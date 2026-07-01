ЛАТУР ЖОРЖ ДЕ
ЛАТУР ЖОРЖ ДЕ - французский живописец.
Родился в многодетной семье булочника. О годах его обучения не известно ничего достоверного (предположительно занимался в мастерской Ж. де Белланжа в Нанси между 1605 и 1610 годами). В 1620 году, после женитьбы, Латур по разрешению герцога Анри Лотарингского переехал в Люневиль, где занимался также коммерцией. Был свидетелем бесчисленных бедствий, обрушившихся на Лотарингию во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. В 1638 году Люневиль был разграблен и сгорел; вероятно, в огне погибли многие произведения художника. Затем, по-видимому, переехал в Нанси; в 1639 году посетил Париж, где получил звание «ординарного живописца короля». Существует предание, что, когда Латур преподнёс Людовику XIII свою картину «Ночная сцена со святым Себастьяном» (ныне считается утраченной), король приказал убрать из своих покоев все др. полотна.
Картины Латура на бытовые и религиозные сюжеты лаконичны, просты, подчас суровы. Жизнь в Лотарингии, сохранявшая местные, восходящие к Средневековью черты, наложила отпечаток на его искусство. Вместе с тем оно отразило и воздействие нового направления в живописи - караваджизма, предположительно воспринятое Латуром через нидерландских художников и лотарингского мастера «ночных сцен» Ж. Леклерка. Все картины Латура - большого формата; крупные фигуры наделены почти скульптурной объёмностью. Такова группа его произведений, изображающих слепых музыкантов-рылейщиков, держащих в руках рыли (народные струнные инструменты). Одна из этих работ («Рылейщик», Музей изящных искусств, Нант) поразила П. Мериме своей «низменной и жестокой правдой».
С такой же суровой достоверностью и интересом к народным типам Латур писал святых и апостолов, похожих на нищих странников («Кающийся святой Иероним», Музей, Гренобль; вариант - Национальный музей, Стокгольм). Обращаясь к популярным караваджистским сюжетам («Гадалка», Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Шулер», 1635 год?, Лувр), живописец решал жанровые сцены сдержанно, без отвлекающих внимание деталей, поразительно точно находя психологические характеристики персонажей; главное внимание уделено их жестам и взглядам. Но особенную славу Латуру принесли т. н. ночные сцены, в которые он вводит караваджистские приёмы искусственного освещения (изображение свечи, факела, светильника). В его искусстве свет приобрёл особое значение. Идущий широким потоком, рассеивая тьму, он подчёркивает строгую обобщённость композиций; под действием света загораются, бросая тёплые рефлексы на лица, насыщенные сильным цветовым звучанием красные, коричневые, фиолетовые тона одежд. Свет у Латура - главное средство эмоционального воздействия картины, он создаёт впечатление торжественного величия, глубокой, подчас драматической содержательности происходящего.
«Ночные сцены» Латура написаны на религиозные сюжеты, но многие из них кажутся трактованными в жанровом духе. В каждом простом мотиве художник стремится увидеть нечто возвышенное, важное, передать ощущение некоего таинства: «Рождество» («Новорождённый»; Музей изящных искусств, Ренн), «Явление ангела святому Иосифу» (около 1640 года, Музей изящных искусств, Нант), «Раскаяние Марии Магдалины» (около 1640-1645 годов; варианты - Метрополитен-музей, Лувр, и др. собрания), «Святой Иосиф-плотник» (около 1642 года), «Поклонение пастухов» (1644 год; обе - Лувр, Париж).
Вершина творчества Латура - «Мученичество святого Себастьяна» (др. названия - «Святой Себастьян, оплакиваемый святой Ириной», «Обнаружение святого Себастьяна святой Ириной»; 1649 год, Лувр; вариант - Государственные музеи, Берлин). Художник передаёт не только общее чувство скорби, охватившее святую Ирину и сопровождающих её женщин, но и оттенки этого чувства в каждой из фигур плакальщиц - оцепенение, скорбное недоумение, горький плач, безмолвное сострадание. Латур нигде не допускает преувеличения, и тем сильнее эмоциональное, почти гипнотическое воздействие его картины на зрителя.
Творчество Латура оставалось забытым в течение почти трёх веков после его смерти. Художник заново открыт после парижской выставки «Живописцы реальности» (1934-1935 годы), где было представлено 12 его картин. Выставка активизировала научные изыскания о Латуре, однако и сегодня далеко не все проблемы его биографии, атрибуций и хронологии произведений могут считаться решёнными (как полагают, б. ч. сохранившихся картин Латура создана им в последнее десятилетие жизни).
Иллюстрации:
Ж. де Латур. «Шулер». 1635(?). Лувр (Париж).Архив БРЭ
Ж. де Латур. «Явление ангела святому Иосифу». Ок. 1640. Музей изящных искусств (Нант).Архив БРЭ.