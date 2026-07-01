ЛАТКИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Первые шаги в торговле

Л. родился 31 декабря 1809 г. в Усть-Сысольске. Происходил из купеческой семьи. Находился на домашнем обучении.

Двенадцатилетним подростком отец взял Л. с собой в поездки в Архангельскую и Вологодскую губернии. Юноша быстро вошел в семейное дело, и уже в 1825 г. ему перешло управление делами компании.

Собственное дело

В 1832 г. стал поворотным для Л. Он оставил торговое дело и устроился на работу в пермскую частную контору. В 1839 г. он числился среди купцов Канска. Одновременно вел торговлю в Красноярске.

В 1841 г. Л. ходатайствовал перед министром государственных имуществ П.Д. Киселевым об организации в Пермском крае компании для разработки ресурсов края. В 1843 г. Л. провел изучение Печорского края и его рек, доказав перспективность сооружения порта в устье р. Печоры. Результаты его поездки были опубликованы в «Записках Географического Общества».

В 1844 г. Л. отправился в Красноярск, где осуществлял управление золотыми приисками Бенардаки. Совместно с Р.А. Черносвитовым владел золотыми приисками на Енисее. После того, как Л. покинул Красноярск, он записался в купечество 1-й гильдии по Троицко-Сергиевскому посаду под Москвой.

Особое внимание Л. постепенно привлекла лесодобыча. В 1860 г. на судне «Диана» отправил лес из устья Печоры в г. Нант (Франция). В 1861 г. корабли с лесом ушли в Лондон и Бордо.

В 1860-е гг. Л. организовал в столице Печорскую компанию, которая занималась транспортировкой леса. Вывозилась древесина в европейские государства через Печорский порт. Однако успех компании был не долог. Спустя время, Печорская компания разорилась.

Благотворительное дело

После открытия в 1839 г. в Красноярске городской публичной библиотеки передал ей часть своих фондов.

Увлечения

Л. увлекался не только изучением Печорского края. Его труды воплощались в научные статьи, которые он публиковал в газетах «Народное Богатство», «Биржевые Ведомости», «Голос».

Состоял в Императорском географическом обществе.

Умер Л. 28 сентября 1867 г. в столице.

Семья

О семье Л. известно немного. Сохранились сведения о том, что у Л. был сын Николай. Он так же, как и его отец, интересовался вопросами развития торговли и промышленности, торгового судостроения.