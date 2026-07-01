ЛАТИНСКАЯ РОМАНИЯ
ЛАТИНСКАЯ РОМАНИЯ - совокупность государств и владений крестоносцев и итальянских морских республик на территории бывшей Византийской империи («Романии») и прилегавших к ней областей.
Единого управления не имела. Важнейшими её частями были управлявшиеся «франкскими» сеньорами: Латинская империя (1204-1261 годы), Фессалоникское королевство (1204-1224 годы), Ахейское княжество (1205-1432 годы), Афинская сеньория (1205-1456 годы, с 1260 года герцогство), Кипрское королевство (1192-1489 годы), владения духовного ордена иоаннитов - остров Родос (1306-1522 годы).
Венецианской республике (смотрите в статье Венеция) после 4-го крестового похода (1202-1204 годы) принадлежали острова Крит (1206-1669 годы), Корфу (1386-1797 годы), порты Корон и Модон, греческие крепости Навплий, Навпакт, Монемвасия, ряд островов Эгеиды, Кипр (1489-1571 годы) и др.
Генуэзская республика основала целый ряд торговых факторий в Причерноморье, главнейшими из которых были Пера (Галата, 1267-1453 год) и Каффа (Феодосия, 1260-е годы - 1475 год); генуэзцы владели также островами Хиос, Лесбос, Лемнос и городом Фокея в Эгеиде.
Большинство территорий Латинской Романии было отвоёвано византийцами или захвачено османами.