ЛАТУР ЖОРЖ ДЕ

ЛАТУР ЖОРЖ ДЕ - французский жи­во­пи­сец.

Ро­дил­ся в мно­го­дет­ной се­мье бу­лоч­ни­ка. О го­дах его обу­че­ния не из­вест­но ни­че­го дос­то­вер­но­го (пред­по­ло­жи­тель­но за­ни­мал­ся в мас­тер­ской Ж. де Бел­лан­жа в Нан­си ме­ж­ду 1605 и 1610 годами). В 1620 году, по­сле же­нить­бы, Латур по раз­ре­ше­нию гер­цо­га Ан­ри Ло­та­ринг­ско­го пе­ре­ехал в Лю­не­виль, где за­ни­мал­ся так­же ком­мер­ци­ей. Был сви­де­те­лем бес­чис­лен­ных бед­ст­вий, об­ру­шив­ших­ся на Ло­та­рин­гию во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов. В 1638 году Лю­не­виль был раз­граб­лен и сго­рел; ве­ро­ят­но, в ог­не по­гиб­ли многие про­из­ве­де­ния ху­дож­ни­ка. За­тем, по-ви­ди­мо­му, пе­ре­ехал в Нан­си; в 1639 году по­се­тил Па­риж, где по­лу­чил зва­ние «ор­ди­нар­но­го жи­во­пис­ца ко­ро­ля». Су­ще­ст­ву­ет пре­да­ние, что, ко­гда Латур пре­под­нёс Лю­до­ви­ку XIII свою кар­ти­ну «Ноч­ная сце­на со свя­тым Се­ба­сть­я­ном» (ны­не счи­та­ет­ся ут­ра­чен­ной), ко­роль при­ка­зал уб­рать из сво­их по­ко­ев все др. по­лот­на.

Кар­ти­ны Латура на бы­то­вые и ре­лигиозные сю­же­ты ла­ко­нич­ны, про­сты, под­час су­ро­вы. Жизнь в Ло­та­рин­гии, со­хра­няв­шая ме­ст­ные, вос­хо­дя­щие к Сред­не­ве­ко­вью чер­ты, на­ло­жи­ла от­пе­ча­ток на его искусство. Вме­сте с тем оно от­ра­зи­ло и воз­дей­ст­вие но­во­го на­прав­ле­ния в жи­во­пи­си - ка­ра­вад­жиз­ма, пред­по­ло­жи­тель­но вос­при­ня­тое Латуром че­рез ни­дерландских ху­дож­ни­ков и ло­та­ринг­ско­го мас­те­ра «ноч­ных сцен» Ж. Лек­лер­ка. Все кар­ти­ны Латура - боль­шо­го фор­ма­та; круп­ные фи­гу­ры на­де­ле­ны поч­ти скульп­тур­ной объ­ём­но­стью. Та­ко­ва груп­па его про­из­ве­де­ний, изо­бра­жаю­щих сле­пых му­зы­кан­тов-ры­лей­щи­ков, дер­жа­щих в ру­ках ры­ли (народные струн­ные ин­ст­ру­мен­ты). Од­на из этих ра­бот («Ры­лей­щик», Му­зей изящ­ных ис­кусств, Нант) по­ра­зи­ла П. Ме­ри­ме сво­ей «низ­мен­ной и жес­то­кой прав­дой».

С та­кой же су­ро­вой дос­то­вер­но­стью и ин­те­ре­сом к народным ти­пам Латур пи­сал свя­тых и апо­сто­лов, по­хо­жих на ни­щих стран­ни­ков («Каю­щий­ся свя­той Ие­ро­ним», Му­зей, Гре­нобль; ва­ри­ант - Национальный му­зей, Сток­гольм). Об­ра­ща­ясь к по­пу­ляр­ным ка­ра­вад­жи­ст­ским сю­же­там («Га­дал­ка», Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; «Шу­лер», 1635 год?, Лувр), жи­во­пи­сец ре­шал жан­ро­вые сце­ны сдер­жан­но, без от­вле­каю­щих вни­ма­ние де­та­лей, по­ра­зи­тель­но точ­но на­хо­дя пси­хо­ло­гические ха­рак­те­ри­ст­ики пер­со­на­жей; главное вни­ма­ние уде­ле­но их жес­там и взгля­дам. Но осо­бен­ную сла­ву Латуру при­нес­ли т. н. ноч­ные сце­ны, в ко­то­рые он вво­дит ка­ра­вад­жист­ские приё­мы ис­кусственного ос­ве­ще­ния (изо­бра­же­ние све­чи, фа­ке­ла, све­тиль­ни­ка). В его искусстве свет при­об­рёл осо­бое зна­че­ние. Иду­щий ши­ро­ким по­то­ком, рас­сеи­вая тьму, он под­чёр­ки­ва­ет стро­гую обоб­щён­ность ком­по­зи­ций; под дей­ст­ви­ем све­та за­го­ра­ют­ся, бро­сая тё­п­лые реф­лек­сы на ли­ца, на­сы­щен­ные силь­ным цве­то­вым зву­ча­ни­ем крас­ные, ко­рич­не­вые, фио­ле­то­вые то­на одежд. Свет у Латура - главное сред­ст­во эмо­цио­наль­но­го воз­дей­ст­вия кар­ти­ны, он соз­да­ёт впе­чат­ле­ние тор­же­ст­вен­но­го ве­ли­чия, глу­бо­кой, под­час дра­ма­тической со­дер­жа­тель­но­сти про­ис­хо­дя­ще­го.

«Ноч­ные сце­ны» Латура на­пи­са­ны на ре­лигиозные сю­же­ты, но мно­гие из них ка­жут­ся трак­то­ван­ны­ми в жан­ро­вом ду­хе. В каж­дом про­стом мо­ти­ве ху­дож­ник стре­мит­ся уви­деть не­что воз­вы­шен­ное, важ­ное, пе­ре­дать ощу­ще­ние не­кое­го та­ин­ст­ва: «Ро­ж­де­ст­во» («Но­во­ро­ж­дён­ный»; Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ренн), «Яв­ле­ние ан­ге­ла свя­то­му Ио­си­фу» (около 1640 года, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Нант), «Рас­кая­ние Ма­рии Ма­гда­ли­ны» (около 1640-1645 годов; ва­ри­ан­ты - Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Лувр, и др. со­б­ра­ния), «Свя­той Ио­сиф-плот­ник» (около 1642 года), «По­кло­не­ние пас­ту­хов» (1644 год; обе - Лувр, Па­риж).

Вер­ши­на твор­че­ст­ва Латура - «Му­че­ни­че­ст­во свя­то­го Се­ба­сть­я­на» (др. наз­ва­ния - «Свя­той Се­ба­сть­ян, оп­ла­ки­вае­мый свя­той Ири­ной», «Об­на­ру­же­ние свя­то­го Се­ба­стья­на свя­той Ири­ной»; 1649 год, Лувр; ва­ри­ант - Государственные му­зеи, Бер­лин). Ху­дож­ник пе­ре­да­ёт не толь­ко об­щее чув­ст­во скор­би, ох­ва­тив­шее святую Ири­ну и со­про­во­ж­даю­щих её жен­щин, но и от­тен­ки это­го чув­ст­ва в ка­ж­дой из фи­гур пла­каль­щиц - оце­пе­не­ние, скорб­ное не­до­уме­ние, горь­кий плач, без­молв­ное со­стра­да­ние. Латур ни­где не до­пус­ка­ет пре­уве­ли­че­ния, и тем силь­нее эмо­цио­наль­ное, поч­ти гип­но­ти­че­ское воз­дей­ст­вие его кар­ти­ны на зри­те­ля.

Твор­че­ст­во Латура ос­та­ва­лось за­бы­тым в те­че­ние поч­ти трёх ве­ков по­сле его смер­ти. Ху­дож­ник за­но­во от­крыт по­сле па­риж­ской вы­став­ки «Жи­во­пис­цы ре­аль­но­сти» (1934-1935 годы), где бы­ло пред­став­ле­но 12 его кар­тин. Вы­став­ка ак­ти­ви­зи­ро­ва­ла на­учные изы­ска­ния о Латуре, од­на­ко и се­го­дня да­ле­ко не все про­бле­мы его био­гра­фии, ат­ри­бу­ций и хро­но­ло­гии про­из­ве­де­ний мо­гут счи­тать­ся ре­шён­ны­ми (как по­ла­га­ют, б. ч. со­хра­нив­ших­ся кар­тин Латура соз­да­на им в по­след­нее де­ся­ти­ле­тие жиз­ни).

Иллюстрации:

Ж. де Ла­тур. «Шу­лер». 1635(?). Лувр (Па­риж).Архив БРЭ

Ж. де Ла­тур. «Яв­ле­ние ан­ге­ла свя­то­му Ио­си­фу». Ок. 1640. Му­зей изящ­ных ис­кусств (Нант).Архив БРЭ.