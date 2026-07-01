ЛАТРОБ БЕНДЖАМИН ГЕНРИ
ЛАТРОБ БЕНДЖАМИН ГЕНРИ - английский и американский архитектор.
Родился в семье Б. Латроба - религиозного деятеля Церкви моравских братьев. Учился в школах этого религиозного течения в Англии, Силезии, Саксонии, где ознакомился с профессией военного инженера. В 1784 году вернулся в Англию, где, возможно, обучался в мастерских инженера Дж. Смитона и архитектора-классициста С. П. Кокерелла до начала 1790-х годов.
Построил загородные дома Хаммервуд-Лодж (около 1792 года) и Ашдаун-Хаус (1793-1795 годы; оба - в графстве Суссекс) в духе классицизма, с элементами неогреческого стиля. В 1796 году прибыл в США. Спроектировал государственную тюрьму в Ричмонде (1797-1798 годы, не сохранилась), затем переехал в Филадельфию, где возвёл здание Банка Пенсильвании (1799-1801 годы, не сохранилось) в неогреческом стиле и дом Седжли-Хаус (1799 год) в формахнеоготики.
В 1803 году президент Т. Джефферсон назначил Латроба инспектором общественных работ в Вашингтоне. В классицистическом стиле построены также церкви Сент-Джон в Вашингтоне (1816 год), католический собор Богоматери (1805-1821 годы, перестроен) и биржа (1816-1820 годы) в Балтиморе. Реализовывал также инженерные сооружения, в т. ч. системы водопровода в Филадельфии (около 1800 года) и Новом Орлеане (1817-1820 годы).
Иллюстрация:
Б. Г. Латроб. Собор Богоматери в Балтиморе. 1805–21.Архив БРЭ.