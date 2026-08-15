ЛАТУР МОРИС
ЛАТУР МОРИС КАНТЕН ДЕ - французский живописец.
Обучался в Париже у Ж. Ж. Спёда, К. Дюпуша и Ж. Рету. До 1782 года работал в Париже; посетил Англию (около 1725 года), Голландию (1766 год). Создавал свои произведения в технике пастели - скорее всего, под влиянием Р. Каррьеры (посетившей Париж в 1720-1721 годах), от которой его, впрочем, выгодно отличала способность к быстрой передаче портретного сходства. Первый из известных портретов Л. (Вольтер, 1731 год; сохранился только в гравюре Ланглуа) принёс ему известность.
В 1746 году Латур избран членом Королевской академии живописи и скульптуры (за портрет Ж. Рету, Лувр, Париж); с 1750 года он становится «живописцем короля»; в 1737-1765 годах регулярно выставляется в Салонах. В 1740-е годы исполняет серию больших репрезентативных портретов, в которых заметно стремление к глубокой психологической характеристике моделей (среди них - Дюваль д’Эпине, 1745 год, Национальный музей старинного искусства, Лиссабон; королева Мария Лещинская, 1748 год, Лувр; маршал граф Мориц Саксонский, 1748 год, КГ, Дрезден; маркиза де Помпадур, 1752-1755 годы, Лувр).
С 1750-х годов Латур меняет круг заказчиков, теряет интерес к придворной среде и погружается в атмосферу интеллектуальной жизни Парижа. В портретах этого времени (Ж. Л. Д’Аламбер, Лувр; Ж. Ж. Руссо, Музей искусства и истории, Женева; Ж. Б.С. Шарден, 1761 год, Лувр, и др.), а также в автопортретах (около 1751 года, Музей Пикардии, Амьен; 1757, Лувр) Латур показывает зрителю не только живое, полное мысли и чувства лицо, но и внутреннюю, душевную жизнь персонажа.
Живопись Латура отмечена нежным, жемчужным колоритом, быстрой сменой тёплых и холодных оттенков, как бы пронизана светом. В обширном наследии Латура (около 1200 работ) заметное место занимают рисунки и этюды, в которых ярко проявилась свойственная ему манера поиска нюансов, оттенков выражений. В начале 1760-х годов художник практически перестал работать. В 1782 году организовал Королевскую школу рисунка в Сен-Кантене, которой подарил б. ч. своих произведений (ныне - в Музее А. Лекюйе, Сен-Кантен).
Иллистрация:
М. К. де Латур. Портрет графа Морица Саксонского, маршала Франции. 1748 год. Дрезденская картинная галерея. Архив БРЭ.