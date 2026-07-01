ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература на латинском языке, создававшаяся в Западной Европе начиная с IV-V веков.
На протяжении почти всех средних веков латынь была основным письменным языком Заппдной Европы; в дальнейшем, по мере формирования литератур на национальных языках, она постепенно вытеснялась из культурного обихода. Латинская литература является связующим звеном между античностью и новыми национальными литературами. В средние века в ней преобладали религиозные жанры (в прозе - жития, видения, проповеди, толкования библейских текстов; в поэзии - религиозно-дидактические поэмы, гимны, секвенции); в эпоху Возрождения стало превалировать светское содержание с широким использованием античных жанровых форм (элегии, идиллии, стихотворнеы послания, сатиры, эпиграммы, стихи «на случай»).
В истории латинской литературы выделяются несколько периодов. Первый (IV - середина VIII века) характеризуется постепенным переходом от светского образования к церковному: если Боэций при всём интересе к богословию был мирянином и государственным деятелем, то его младший современник Кассиодор принялся за литературные труды, став в конце жизни монахом, а энциклопедист Исидор Севильский занимал епископскую кафедру. Монастыри в этот период являлись единственным местом, где книги, в т. ч. античные, читались и переписывались и где можно было получить образование. К ранним, но оказавшим значительное влияние на средневековую словесность памятникам латинской литературы относятся гимны Амвросия Медиоланского, «Исповедь» Августина, «Психомахия»Пруденция - первая в истории европейской литературы аллегорическая поэма, энциклопедическое сочинение о семи свободных искусствах «Бракосочетание Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы. Среди авторов этого периода - папа Григорий I Великий, автор завоевавших широкую популярность «Диалогов...»; поэт и гимнограф Венанций Фортунат; историки Григорий Турский, писавший на народной латыни, и Беда Достопочтенный, в произведениях которого реализуется стремление к восстановлению античной риторической традиции.
Второй период (конец VIII-IX века), получивший название «Каролингское возрождение», характеризуется значительным ростом интереса к античному литературному наследию. Латинская литература культивируется учёной придворной «академией» - кружком образованных людей, созданным (конец VIII века) Карлом I Великим. В разное время в него входили историк и поэт, автор «Истории лангобардов» Павел Диакон из Италии, поэт и педагог, идейный вдохновитель кружка англосакс Алкуин, поэт и церковный ритор вестгот Теодульф; их ученики-франки - поэт Ангильберт, биограф Карла I Великого Эйнхард и др. Члены кружка подражали античным образцам, в т. ч. и античной метрической форме, создавали схолии к античным памятникам (в т. ч. к «Науке поэзии» Горация - т. н. Венская схолия), но содержание их текстов было по-прежнему религиозным. Среди наследников кружка - философ-неоплатоник Иоанн Скот Эриугена, энциклопедист и поэт Храбан Мавр, поэт Валафрид Страбон, гимнограф Ноткер Заика, богослов Годескальк (Готшальк), придворный поэт Седулий Скотт, создатель жанра, позднее названного «королевским зерцалом».
Следующий период (X - середина XI веков) - германское «Оттоновское возрождение» - типологически весьма близок предыдущему, он также характеризуется повышенным интересом к античному наследию. Наиболее значительный представитель - поэтесса и драматург Хротсвита Гандерсхеймская, в чьих комедиях, созданных по образцу Теренция, прославляются добродетели христианских жён. К этому же периоду относятся произведения историка Лиутпранда Кремонского (X век), а также анонимный «Руодлиб» (середина XI века), первый европейский рыцарский роман в стихах. В XI веке возникает светская любовная и дружеская лирика вагантов, наиболее ярко представленная в произведениях Архипииты Кёльнского.
На конец XI - начало XII веков приходится «Овидианское возрождение». Овидий становится излюбленным образцом для подражания, в его манере пишут поэты Хильдеберт Турский, Марбод Реннский, Бальдерик Бургейский. В ином ключе античные мифологические сюжеты разрабатывает Вальтер Шатильонский, автор учёной поэмы «Александреида». Культурный центр перемещается из Германии во Францию, латинская литература становится более светской и испытывает влияние идеологии рыцарства (трактат «О любви» Андрея Капеллана, между 1181 и 1186 годами). В этот же период переживают расцвет жанры аллегорические поэмы («Антиклавдиан» Алана Лилльского), проповеди (Бернард Клервоский и др.).
Огромной популярностью пользовался «Светильник» Гонория Августодунского (около 1100 года) - сумма, излагающая в хронологическом порядке (от Сотворения мира до Страшного суда) основы христианского вероучения и представлений о мире. Был создан уникальный для средневековой литературы образец автобиографии - написанное в подражание «Исповеди» Августина сочинение «О своей жизни» Гибера де Ножана (1114-1115 годы). Среди поэтов XII века выделяются музыкант и автор секвенций Адам Сен-Викторский, гимнограф, мистик и музыкант Хильдегарда Бингенская.
В позднесредневековый период (конец XII-XIV века), характеризующийся усилением роли университетов, которые постепенно вытесняют духовенство с первых ролей в процессе образования, переживает расцвет философско-теологическая проза (Фома Аквинский, Бонавентура, Альберт Великий, Дунс Скот, Р. Бэкон, У. Оккам), создаются первые в постантичную эпоху трактаты по поэтике (Гальфрид Винсальвский, Иоанн де Гарландия). Составляются популярные своды житий («Золотая легенда» Якова Ворагинского), исторических и нравоучительных анекдотов и рассказов («Римские деяния»), развивается мистическая литература (Фома Кемпийский), появляются дидактические произведения, отражающие типичные для эпохи народные верования и представления о сверхъестественном («Диалоги о чудесах» Цезария Хайстербахского, 1219-1223 годы), создаются схоластические энциклопедии («Великое зерцало» Винсента из Бове).
С началом периода Возрождения и распространением культа античных авторов латинская литература практически полностью преобразуется в светскую, а латынь превращается в инструмент гуманистов-эрудитов; культивируется изысканная латинская проза, подражающая Цицерону, имитируются античные стихотворные формы. Культурный центр перемещается в Италию. Среди самых ярких представителей латинской литературы XIV-XVI веков: Ф. Петрарка, Я. Саннадзаро, П. Бембо, Иоанн Секунд, К. Цельтис, Эразм Роттердамский, Ф. Дедекинд, Т. Мор; жанровый диапазон их произведений простирается от небольших анекдотов - фацеций (П. Браччолини) до монументального стихотворного эпоса («Африка» Петрарки). Начиная с XVII века латинская литература постепенно иссякает, сохраняясь лишь в поэтических упражнениях (от Дж. Мильтона до Дж. Пасколи), в науке (Б. Спиноза, И. Ньютон, М. В. Ломоносов, Г. С. Сковорода) и в обиходе Римско-католической церкви.
Издания:
Памятники средневековой латинской литературы IV–VII вв. М., 1970
Памятники средневековой латинской литературы X– XII вв. М., 1972
Памятники средневековой латинской литературы VIII–IX в. М., 2006.