ЛАТИНСКИЕ ВОЙНЫ

ЛАТИНСКИЕ ВОЙНЫ - в древ­но­сти вой­ны ла­ти­нов про­тив Ри­ма, дос­тиг­ше­го в так называемый цар­ский пе­ри­од (753-510 годы до нашей эры) пре­об­ла­да­ния в Ла­тин­ском сою­зе.

1-я латинская война (496-493 годы до н. э.) про­изош­ла при ос­лаб­ле­нии Ри­ма в свя­зи с экс­пан­си­ей эт­ру­сков. По­сле по­бе­ды рим­лян при Ре­гиль­ском озере был за­клю­чён Кас­си­ев до­го­вор (493 год) с груп­пой северных ла­ти­нов, во­зоб­но­вив­ший Латинский со­юз на ус­ло­ви­ях рав­но­пра­вия его чле­нов, что пре­имущественно при­зна­ёт­ся в современной нау­ке дос­то­вер­ным.

Вви­ду ус­пе­хов Ри­ма в 1-й Сам­нит­ской вой­не (343-341 годы до н. э.; смотрите Сам­нит­ские вой­ны), при­нёс­ших по­бе­ди­те­лям пло­до­род­ные кам­пан­ские зем­ли и внеш­не­по­ли­тические пре­иму­ще­ст­ва, ла­ти­ны (осо­бен­но юж­ные) ста­ли пре­тен­до­вать на рав­ное уча­стие в римском се­на­те, за­ня­тие кон­суль­ской долж­но­сти, вклю­че­ние в римское гра­ж­дан­ст­во.

От­каз Ри­ма вы­звал 2-ю латинскую войну (340-338 годы до н. э.). В ре­зуль­та­те по­бе­ды Ри­ма Латинский со­юз рас­пал­ся.

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