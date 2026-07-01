ЛАТИНСКИЕ КОЛОНИИ

Лати́нские коло́нии — в древнейший период так назывались поселения, выводимые латинскими городами, — например, Альба Лонга вывела 30 колоний, в том числе и сам Рим. Уже в V в. до н. э. Рим нередко выводил колонии на захваченные земли совместно с другими латинскими городами, активно продолжалась эта политика и после 338 до н. э. Колонии латинского права (например, Луцерия, Аримин, Беневент и др.) приравнивались к автономным латинским общинам, выполняли функции приграничных крепостей с военными гарнизонами. Римляне в этих колониях утрачивали римское гражданство, пользуясь наряду с латинами так называемым латинским гражданством, но зато получали значительный земельный надел. Магистраты , а нередко и сенаторы колоний, обычно получали римское гражданство. Выведение новых колоний инициировалось консулами или плебейскими трибунами по постановлению сената и (или) народного собрания. Назначенная сенатом коллегия триумвиров или децемвиров составляла списки колонистов, проводила межевание земли, принимала основные законы (устав) колонии. С конца II в. до н. э. колонии латинского права стали выводиться за пределы Италии для обеспечения землей ветеранов римских легионов , среди которых было немало перегринов . При Юлии Цезаре в провинции было выведено около 80 тыс. колонистов. В период принципата процесс выведения латинских колоний продолжался вплоть до эдикта императора Каракаллы 212 н. э., когда почти все свободное население империи получило римское гражданство.

Лит .: Маяк И. Л. Взаимоотношения Рима и италийцев в III—II вв. до н. э. (до гракханского движения). М., 1971; Salmon E. T. Roman Colonization under the Republic. New York, 1970; Chiaba M. Roma e le priscae Latinae coloniae: ricerche sulla colonizzazione del Lazio dalla costituzione della repubblica alla guerra Latina. Trieste, 2011; Champion C. B. Interstate Relations, Federal States, Colonization, and Empire during the Roman Republic // A Companion to Greek Democracy and the Roman Republic / Ed. by D. Hammer. Chichester, 2015. P. 329—345.