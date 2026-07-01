ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - ли­те­ра­ту­ра на латинском язы­ке, соз­да­вав­шая­ся в Западной Ев­ро­пе на­чи­ная с IV-V веков.

На про­тя­же­нии поч­ти всех сред­них ве­ков ла­тынь бы­ла основным письменным язы­ком Заппдной Ев­ро­пы; в даль­ней­шем, по ме­ре фор­ми­ро­ва­ния ли­те­ра­тур на национальных язы­ках, она по­сте­пен­но вы­тес­ня­лась из куль­тур­но­го оби­хо­да. Латинская литература яв­ля­ет­ся свя­зую­щим зве­ном ме­ж­ду ан­тич­но­стью и но­вы­ми национальными ли­те­ра­ту­ра­ми. В сред­ние ве­ка в ней пре­об­ла­да­ли ре­лигиозные жан­ры (в про­зе - жи­тия, ви­де­ния, про­по­ве­ди, тол­ко­ва­ния биб­лей­ских тек­стов; в по­эзии - ре­лигиозно-ди­дак­тические по­эмы, гим­ны, се­к­вен­ции); в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния ста­ло пре­ва­ли­ро­вать свет­ское со­дер­жа­ние с ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем ан­тич­ных жан­ро­вых форм (эле­гии, идил­лии, сти­хотворнеы по­сла­ния, са­ти­ры, эпи­грам­мы, сти­хи «на слу­чай»).

В ис­то­рии латинской литературы вы­де­ля­ют­ся несколько пе­рио­дов. Пер­вый (IV - середина VIII века) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся по­сте­пен­ным пе­ре­хо­дом от свет­ско­го об­ра­зо­ва­ния к цер­ков­но­му: ес­ли Бо­эций при всём ин­те­ре­се к бо­го­сло­вию был ми­ря­ни­ном и государственным дея­те­лем, то его млад­ший со­вре­мен­ник Кас­сио­дор при­нял­ся за литературные тру­ды, став в кон­це жиз­ни мо­нахом, а эн­цик­ло­пе­дист Иси­дор Се­виль­ский за­ни­мал епи­скоп­скую ка­фед­ру. Мо­на­сты­ри в этот пе­ри­од яв­ля­лись един­ст­вен­ным ме­стом, где кни­ги, в т. ч. ан­тич­ные, чи­та­лись и пе­ре­пи­сы­ва­лись и где мож­но бы­ло по­лу­чить об­ра­зо­ва­ние. К ран­ним, но ока­зав­шим зна­чительное влия­ние на средневековую сло­вес­ность па­мят­ни­кам латинской литературы от­но­сят­ся гим­ны Ам­вро­сия Ме­дио­лан­ско­го, «Ис­по­ведь» Ав­гу­сти­на, «Пси­хо­ма­хия»Пру­ден­ция - пер­вая в ис­то­рии ев­ропейской литературы ал­ле­го­рическая по­эма, эн­цик­ло­пе­дическое со­чи­не­ние о се­ми сво­бод­ных ис­кус­ст­вах «Бра­ко­со­че­та­ние Фи­ло­ло­гии и Мер­ку­рия» Мар­циа­на Ка­пел­лы. Сре­ди ав­то­ров это­го пе­рио­да - па­па Гри­го­рий I Ве­ли­кий, ав­тор за­вое­вав­ших ши­ро­кую по­пу­ляр­ность «Диа­ло­гов...»; по­эт и гим­но­граф Ве­нан­ций Фор­ту­нат; ис­то­ри­ки Гри­го­рий Тур­ский, пи­сав­ший на на­род­ной ла­ты­ни, и Бе­да Дос­то­поч­тен­ный, в про­из­ве­де­ни­ях ко­то­ро­го реа­ли­зу­ет­ся стрем­ле­ние к вос­ста­нов­ле­нию ан­тич­ной ри­то­рической тра­ди­ции.

Вто­рой пе­ри­од (конец VIII-IX века), по­лу­чив­ший название «Ка­ро­линг­ское воз­ро­ж­де­ние», ха­рак­те­ри­зу­ет­ся зна­чительным рос­том ин­те­ре­са к ан­тич­но­му литературному на­сле­дию. Латинская литература куль­ти­ви­ру­ет­ся учё­ной при­двор­ной «ака­де­ми­ей» - круж­ком об­ра­зо­ван­ных лю­дей, соз­дан­ным (конец VIII века) Кар­лом I Ве­ли­ким. В раз­ное вре­мя в не­го вхо­ди­ли ис­то­рик и по­эт, ав­тор «Ис­то­рии лан­го­бардов» Па­вел Диа­кон из Ита­лии, по­эт и пе­да­гог, идей­ный вдох­но­ви­тель круж­ка анг­ло­сакс Ал­ку­ин, по­эт и цер­ков­ный ри­тор вест­гот Тео­дульф; их уче­ни­ки-фран­ки - по­эт Ан­гиль­берт, био­граф Кар­ла I Ве­ли­ко­го Эйн­хард и др. Чле­ны круж­ка под­ра­жа­ли ан­тич­ным об­раз­цам, в т. ч. и ан­тич­ной мет­рической фор­ме, соз­да­ва­ли схо­лии к ан­тич­ным па­мят­ни­кам (в т. ч. к «Нау­ке по­эзии» Го­ра­ция - т. н. Венская схолия), но со­дер­жа­ние их тек­стов бы­ло по-преж­не­му ре­ли­гиоз­ным. Сре­ди на­след­ни­ков круж­ка - фи­ло­соф-не­оп­ла­то­ник Ио­анн Скот Эриу­ге­на, эн­цик­ло­пе­дист и по­эт Хра­бан Мавр, по­эт Ва­лаф­рид Стра­бон, гим­но­граф Нот­кер Заи­ка, бо­го­слов Го­де­скальк (Гот­шальк), при­двор­ный по­эт Се­ду­лий Скотт, соз­да­тель жан­ра, позд­нее на­зван­но­го «ко­ро­лев­ским зер­ца­лом».

Сле­дую­щий пе­ри­од (X - середина XI веков) - гер­ман­ское «От­то­нов­ское воз­ро­ж­де­ние» - ти­по­ло­ги­че­ски весь­ма бли­зок пре­ды­ду­ще­му, он так­же ха­рак­те­ризу­ет­ся по­вы­шен­ным ин­те­ре­сом к ан­тич­но­му на­сле­дию. Наи­бо­лее зна­чительный пред­ста­ви­тель - по­этес­са и дра­ма­тург Хрот­сви­та Ган­дерс­хейм­ская, в чьих ко­ме­ди­ях, соз­дан­ных по об­раз­цу Те­рен­ция, про­слав­ля­ют­ся доб­ро­де­те­ли хри­сти­ан­ских жён. К это­му же пе­рио­ду от­но­сят­ся про­из­ве­де­ния ис­то­ри­ка Ли­утпран­да Кре­мон­ско­го (X век), а так­же ано­ним­ный «Ру­од­либ» (середина XI века), пер­вый ев­ро­пей­ский ры­цар­ский ро­ман в сти­хах. В XI веке воз­ни­ка­ет свет­ская лю­бов­ная и дру­же­ская ли­ри­ка ва­ган­тов, наи­бо­лее яр­ко пред­став­лен­ная в про­из­ве­де­ни­ях Ар­хи­пии­ты Кёльн­ско­го.

На конец XI - начало XII веков при­хо­дит­ся «Ови­ди­ан­ское воз­ро­ж­де­ние». Ови­дий ста­но­вит­ся из­люб­лен­ным об­раз­цом для под­ра­жа­ния, в его ма­не­ре пи­шут по­эты Хиль­де­берт Тур­ский, Мар­бод Ренн­ский, Баль­де­рик Бур­гей­ский. В ином клю­че ан­тич­ные ми­фо­ло­гические сю­же­ты раз­ра­ба­ты­ва­ет Валь­тер Ша­тиль­он­ский, ав­тор учё­ной по­эмы «Алек­сан­д­реи­да». Куль­тур­ный центр пе­ре­ме­ща­ет­ся из Гер­ма­нии во Фран­цию, латинская литература ста­но­вит­ся бо­лее свет­ской и ис­пы­ты­ва­ет влия­ние идео­ло­гии ры­цар­ст­ва (трак­тат «О люб­ви» Ан­д­рея Ка­пел­ла­на, ме­ж­ду 1181 и 1186 годами). В этот же пе­ри­од пе­ре­жи­ва­ют рас­цвет жан­ры ал­ле­го­рические по­эмы («Ан­ти­клав­ди­ан» Ала­на Лилль­ско­го), про­по­ве­ди (Бер­нард Клер­во­ский и др.).

Ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью поль­зо­вал­ся «Све­тиль­ник» Го­но­рия Ав­гу­сто­дун­ско­го (около 1100 года) - сум­ма, из­ла­гаю­щая в хро­но­ло­гическом по­ряд­ке (от Со­тво­ре­ния ми­ра до Страш­но­го су­да) ос­но­вы хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния и пред­став­ле­ний о ми­ре. Был соз­дан уни­каль­ный для средневековой литературы об­ра­зец ав­то­био­гра­фии - на­пи­сан­ное в под­ра­жа­ние «Ис­по­ве­ди» Ав­гу­сти­на сочинение «О сво­ей жиз­ни» Ги­бе­ра де Но­жа­на (1114-1115 годы). Сре­ди по­этов XII века вы­де­ля­ют­ся му­зы­кант и ав­тор се­к­вен­ций Адам Сен-Вик­тор­ский, гим­но­граф, мис­тик и му­зы­кант Хиль­де­гар­да Бин­ген­ская.

В позд­нес­ред­не­ве­ко­вый пе­ри­од (конец XII-XIV века), ха­рак­те­ри­зую­щий­ся уси­ле­ни­ем ро­ли уни­вер­си­те­тов, ко­то­рые по­сте­пен­но вы­тес­ня­ют ду­хо­вен­ст­во с пер­вых ро­лей в про­цес­се об­ра­зо­ва­ния, пе­ре­жи­ва­ет рас­цвет фи­лософско-тео­ло­гическая про­за (Фо­ма Ак­вин­ский, Бо­на­вен­ту­ра, Аль­берт Ве­ли­кий, Дунс Скот, Р. Бэ­кон, У. Ок­кам), соз­да­ют­ся пер­вые в по­стан­тич­ную эпо­ху трак­та­ты по по­эти­ке (Галь­фрид Вин­сальв­ский, Ио­анн де Гар­лан­дия). Со­став­ля­ют­ся по­пу­ляр­ные сво­ды жи­тий («Зо­ло­тая ле­ген­да» Яко­ва Во­ра­гин­ско­го), ис­то­рических и нра­во­учительных анек­до­тов и рас­ска­зов («Рим­ские дея­ния»), раз­ви­ва­ет­ся мис­тическая литература (Фо­ма Кем­пий­ский), по­яв­ля­ют­ся ди­дак­тические про­изве­де­ния, от­ра­жаю­щие ти­пич­ные для эпо­хи народные ве­ро­ва­ния и пред­став­ле­ния о сверхъ­ес­те­ст­вен­ном («Диа­ло­ги о чу­де­сах» Це­за­рия Хай­стер­бах­ско­го, 1219-1223 годы), соз­да­ют­ся схо­ла­стические эн­цик­ло­педии («Ве­ли­кое зер­ца­ло» Вин­сен­та из Бо­ве).

С на­ча­лом пе­рио­да Воз­ро­ж­де­ния и рас­про­стра­не­ни­ем куль­та ан­тич­ных ав­то­ров латинская литература прак­ти­че­ски пол­но­стью пре­об­ра­зу­ет­ся в свет­скую, а ла­тынь пре­вра­ща­ет­ся в ин­ст­ру­мент гу­ма­ни­стов-эру­ди­тов; куль­ти­ви­ру­ет­ся изы­скан­ная латинская про­за, под­ра­жаю­щая Ци­це­ро­ну, ими­ти­ру­ют­ся ан­тич­ные сти­хотворные фор­мы. Куль­тур­ный центр пе­ре­ме­ща­ет­ся в Ита­лию. Сре­ди са­мых яр­ких пред­ста­ви­те­лей латинской литературы XIV-XVI веков: Ф. Пет­рар­ка, Я. Сан­над­за­ро, П. Бем­бо, Ио­анн Се­кунд, К. Цель­тис, Эразм Рот­тер­дам­ский, Ф. Де­де­кинд, Т. Мор; жан­ро­вый диа­па­зон их про­из­ве­де­ний про­сти­ра­ет­ся от не­боль­ших анек­до­тов - фа­це­ций (П. Брач­чо­ли­ни) до мо­ну­мен­таль­но­го сти­хотворного эпо­са («Аф­ри­ка» Пет­рар­ки). На­чи­ная с XVII века латинская литература по­сте­пен­но ис­ся­ка­ет, со­хра­ня­ясь лишь в по­этических уп­раж­не­ни­ях (от Дж. Миль­то­на до Дж. Па­ско­ли), в нау­ке (Б. Спи­но­за, И. Нью­тон, М. В. Ло­мо­но­сов, Г. С. Ско­во­ро­да) и в оби­хо­де Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Издания:

Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вой ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры IV–VII вв. М., 1970

Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вой ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры X– XII вв. М., 1972

Па­мят­ни­ки сред­не­ве­ко­вой ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры VIII–IX в. М., 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)