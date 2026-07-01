ЛАТИНСКАЯ РОМАНИЯ

ЛАТИНСКАЯ РОМАНИЯ - со­во­куп­ность го­су­дарств и вла­де­ний кре­сто­нос­цев и итальянских мор­ских рес­пуб­лик на тер­ри­то­рии бывшей Ви­зантийской им­пе­рии («Ро­ма­нии») и при­ле­гав­ших к ней об­лас­тей.

Еди­но­го управ­ле­ния не име­ла. Важ­ней­ши­ми её час­тя­ми бы­ли управ­ляв­шие­ся «франк­ски­ми» сень­о­ра­ми: Ла­тин­ская им­пе­рия (1204-1261 годы), Фес­са­ло­ник­ское ко­ро­лев­ст­во (1204-1224 годы), Ахей­ское кня­же­ст­во (1205-1432 годы), Афин­ская сень­о­рия (1205-1456 годы, с 1260 года гер­цог­ст­во), Кипр­ское ко­ро­лев­ст­во (1192-1489 годы), вла­де­ния ду­хов­но­го ор­де­на ио­ан­ни­тов - остров Ро­дос (1306-1522 годы).

Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ке (смотрите в статье Ве­не­ция) по­сле 4-го кре­сто­во­го по­хо­да (1202-1204 годы) при­над­ле­жа­ли ост­ро­ва Крит (1206-1669 годы), Кор­фу (1386-1797 годы), пор­ты Ко­рон и Мо­дон, греческие кре­по­сти На­вплий, На­впакт, Мо­нем­ва­сия, ряд ост­ро­вов Эгеи­ды, Кипр (1489-1571 годы) и др.

Ге­ну­эз­ская рес­пуб­ли­ка ос­но­ва­ла це­лый ряд тор­го­вых фак­то­рий в При­чер­но­мо­рье, глав­ней­ши­ми из ко­то­рых бы­ли Пе­ра (Га­ла­та, 1267-1453 год) и Каф­фа (Фео­до­сия, 1260-е годы - 1475 год); ге­ну­эз­цы вла­де­ли так­же ост­ро­ва­ми Хи­ос, Лес­бос, Лем­нос и городом Фо­кея в Эгеи­де.

Боль­шин­ст­во тер­ри­то­рий Латинской Романии бы­ло от­воё­ва­но ви­зан­тий­ца­ми или за­хва­че­но ос­ма­на­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)