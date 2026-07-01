ЛАТИНСКИЕ ВОЙНЫ
ЛАТИНСКИЕ ВОЙНЫ - в древности войны латинов против Рима, достигшего в так называемый царский период (753-510 годы до нашей эры) преобладания в Латинском союзе.
1-я латинская война (496-493 годы до н. э.) произошла при ослаблении Рима в связи с экспансией этрусков. После победы римлян при Регильском озере был заключён Кассиев договор (493 год) с группой северных латинов, возобновивший Латинский союз на условиях равноправия его членов, что преимущественно признаётся в современной науке достоверным.
Ввиду успехов Рима в 1-й Самнитской войне (343-341 годы до н. э.; смотрите Самнитские войны), принёсших победителям плодородные кампанские земли и внешнеполитические преимущества, латины (особенно южные) стали претендовать на равное участие в римском сенате, занятие консульской должности, включение в римское гражданство.
Отказ Рима вызвал 2-ю латинскую войну (340-338 годы до н. э.). В результате победы Рима Латинский союз распался.