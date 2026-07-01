ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРИЯ
ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРИЯ - государство, возникшее в результате завоевания Константинополя и раздела Византии участниками 4-го крестового похода (смотрите Крестовые походы).
В её состав первоначально входила часть Фракии, а также прилегавшие к Мраморному морю земли Малой Азии. Императором Латинской империи был избран граф Фландрский Бодуэн (Балдуин I, 1204-1205 годы). Латинским патриархом стал венецианец Томмазо Морозини. Завоёванные «франками» земли в Греции не входили в состав Латинской империи, но она претендовала на суверенитет над ними.
На территории Латинской империи сохранялись обряды византийского придворного церемониала, но внедрялись западноевропейские формы феодальной иерархии и сеньориальных отношений. Возросли эксплуатация местного населения и религиозный гнёт католического епископата и клира. Греческие архонты были отстранены от власти, их значительная часть эмигрировала. Часть кварталов Константинополя была передана венецианцам, которые занимали ключевую роль в системе торгово-экономических связей Латинской империи и управлялись собственным главой фактории - подеста.
В 1205 году в битве при Адрианополе войска Латинской империи были разгромлены болгарским царём Калояном, что положило предел дальнейшей экспансии Латинской империи на Балканах. Брат и преемник взятого в плен и погибшего там Балдуина I - Генрих I (1206-1216 годы) был наиболее энергичным и успешным правителем Латинской империи, он сумел временно консолидировать империю, привлечь на свою сторону греческих подданных и ослабить униатские требования папства. Однако новое поражение Латинской империи при Пиманионе в 1225 году, недостаток ресурсов и натиск Никейской империи привели к потере Латинской империей почти всех владений в Малой Азии и на Балканах. В июле 1261 года Константинополь без боя был захвачен никейскими войсками Михаила VIII Палеолога, и Латинская империя прекратила своё существование, а её последний император Балдуин II (1237-1261 годы) бежал на Запад.