ЛАТРОБ БЕНДЖАМИН ГЕНРИ

ЛАТРОБ БЕНДЖАМИН ГЕНРИ - английский и американский ар­хи­тек­тор.

Ро­дил­ся в се­мье Б. Лат­ро­ба - ре­лигиозного дея­те­ля Церк­ви мо­рав­ских брать­ев. Учил­ся в шко­лах это­го ре­лигиозного те­че­ния в Анг­лии, Си­ле­зии, Сак­со­нии, где оз­на­ко­мил­ся с про­фес­си­ей во­енного ин­же­не­ра. В 1784 году вер­нул­ся в Анг­лию, где, воз­мож­но, обу­чал­ся в мас­тер­ских инженера Дж. Сми­то­на и ар­хи­тек­то­ра-клас­си­ци­ста С. П. Ко­ке­рел­ла до начала 1790-х годов.

По­стро­ил за­го­род­ные до­ма Хам­мер­вуд-Лодж (около 1792 года) и Аш­да­ун-Ха­ус (1793-1795 годы; оба - в граф­ст­ве Сус­секс) в ду­хе клас­си­циз­ма, с эле­мен­та­ми не­ог­ре­че­ско­го сти­ля. В 1796 году при­был в США. Спро­ек­ти­ро­вал государственную тюрь­му в Рич­мон­де (1797-1798 годы, не сохранилась), за­тем пе­ре­ехал в Фи­ла­дель­фию, где воз­вёл зда­ние Бан­ка Пен­силь­ва­нии (1799-1801 годы, не сохранилось) в не­ог­ре­че­ском сти­ле и дом Седж­ли-Ха­ус (1799 год) в фор­махнео­го­ти­ки.

В 1803 году пре­зи­дент Т. Джеф­фер­сон на­зна­чил Латроба ин­спек­то­ром об­щественных ра­бот в Ва­шинг­то­не. В клас­си­ци­стическом сти­ле по­строе­ны так­же церкви Сент-Джон в Ва­шинг­то­не (1816 год), ка­то­лический со­бор Богоматери (1805-1821 годы, пе­ре­стро­ен) и бир­жа (1816-1820 годы) в Бал­ти­мо­ре. Реа­ли­зо­вы­вал так­же инженерные со­ору­же­ния, в т. ч. сис­те­мы во­до­про­во­да в Фи­ла­дель­фии (около 1800 года) и Но­вом Ор­леа­не (1817-1820 годы).

Иллюстрация:

Б. Г. Лат­роб. Со­бор Бо­го­ма­те­ри в Бал­ти­мо­ре. 1805–21.Архив БРЭ.