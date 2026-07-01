ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРИЯ

ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРИЯ - го­су­дар­ст­во, воз­ник­шее в ре­зуль­та­те за­вое­ва­ния Кон­стан­ти­но­по­ля и раз­де­ла Ви­зан­тии уча­ст­ни­ка­ми 4-го кре­сто­во­го по­хо­да (смотрите Кре­сто­вые по­хо­ды).

В её со­став пер­во­на­чаль­но вхо­ди­ла часть Фра­кии, а так­же при­ле­гав­шие к Мра­мор­но­му морю зем­ли Ма­лой Азии. Им­пе­ра­то­ром Латинской империи был из­бран граф Флан­д­р­ский Бо­ду­эн (Бал­ду­ин I, 1204-1205 годы). Латинским пат­ри­ар­хом стал ве­не­циа­нец Том­ма­зо Мо­ро­зи­ни. За­воё­ван­ные «фран­ка­ми» зем­ли в Гре­ции не вхо­ди­ли в со­став Латинской империи, но она пре­тен­до­ва­ла на су­ве­ре­ни­тет над ни­ми.

На тер­ри­то­рии Латинской империи со­хра­ня­лись об­ря­ды ви­зантийского при­двор­но­го це­ре­мо­ниа­ла, но вне­дря­лись западноев­ропейские фор­мы феодальной ие­рар­хии и сень­о­ри­аль­ных от­но­ше­ний. Воз­рос­ли экс­плуа­та­ция ме­ст­но­го на­се­ле­ния и ре­лигиозный гнёт ка­то­лического епи­ско­па­та и кли­ра. Греческие ар­хон­ты бы­ли от­стра­не­ны от вла­сти, их зна­чительная часть эмиг­ри­ро­ва­ла. Часть квар­та­лов Кон­стан­ти­но­по­ля бы­ла пе­ре­да­на ве­не­ци­ан­цам, ко­то­рые за­ни­ма­ли клю­че­вую роль в сис­те­ме тор­го­во-эко­но­мических свя­зей Латинской империи и управ­ля­лись соб­ст­вен­ным гла­вой фак­то­рии - по­дес­та.

В 1205 году в бит­ве при Ад­риа­но­по­ле вой­ска Латинской империи бы­ли раз­гром­ле­ны болгарским ца­рём Ка­лоя­ном, что по­ло­жи­ло пре­дел даль­ней­шей экс­пан­сии Латинской империи на Бал­ка­нах. Брат и преемник взятого в плен и погибшего там Балдуи­на I - Генрих I (1206-1216 годы) был наи­бо­лее энер­гич­ным и ус­пеш­ным пра­ви­те­лем Латинской империи, он су­мел вре­мен­но кон­со­ли­ди­ро­вать им­пе­рию, при­влечь на свою сто­ро­ну греческих под­дан­ных и ос­ла­бить уни­ат­ские тре­бо­ва­ния пап­ст­ва. Од­на­ко но­вое по­ра­же­ние Латинской империи при Пи­ма­нио­не в 1225 году, не­дос­та­ток ре­сур­сов и на­тиск Ни­кей­ской им­пе­рии при­ве­ли к по­те­ре Латинской империей поч­ти всех вла­де­ний в Ма­лой Азии и на Бал­ка­нах. В ию­ле 1261 года Кон­стан­ти­но­поль без боя был за­хва­чен ни­кей­ски­ми вой­ска­ми Ми­хаи­ла VIII Па­лео­ло­га, и Латинская империя пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние, а её по­след­ний император Бал­ду­ин II (1237-1261 годы) бе­жал на За­пад.

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