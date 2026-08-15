ЛАТУР МОРИС

ЛАТУР МОРИС КАНТЕН ДЕ - французский жи­во­пи­сец.

Обу­чал­ся в Па­ри­же у Ж. Ж. Спё­да, К. Дю­пу­ша и Ж. Ре­ту. До 1782 года ра­бо­тал в Па­ри­же; по­се­тил Анг­лию (около 1725 года), Гол­лан­дию (1766 год). Соз­да­вал свои про­из­ве­де­ния в тех­ни­ке пас­те­ли - ско­рее все­го, под влия­ни­ем Р. Кар­рь­е­ры (по­се­тив­шей Па­риж в 1720-1721 годах), от ко­то­рой его, впро­чем, вы­год­но от­ли­ча­ла спо­соб­ность к бы­ст­рой пе­ре­даче порт­рет­но­го сход­ст­ва. Пер­вый из из­вест­ных порт­ре­тов Л. (Воль­тер, 1731 год; со­хра­нил­ся толь­ко в гра­вю­ре Ланг­луа) при­нёс ему из­вест­ность.

В 1746 году Латур из­бран чле­ном Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (за порт­рет Ж. Ре­ту, Лувр, Па­риж); с 1750 года он ста­но­вит­ся «жи­во­пис­цем ко­ро­ля»; в 1737-1765 годах ре­гу­ляр­но вы­став­ля­ет­ся в Са­ло­нах. В 1740-е годы ис­пол­ня­ет се­рию боль­ших ре­пре­зен­та­тив­ных порт­ре­тов, в ко­то­рых за­мет­но стрем­ле­ние к глу­бо­кой пси­хо­ло­гической ха­рак­те­ри­сти­ке мо­де­лей (сре­ди них - Дю­валь д’Эпине, 1745 год, Национальный му­зей ста­рин­но­го искусства, Лис­са­бон; ко­ро­ле­ва Ма­рия Ле­щин­ская, 1748 год, Лувр; мар­шал граф Мо­риц Сак­сон­ский, 1748 год, КГ, Дрез­ден; мар­ки­за де Пом­па­дур, 1752-1755 годы, Лувр).

С 1750-х годов Латур ме­ня­ет круг за­каз­чи­ков, те­ря­ет ин­те­рес к при­двор­ной сре­де и по­гру­жа­ет­ся в ат­мо­сфе­ру ин­тел­лек­туаль­ной жиз­ни Па­ри­жа. В порт­ре­тах это­го вре­ме­ни (Ж. Л. Д’Аламбер, Лувр; Ж. Ж. Рус­со, Му­зей искусства и ис­то­рии, Же­не­ва; Ж. Б.С. Шар­ден, 1761 год, Лувр, и др.), а так­же в ав­то­порт­ре­тах (около 1751 года, Му­зей Пи­кар­дии, Амь­ен; 1757, Лувр) Латур по­ка­зы­ва­ет зри­те­лю не толь­ко жи­вое, пол­ное мыс­ли и чув­ст­ва ли­цо, но и внут­рен­нюю, ду­шев­ную жизнь пер­со­на­жа.

Жи­во­пись Латура от­ме­че­на неж­ным, жем­чуж­ным ко­ло­ри­том, бы­ст­рой сме­ной тё­п­лых и хо­лод­ных от­тен­ков, как бы про­ни­за­на све­том. В об­шир­ном на­сле­дии Латура (около 1200 ра­бот) за­мет­ное ме­сто за­ни­ма­ют ри­сун­ки и этю­ды, в ко­то­рых яр­ко про­яви­лась свой­ст­вен­ная ему ма­не­ра по­ис­ка ню­ан­сов, от­тен­ков вы­ра­же­ний. В начале 1760-х годов ху­дож­ник прак­ти­че­ски пе­ре­стал ра­бо­тать. В 1782 году ор­га­ни­зо­вал Ко­ро­лев­скую шко­лу ри­сун­ка в Сен-Кан­те­не, ко­то­рой по­да­рил б. ч. сво­их про­из­ве­де­ний (ны­не - в Му­зее А. Ле­кюйе, Сен-Кан­тен).

Иллистрация:

М. К. де Ла­тур. Порт­рет гра­фа Мо­ри­ца Сак­сон­ско­го, мар­ша­ла Фран­ции. 1748 год. Дрез­ден­ская кар­тин­ная га­ле­рея. Архив БРЭ.