­по­ло­же­на в под­зо­не хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов. Ле­са за­ни­ма­ют 38% тер­ри­то­рии; 67% – хвой­ные (со­сна, ель), 33% – ли­ст­вен­ные (бе­рё­за, оси­на, чёр­ная оль­ха, се­рая оль­ха). Наи­бо­лее круп­ные лес­ные мас­си­вы рас­по­ло­же­ны на Кур­зем­ском п-ове, по бе­ре­гам Дау­га­вы и на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны. Лу­га, б. ч. су­хо­доль­ные, за­ни­ма­ют 7,5%, бо­ло­та – 4,8% тер­ри­то­рии. Наи­бо­лее за­бо­ло­че­на вост. часть Л., мно­го бо­лот в рай­оне оз. Лу­ба­нас и по ниж­не­му те­че­нию р. Ай­ви­ек­сте (пра­вый при­ток Дау­га­вы). Фло­ра Л. вклю­ча­ет ок. 1600 ви­дов со­су­ди­стых рас­те­ний.

В со­ста­ве фау­ны 60 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих – ев­ро­пей­ский олень, лось, ко­су­ля, ка­бан, ли­са, бел­ка, за­яц (ру­сак и бе­ляк), бобр, ку­ни­ца, бар­сук, рысь, бу­рый мед­ведь, ено­то­вид­ная со­ба­ка и др. На ма­лых ре­ках Л. – са­мая боль­шая в Ев­ро­пе по­пу­ля­ция выдр. В при­бреж­ные во­ды ино­гда за­хо­дят пред­ста­ви­те­ли трёх ви­дов тю­ле­ней и двух ви­дов дель­фи­нов. Наи­бо­лее час­то встре­ча­ет­ся се­рый тю­лень, вне­сён­ный в Крас­ную кни­гу Л. Из 325 ви­дов птиц – 230 гнез­дя­щих­ся; мно­го ред­ких ви­дов (ор­лан-бе­ло­хвост, ско­па, сап­сан, чёр­ный аист, фи­лин, глу­харь). Тер­ри­то­рия стра­ны ле­жит на пу­тях ми­гра­ции мн. ви­дов во­до­пла­ваю­щих и око­ло­вод­ных птиц (гу­се­об­раз­ных, ути­ных, ку­ли­ков).

В при­бреж­ных во­дах Бал­тий­ско­го м. и пре­сных во­до­ёмах оби­та­ет ок. 70 ви­дов рыб, из ко­то­рых 29 – ти­пич­ные мор. ры­бы, 14 ви­дов встре­ча­ют­ся как в со­лё­ных, так и в пре­сных во­дах, 29 ви­дов – пре­сно­вод­ные ры­бы. Гл. про­мы­сло­вые ви­ды – са­ла­ка, киль­ка, бал­тий­ская сельдь, ан­чо­ус, кам­ба­ла, бал­тий­ская трес­ка. Из про­ход­ных рыб наи­бо­лее цен­ны­ми яв­ля­ют­ся ло­сось, мор­ской сиг, угорь, су­дак, тай­мень. В ре­ках и озё­рах оби­та­ют щу­ка, плот­ва, окунь, лещ, линь, угорь, в ма­лых ре­ках во­дят­ся фо­рель и ха­ри­ус. Из­вест­но 11 ви­дов зем­но­вод­ных (три­то­ны, ля­гуш­ки, жа­бы, ред­кие – чес­ноч­ни­ца обык­но­вен­ная и крас­но­брю­хая жер­лян­ка). Из 7 ви­дов реп­ти­лий, оби­таю­щих в Л., наи­бо­лее ред­кий – бо­лот­ная че­репа­ха. В Крас­ную кни­гу стра­ны вне­сены 112 ви­дов ред­ких рас­те­ний, в т. ч. 18 ви­дов де­ревь­ев и кус­тар­ни­ков, ле­кар­ст­вен­ные и де­ко­ра­тив­ные рас­те­ния, ре­сур­сы ко­то­рых ин­тен­сив­но ис­поль­зу­ют­ся и ис­то­ща­ют­ся, а так­же 116 ви­дов ред­ких жи­вот­ных.

Эко­ло­гич. си­туа­ция в це­лом удов­ле­тво­ри­тель­ная. Это обу­слов­ле­но су­ще­ст­вен­ным сни­же­ни­ем объ­ё­мов вы­бро­сов в ат­мо­сфе­ру (на 58,2% по срав­не­нию с 1990) в свя­зи с со­кра­ще­ни­ем пром. про­из-ва, сни­же­ни­ем на­груз­ки на при­ро­ду за счёт ухуд­ше­ния де­мо­гра­фич. си­туа­ции, а так­же с со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем тех­но­ло­гий очи­ст­ки вы­бро­сов (напр., при ре­кон­струк­ции Риж­ских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2). Объ­ём ат­мо­сфер­ных вы­бро­сов в эк­ви­ва­лен­те СО2 со­став­ля­ет 11 млн.т (2007). Сре­ди при­ори­тет­ных про­блем ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды по-преж­не­му ос­та­ют­ся ло­каль­ное за­гряз­не­ние ат­мо­сфе­ры (от то­чеч­ных ис­точ­ни­ков – ТЭС), мор. сре­ды, осо­бен­но Риж­ско­го зал., реч­но­го сто­ка, а так­же эро­зия и за­гряз­не­ние с.-х. зе­мель. Эко­ло­гич. си­туа­ция ухуд­ши­лась в ак­ва­то­ри­ях Риж­ско­го, Вент­с­пилс­ско­го и Лие­пай­ско­го пор­тов в свя­зи с рас­ши­ре­ни­ем тран­зит­ных пе­ре­во­зок и су­до­ход­ст­ва. Со­хра­ня­ет­ся от­ри­ца­тель­ное влия­ние на при­род­ную сре­ду де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой, фар­ма­цев­тич., хи­мич. пром-сти, строи­тель­ст­ва. Со­кра­ща­ют­ся мор. био­ре­сур­сы. В по­след­ние го­ды от­ме­ча­ет­ся улуч­ше­ние в об­лас­ти во­до­снаб­же­ния, очи­ст­ки сточ­ных вод и ути­ли­за­ции от­хо­дов. Соз­да­ёт­ся раз­витая ин­ду­ст­рия пе­ре­ра­бот­ки твёр­дых от­хо­дов. В 1990-х гг. в Л., по дан­ным ООН , от­ме­ча­лось со­кра­ще­ние ле­си­сто­сти и на­ра­щи­ва­ние объ­ё­мов вы­ру­бок. В по­след­ние го­ды на­ча­то ак­тив­ное ле­со­вос­ста­нов­ле­ние. Тен­ден­ция к улуч­ше­нию на­блю­да­ет­ся пре­ж­де все­го в ча­ст­ном сек­то­ре, в 2001 в ча­ст­ных ле­сах (50% об­щей пл. ле­сов) бы­ло вос­ста­нов­ле­но 800 га, в 2003 – 18 тыс. га.

Сис­те­ма при­род­ных ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий Л., за­ни­маю­щих ок. 11% пл. стра­ны, вклю­ча­ет 3 нац. пар­ка (Га­уя, Ке­ме­ри, Сли­те­ре), 5 при­род­ных за­по­вед­ни­ков [Гри­ни, Кру­ст­кал­ны, Мо­риц­са­ла (ста­рей­ший, об­ра­зо­ван в 1912), Тей­чи, озе­ро Эн­гу­рес], 22 при­род­ных пар­ка, 211 за­каз­ни­ков (их­тио­ло­ги­че­ские, боб­ро­вые, охот­ни­чьи), 1 био­сфер­ный ре­зер­ват, 91 объ­ект са­до­во-пар­ко­во­го иск-ва, 6 вод­но- бо­лот­ных уго­дий ме­ж­ду­нар. зна­че­ния. Ох­ра­ня­ют­ся не­ко­то­рые уча­ст­ки древ­них реч­ных до­лин (Га­уи, Вен­ты, Аба­вы и др.).

Автор: Тиш­ков А. А. (фи­зи­ко-ге­ог­ра­фи­чес­кий очерк).

На­се­ле­ние

По дан­ным Центр. ста­ти­стич. бю­ро Л., на янв. 2009 ла­ты­ши со­став­ля­ют 59,3% (52,5%, по пе­ре­пи­си 1989) на­се­ле­ния, рус­ские – 27,8% (34,0%), бе­ло­ру­сы – 3,6%, ук­ра­ин­цы – 2,5%, по­ля­ки – 2,4%, ли­тов­цы – 1,3%, ев­реи – 0,4%. Рус­ско­языч­ное на­се­ле­ние пре­об­ла­да­ет в круп­ных го­ро­дах: Дау­гав­пил­се (52,8% жит.), Ре­зек­не (47,7%), Ри­ге (41,3%); его до­ля так­же вы­со­ка в со­пре­дель­ных с Рос­си­ей кра­ях (25–40%). До­ля лиц, имею­щих ста­тус «не­гра­ж­да­ни­на», 15,8%.

Ха­рак­тер­на ес­теств. убыль на­се­ле­ния (–3,1 на 1000 жит. в 2008; –0,1 на 1000 жит. в 1991) из-за со­кра­ще­ния ро­ж­дае­мо­сти (10,6 на 1000 жит. в 2008; 13,0 на 1000 жит. в 1991) и не­боль­шо­го рос­та смерт­но­сти (13,7 на 1000 жит. в 2008; 13,1 на 1000 жит. в 1991). В 1960–80-е гг. зна­чит. при­ток на­се­ле­ния из др. рес­пуб­лик СССР обес­пе­чи­вал до по­ло­ви­ны еже­год­но­го при­рос­та на­се­ле­ния Л. (саль­до ми­гра­ции 9,2 на 1000 жит. в 1960; 4,7 на 1000 жит. в 1985). С нач. 1990-х гг. ми­грац. от­ток на­се­ле­ния (3,3 на 1000 жит. в 1990; 4,2 на 1000 жит. в 1995; 2,0 на 1000 жит. в 2000), в осн. рус­скоя­зыч­но­го (все­го ок. 150 тыс. чел. за 1990–2000). В 1990–2000-е гг. сре­ди не­зна­чит. чис­ла им­ми­гран­тов пре­об­ла­да­ют эт­нич. ла­ты­ши из США, Ка­на­ды, Ав­ст­ра­лии, Шве­ции.

До­ля на­се­ле­ния до 14 лет 13,4% (2008), 65 лет и стар­ше – 16,9%. Ср. воз­раст нас. 39,9 го­да. На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 86 муж­чин. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 71,9 го­да (муж­чи­ны – 66,7, жен­щи­ны – 77,4 го­да). Ср. плот­ность нас. 35,0 чел./км2. Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­на центр. и юж. часть Л. – об­ласть Зем­га­ле (гл. обр. Ри­га и ок­ре­ст­но­сти), наи­ме­нее – сев. и сев.-зап. ча­сти стра­ны. Гор. нас. ок. 68% (2009). Круп­ные го­ро­да (все республиканского подчинения): Ри­га (713,0 тыс. чел., 2009), Дау­гав­пилс (104,9 тыс. чел.), Лие­пая (84,7 тыс. чел.), Ел­га­ва (65,4 тыс. чел.), Юр­ма­ла (55,9 тыс. чел.), Вент­спилс (43,0 тыс. чел.), Ре­зек­не (35,5 тыс. чел.), Вал­мие­ра (27,4 тыс. чел.), Екаб­пилс (26,5 тыс. чел.). В эко­но­ми­ке за­ня­то ок. 1,12 млн. чел. (2008), из них в сфе­ре ус­луг – св. 63%, в пром-сти и строи­тель­стве – ок. 29%, в с. х-ве – 8%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы, по дан­ным ста­ти­стич. ор­га­нов ЕС, 19,7% (сен­тябрь 2009).

Автор: Ра­та­но­ва М. П.

Ре­ли­гия

По офиц. дан­ным (2007), 22,7% нас. Л. – ка­то­ли­ки, 20,3% – про­тес­тан­ты (гл. обр. лю­те­ра­не, а так­же бап­ти­сты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня и др.), бо­лее 16% – пра­во­слав­ные, в т. ч. ста­ро­об­ряд­цы. Пред­ста­ви­те­ли др. кон­фес­сий ма­ло­чис­лен­ны. Ок. 20% нас. не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной ре­лиг. груп­пе. Ка­то­ли­ки пре­об­ла­да­ют на вос­то­ке Л. (об­ласть Лат­га­ле), лю­те­ра­не – на се­ве­ре и за­па­де стра­ны. Пра­во­сла­вие рас­про­стра­не­но гл. обр. сре­ди рус­скоя­зыч­но­го на­се­ле­ния в круп­ных го­ро­дах, име­ет­ся не­боль­шое чис­ло ла­тыш. пра­во­слав­ных об­щин.

Пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ции са­мо­управ­ляе­мой (с 1990) Лат­вий­ской пра­во­слав­ной церк­ви в со­ста­ве Рус. пра­во­слав­ной церк­ви Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та. Ста­рей­ший пра­во­слав­ный мо­на­стырь – в честь Со­ше­ст­вия Свя­то­го Ду­ха муж­ской мон. в г. Екаб­пилс (ос­но­ван в 17 в., уп­разд­нён в 1817, во­зоб­нов­лён в 1993). Дей­ст­ву­ют 1 ми­тро­по­лия и 3 дио­це­за Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви. Круп­ней­шая про­тес­тант­ская орг-ция – Еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ская цер­ковь Л. (ос­но­ва­на в 1922; 1 ар­хи­дио­цез и 2 дио­це­за).

Иллюстрация:

На­цио­наль­ный парк Сли­те­ре.

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