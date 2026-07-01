ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК (латынь)
Язык древних римлян, один из двух классических языков Европы.
Приобрёл статус государственного в царскую эпоху Рима Древнего (754/753–510/509 до н. э.), в дальнейшем географич. рамки его распространения неуклонно расширялись. После подчинения Риму в 30 до н. э. последнего эллинистич. гос-ва – Египта – стал функционировать как один (главенствующий) из двух гос. языков Рим. державы (республики, затем – империи), что сформировало ситуацию греко-лат. двуязычия, расцвет которого пришёлся на 1–2 вв. н. э. Междунар. язык (приблизительно с 1 в. н. э. до 1714 – основной, затем наряду с разл. новыми языками), использовавшийся в т. ч. и в рус. дипломатии [напр., на Л. я. составлены договор Новгорода с Норвегией («Разграничительная грамота», предположительно 13 в.), Нерчинский (1689) и Кяхтинский (1727) договоры России с Китаем]. Был гос. языком Речи Посполитой (до 1795), Дубровника (до его оккупации Францией в 1806), Венгрии (до 1840). С момента образования гос-ва Ватикан (1929) один из его офиц. языков. Один из культовых языков католич. церкви.
Л. я. принадлежит к латино-фалискской группе италийских языков. Как и др. италийские языки, наибольшие черты сходства обнаруживает с кельтскими языками, германскими языками, балтийскими языками, славянскими языками, что обусловлено, по-видимому, их продолжительным сосуществованием на общей территории в период после выделения отд. ветвей из индоевропейского праязыка (см. Индоевропейские языки).
В истории Л. я. традиционно выделяются 3 осн. периода: классический (6 в. до н. э. – 630-е гг. н. э.), средневековый (630-е гг. – кон. 15 в.) и новолатинский (с кон. 15 в.). В развитии классич. Л. я. в свою очередь различают 5 периодов: архаический [нач. 6 в. до н. э. (время создания первых письм. памятников) – нач. 1 в. до н. э.]; классический в узком смысле [«золотая» латынь; нач. 1 в. до н. э. (иначе – от начала лит. деятельности Цицерона в 80-х гг. 1 в. до н. э.) – условно 14 н. э. (смерть имп. Августа)]; послеклассический лит. язык [«серебряная» латынь; 14 н. э. – кон. 1 в. н. э. (первый век Империи)]; период, характеризовавшийся деятельностью архаистов (фронтонианцев) (2–3 вв.); поздняя латынь (4–7 вв.).
Л. я. архаич. периода не имел диалектов, но обнаруживал неск. говоров; известны надписи, выполненные на пренестинском, ардеатинском, ланувинском, норбанском, тибуртинском, сатриканском и др. говорах (иногда по отношению к лат. говорам и территориально близким идиомам используется обобщённый термин «сельские диалекты»). Говоры Л. я., как и большинство языков Италии (кроме оскского, просуществовавшего до 1 в. н. э.), в классич. период (точнее, к кон. 1 в. до н. э.) были вытеснены Л. я. Рима. Новые признаки региональной раздробленности Л. я. появились в период поздней латыни (с 4 в. н. э.), когда выявились различия между Л. я. столицы и Л. я. провинции. Дальнейшее углубление локальных различий, ускорявшееся в условиях распада Зап. Рим. империи (официально в 476) и краха централизов. системы образования, привело [преим. в течение «тёмных веков» (2-я треть 7 – нач. 9 вв.)] к возникновению романских языков; см. также Народная латынь. Первое офиц. свидетельство того, что Л. я. стал непонятен большинству населения быв. Рим. империи, относится к 813 (постановления Турского собора). С этого времени латынь стала языком, который для огромного большинства владеющих ею является не родным, а, как правило, изучаемым (в начальной, средней или высшей школе).
Вокализм классич. Л. я. («золотой» латыни) характеризуется наличием 6 пар гласных фонем, противопоставленных по долготе-краткости (a-a̅, e-e̅, i-ī, o-o̅, u-u̅, y-y̅), а также (кроме a) по тембру. Существовал ещё один краткий гласный, произносившийся как нечто среднее между i и u (но не тождественный y), что отразилось в колебаниях написания (maxumus – maximus, lubet – libet, Trasumennus – Trasimennus и др.), но этот звук не имел соответствующей долгой пары и едва ли составлял особую фонему. Характерны также сохранение части дифтонгов (ae, oe, au; вторичны eu, ui) и наличие ударения в пределах 2-го и 3-го слогов от конца (в нескольких исключениях – также на последнем слоге). К чертам консонантизма относится наличие 19 согласных, в т. ч. смычных звонких (b, d, g, gu̯) и глухих (p, t, k, ku̯), придыхательных (ph, th, kh, rh), носовых [m, n (с позиционным вариантом ŋ )], плавных (r, l), спирантов [s, zz (на письме z)], а также придыхания (h). Звук, обозначавшийся на письме буквой v, до 1 в. н. э. произносился как губно-губной ([w]), а с первого века Империи – как [v], поэтому, когда в 6–7 вв. в Л. я. стали попадать герм. заимствования, содержащие губно-губной звук, пришлось ввести для него написание w. Морфологии имени свойственно наличие 3 родов (муж., жен. и ср.), 6 падежей (им., род., дат., вин., отложительный, звательный), а также локатива (как реликта), 5 типов склонения, двух чисел (ед. и мн.). Глагол имел 3 наклонения (индикатив, императив и конъюнктив), 2 залога (активный и пассивный), 4 спряжения в презенсе (классифицируемые по типу основ), 6 времён, распределяющихся между двумя параллельными морфологич. системами – инфекта (презенс, имперфект, футурум I) и перфекта (перфект, плюсквамперфект и футурум II). Для синтаксиса характерны чёткие (последовательность времён) и тонкие различия в употреблении времён и наклонений. Порядок слов в предложении свободный. Классич. Л. я. обладал богатой лексич. системой [словарь Э. Форчеллини (издание 1940) насчитывает св. 90 тыс. слов].
Временем зарождения рим. лит-ры считается сер. 3 в. до н. э. (в 240 до н. э. поставлена первая трагедия на Л. я.), хотя известны и отд. произведения словесности, созданные на более ранних этапах архаич. периода (Двенадцати таблиц законы 451–450 до н. э., речи, сентенции и др. сочинения Аппия Клавдия Слепого ок. 300 до н. э.). Возникновение понятия лит. нормы связано с деятельностью кружка Сципиона Эмилиана (сер. 2 в. до н. э.). Особое значение для формирования лит. Л. я. имело в эпоху «золотой» латыни творчество Цицерона. В дальнейшем благодаря успешной нормализаторской работе рим. грамматиков, эффективному функционированию системы образования и общей ориентации рим. общества на традиц. ценности стало возможным зафиксировать языковые изменения на уровне 1 в. до н. э., в результате чего лит. язык вплоть до первых десятилетий 7 в. н. э. сохранял свои нормы.
В средние века упадок образованности привёл к смене норм Л. я. во многих отношениях: изменились фонетика, морфология, синтаксис и лексика. Развилось неск. нац. видов произношения [основные – итальянское, немецкое (принятое до 1970 и в России, где у медиков используется и поныне), французское, испанское, английское], отличающихся друг от друга прежде всего разл. трактовкой заднеязычных c и g в позиции перед передними гласными (e, i, ae, oe, y), группы ti перед гласным, а также произношением дифтонгов и вообще гласных. На морфологии и синтаксисе, помимо общего упадка языковой компетенции и влияния местных языков, сказывалась ориентация не на писателей эпохи «золотой» латыни, а на лат. перевод Библии Иеронима Блаженного, а также на богослужебные тексты (Л. я. стал языком Церкви на Западе уже в нач. 3 в. н. э.) и сочинения отцов Церкви. Большую роль в распространении Л. я. сыграло появление в 11–13 вв. ун-тов, в которых латынь долгое время была единственным языком преподавания.
В качестве реакции на искажения Л. я. в эпоху Средневековья возникло (в 14 в.) движение гуманистов (первым из которых был Ф. Петрарка), потребовавших возвращения к нормам классич. Л. я. Это движение Возрождения охватило страны Европы в 15–16 вв. Л. я. этого периода освобождается от ср.-век. наслоений; условной границей начала новолатинского периода обычно считают 1500. Крупнейшим писателем этой эпохи был Эразм Роттердамский. Особого развития Л. я. достиг в 17 – 1-й четв. 18 вв. преим. благодаря просветительской деятельности иезуитов с их образовательным методом (учащимся, в т. ч. во внеучебное время, разрешалось говорить только на Л. я.), примеру которых последовали представители разл. конфессий, в т. ч. православные [на латыни преподавали в открытой в 1615 киевской братской школе, в основанной в 1631 Петром Могилой славяно-греко-лат. школе при Киево-Печерской лавре, в созданной на их основе Киево-Могилянской академии, в Славяно-греко-латинской академии и преобразованной из неё Московской духовной академии (до кон. 1830-х гг.)]. В России центрами распространения Л. я. были Академия наук, учреждённая Петром I в 1724 (см. Российская академия наук), а также ун-ты (в т. ч. Моск. ун-т, в котором латынь была осн. языком преподавания с момента его основания в 1755 до 1768), гимназии и духовные учебные заведения (академии и семинарии). Одним из лучших рус. латинистов 18 в. был М. В. Ломоносов.
После 1830-х гг. сфера употребления Л. я. резко сократилась. Он прочно сохраняет позиции только в ботанике (описания новых таксонов) и в некоторых специфич. видах документов (дипломы высших учебных заведений, в т. ч. о присвоении поч. науч. званий и степеней); менее обязательно его использование в филологии, медицине и юриспруденции. С кон. 19 – нач. 20 вв. отмечается новый подъём интереса к возможности возвращения Л. я. тех его функций, которые он имел в 17 – нач. 19 вв. В 1956 в Авиньоне состоялся 1-й конгресс «живой латыни» (с участием представителей СССР), он проходит регулярно. В 1967 в Риме основана Академия содействия лат. образованности (в которую входит в т. ч. представитель России), взявшая на себя функции координации действий, связанных с использованием и развитием Л. я. в наше время. Существует неск. менее известных обществ, ставящих те же цели. На Л. я. издаётся ряд журналов [«Vox Latina» (Саарбрюккен, Германия), «Latinitas» (Ватикан) и др.], ведётся регулярное радиовещание (из Финляндии), он широко используется в Интернете (журналы, чаты и др.). Латынь – объект изучения и преподавания в большинстве стран Европы, в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, в странах Лат. Америки (в Мексике, Аргентине, Чили, Венесуэле и др.), Азии (прежде всего в Японии, Китае и Юж. Корее, а также в Израиле, Турции, Азербайджане, Казахстане), Африки (в ЮАР, Зимбабве, Сенегале, Малави) и др. Общее число владеющих Л. я. трудно оценить, т. к. данными переписей они не учитываются.
Дополнительная литература:
Негельсбах К. Ф. Латинская стилистика, приспособленная для русских школ А. Страховым. М., 1875;
Нетушил И. В. Латинский синтаксис. Хар., 1880;
Kühner R. Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. 2. Aufl. / Neubearbeitet von C. Stegmann. Hannover, 1912–1914. Bd 1–2. Hannover, 1992–1997. Bd 1–2;
Соболевский С.И. Хрестоматия для переводов с латинского языка на русский. М., 1938;
он же. Грамматика латинского языка. 3-е изд. М., 1948. Ч. 1: (Теоретическая). Ч. 2: (Практическая);
Линдсей В. М. Краткая историческая грамматика латинского языка. М., 1948;
Нидерман М. Историческая фонетика латинского языка. М., 1949;
Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953;
он же. Историческая грамматика латинского языка. Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции) / Под ред. Н. Н. Казанского. Послесловие Н. Н. Казанского и А. И. Солопова. 2-е изд. М., 2001;
Боровский Я. М., Болдырев А. В. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов университетов. 4-е изд. М., 1975;
Sommer F. Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. 4. Aufl. Hdlb., 1977; Index locorum / Hrsg. von G. S. Schwarz, R. L. Wertis. Darmstadt, 1980;
Traina A., Bertotti T. Sintassi normativa della lingua Latina. [Bologna, 1985]. Vol. 1–2;
Sihler A. L. New comparative grammar of Greek and Latin. N. Y.; Oxf., 1995;
Meiser G. Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. Darmstadt, 1998;
Woodcock E. C. A new Latin syntax. L., 1998;
Baldi P. The foundations of Latin. B., 1999;
Солопов А. И. Начала латинской стилистики. М., 2008;
Солопов А. И., Антонец Е. В. Латинский язык. М., 2009;
Белов А. М. Латинское ударение: (проблемы реконструкции). М., 2009.
Словари:
Ивашковский С. М. Полный русско-латинский словарь. СПб., 1849–1853. Ч. 1–4;
Полный латинский словарь, составленный по современным латинским словарям А. Ананьевым, И. Яснецким и И. Лебединским. М., 1862;
Thesaurus linguae Latinae / Editus auctoritate et consilio Academiarum quinque Germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis. Lipsiae, 1900–2003–. Fasc. 1–155–;
Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch / Hrsg. von J. B. Hofmann. 3. Aufl. Hdlb., 1938–1954. Bd 1–2;
Lexicon totius Latinitatis ab Aegidii Forcellini / Ed. F. Corradini, J. Perin. Patavii, 1940. Vol. 1–6. Bologna, 1965;
Registerband / Zusammengest. von E. Berger. Hdlb., 1955–1956. Lfg 1–4;
Oxford Latin dictionary / Ed. by P. G. W. Glare. Oxf., 1968–1982. Fasc. 1–8;
Dictionnaire fréquentiel et Index inverse de la langue latine / Ed. L. Delatte a. o. Liège, 1981;
Busa R. Totius Latinitatis lemmata. Mil., 1988;
Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 4 éd. P., 1994;
Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 11-е изд. М., 2008.
Автор статьи: А. И. Солопов.