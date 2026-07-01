ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКА

ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКА - ком­плекс­ная на­учная дис­ци­п­ли­на, изу­чаю­щая при­ро­ду Латинской Аме­ри­ки, а так­же про­шлое и на­стоя­щее на­ро­дов, на­се­ляю­щих ре­ги­он, во всех сфе­рах их жиз­не­дея­тель­но­сти.

Она опи­ра­ет­ся на гео­гра­фические, эко­но­мические, лин­гвис­тические, ис­то­рические, эт­но­ло­гические, куль­ту­ро­ло­ги­че­ские и др. нау­ки. Латиноамериканистика фор­ми­ру­ет тео­ре­тическое об­ос­но­ва­ние су­ще­ст­во­ва­ния латино-американской куль­тур­но-ис­то­рической общно­сти.

Пред­по­сыл­ки воз­ник­но­ве­ния ла­ти­но­аме­ри­ка­ни­сти­ки

Ос­но­вы латиноамериканистики как на­учной дис­ци­п­ли­ны сло­жи­лись в XIX веке, но на­чаль­ные пред­по­сыл­ки для её по­яв­ле­ния воз­ник­ли го­раз­до рань­ше. Со­хра­ни­лись хро­ни­ки и др. ие­рог­ли­фические тек­сты кни­ги ин­дей­цев майя «Чи­лам-Ба­лам», эпос-миф «По­поль-Вух» о со­тво­ре­нии ми­ра и под­ви­гах бо­же­ст­вен­ных близ­не­цов Хун-Ах­пу и Шба-Лан­ке, бо­га­тое эпи­гра­фическое на­сле­дие ин­дей­ских куль­тур.

От­кры­тие ев­ро­пей­ца­ми Аме­ри­ки (смотрите Ве­ли­кие гео­гра­фи­че­ские от­кры­тия) на­силь­ст­вен­но пре­рва­ло раз­ви­тие ин­дей­ских куль­тур и ци­ви­ли­за­ций, де­фор­ми­ро­ва­ло эт­ническое са­мо­соз­на­ние по­ко­рён­ных ев­ро­пей­ца­ми на­ро­дов и в ко­неч­ном счёте при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию но­вой куль­ту­ры, впи­тав­шей в се­бя ми­ро­вос­прия­тие и хри­сти­ан-ев­ро­пей­цев, и языч­ни­ков-ин­дей­цев.

О зем­ле, на ко­то­рой ты­ся­че­ле­тия­ми жи­ли ин­дей­цы, те­перь мож­но бы­ло уз­нать толь­ко от ев­ро­пей­цев-за­вое­ва­те­лей или от по­слан­ных в Аме­ри­ку ко­ро­лев­ских чи­нов­ни­ков и свя­щен­но­слу­жи­те­лей, ко­то­рые за­пи­сы­ва­ли (и час­то по сво­ему ус­мот­ре­нию ре­дак­ти­ро­ва­ли) ле­ген­дар­ные и дос­то­вер­ные сви­де­тель­ст­ва, по­лу­чен­ные от або­ри­ге­нов. Уже Х. Ко­лумб в сво­их днев­ни­ках и до­не­се­ни­ях пред­ста­ёт ищу­щим че­ло­ве­ком эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния, пер­во­от­кры­ва­те­лем не толь­ко но­вых зе­мель, но и иных куль­тур, спо­со­бов су­ще­ст­во­ва­ния, обы­ча­ев и ус­та­нов­ле­ний. И хо­тя он сам пи­сал в днев­ни­ках, что «ищет толь­ко зо­ло­то», дей­ст­вит. круг его ин­те­ре­сов про­сти­рал­ся на­мно­го ши­ре. Вслед за Ко­лум­бом свои по­зна­ния о за­мор­ских зем­лях при­нес­ли в Ев­ро­пу А. Вес­пуч­чи, С. де Окам­по, В. Янь­ес Пин­сон и др. пу­те­ше­ст­вен­ни­ки.

Кон­ки­ста, свя­зан­ная с гео­гра­фическимим от­кры­тия­ми, рас­ши­ри­ла пред­став­ле­ния о Но­вом Све­те. До­не­се­ния Э. Кор­те­са и др. кон­ки­ста­до­ров соз­да­ва­ли яр­кое и на­гляд­ное пред­став­ле­ние об ац­те­ках и др. ис­кон­ных оби­та­те­лях Но­во­го Све­та. Б. Ди­ас дель Кас­ти­льо, хро­нист экс­пе­ди­ции Кор­те­са, ос­та­вил в сво­их «За­пис­ках сол­да­та» цен­ные на­блю­де­ния о жиз­ни ин­дей­цев и их от­но­ше­нии к ис­пан­цам; аде­лан­та­до Ф. де Орель­я­на ис­сле­до­вал устье Ама­зон­ки. Пу­те­ше­ст­вен­ни­ки и кон­ки­ста­до­ры со­об­щи­ли так мно­го све­де­ний о Но­вом Све­те, что испанский ко­ро­лев­ский ис­то­рио­граф П. Мар­ти­ре д’Ангьера уже в 1520-х годах по­пы­тал­ся их упо­ря­до­чить.

Боль­шой вклад в из­уче­ние за­воё­ван­ных зе­мель вне­сли свя­щен­но­слу­жи­те­ли. Их мис­сио­нер­ская дея­тель­ность но­си­ла про­ти­во­ре­чи­вый ха­рак­тер: фран­ци­ска­нец Д. де Лан­да, например, ос­та­вил о се­бе па­мять как о че­ло­ве­ке, от­пра­вив­шем на кос­тёр ин­кви­зи­ции многих языч­ни­ков-майя вме­сте с их ру­ко­пи­ся­ми, но в то же вре­мя вы­учив­шем язык этих ин­дей­цев, что­бы пере­ска­зать в сво­ём тру­де «Со­об­ще­ние о де­лах в Юка­та­не» ис­клю­чи­тель­но важ­ные све­де­ния о них. Уже в XVI веке в сре­де зна­то­ков Но­вых Ин­дий вспых­нул прин­ци­пи­аль­ный спор об ин­дей­цах, ко­то­рый за­тем сто­ле­тия­ми эхом от­зы­вал­ся в ис­то­рио­гра­фии и фи­лософской пуб­ли­ци­сти­ке в са­мой Аме­ри­ке и за её пре­де­ла­ми. Мис­сио­нер-до­ми­ни­ка­нец, а за­тем епи­скоп Б. де Лас Ка­сас об­ру­шил­ся с рез­кой кри­ти­кой на жес­то­кость кон­ки­ста­до­ров и чи­нов­ни­ков ко­ро­лев­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции в Испанской Аме­ри­ке, на­ри­со­вал кар­ти­ну при­тес­не­ния и унич­то­же­ния ин­дей­цев, нравственные дос­то­ин­ст­ва ко­то­рых он оце­ни­вал не ни­же, чем ис­пан­цев (та­кая трак­тов­ка кон­ки­сты и ко­ло­ни­аль­ных по­ряд­ков по­лучи­ла в ис­то­рио­гра­фии имя «чёр­ной ле­ген­ды»). Ему оп­по­ни­ро­вал испанский фи­ло­соф Х. Х. де Се­пуль­ве­да, оп­рав­ды­вав­ший жес­то­кость кон­ки­сты ди­ким со­стоя­ни­ем ин­дей­цев, ко­то­рых он от­ка­зы­вал­ся при­чис­лять к че­ло­ве­че­ско­му ро­ду. Этот спор ши­ро­ко об­су­ж­дал­ся в сре­де ев­ропейскихгу­ма­ни­стов, од­ни из ко­то­рых под­дер­жи­ва­ли зна­то­ка ари­сто­те­лев­ской фи­ло­со­фии Се­пуль­ве­ду, дру­гие (в ча­ст­но­сти, М. Мон­тень) раз­де­ля­ли точ­ку зре­ния Лас Ка­са­са.

Во 2-й половине XVI века поя­ви­лись об­ра­зо­ван­ные ин­дей­цы и ме­ти­сы, в соз­на­нии ко­то­рых до­ми­ни­ро­ва­ли хри­сти­ан­ские пред­став­ле­ния, но ко­то­рые хо­ро­шо зна­ли жизнь и куль­ту­ру ин­дей­цев и ощу­ща­ли оп­ре­де­лён­ную внутреннюю ду­хов­ную связь со свои­ми ин­дей­ски­ми пред­ка­ми. Сре­ди них вы­де­ля­лись Ин­ка Гар­си­ла­со де ла Ве­га, один из са­мых об­ра­зо­ван­ных лю­дей эпо­хи, ко­то­рый, при­дер­жи­ва­ясь ха­рак­тер­но­го для Ре­нес­сан­са ра­цио­на­ли­стического под­хо­да к ис­тол­ко­ва­нию ок­ру­жаю­ще­го ми­ра (вплоть до объ­яс­не­ния ре­аль­ных при­чин от­кры­тия Аме­ри­ки), глу­бо­ко по­стиг различные сфе­ры бы­тия сво­их пред­ков-ин­дей­цев, Ф. Гуа­ман По­ма де Ая­ла, так­же под­роб­но опи­сав­ший про­шлую и со­вре­мен­ную ему жизнь ин­дей­цев Пе­ру, и по­то­мок древ­них вла­де­те­лей Тес­ко­ко и го­су­дар­ст­ва ац­те­ков Ф. де Аль­ва Ишт­лиль­шо­читль. Цен­ны­ми для изу­че­ния ис­то­рии Латинской Аме­ри­ки пред­став­ля­ют­ся хро­ни­ки и днев­ни­ки ав­то­ров XVI века: П. Сье­сы де Ле­о­на, Г. Ф. де Овь­е­до-и-Валь­де­са, Б. де Саа­гу­на, Ф. Кар­ди­на, Х. де Тор­кве­ма­ды, Ж. де Ле­ри и др. Мис­сио­не­ры (ие­зуи­ты С. Фритц, Х. Маг­нин и др.) про­дол­жа­ли ис­сле­до­ва­ние Аме­ри­ки вплоть до начала XVIII века. Ав­то­ры хро­ник и за­пи­сок вы­сту­па­ют как ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­ли и ис­то­ри­ки, тео­ло­ги и эт­но­гра­фы, по­ли­тические мыс­ли­те­ли и фи­ло­со­фы од­но­вре­мен­но. В XVII и начале XVIII веков зна­ния о ко­ло­ни­ях рас­ши­ри­лись, но опи­сательная ме­то­до­ло­гия изу­че­ния Аме­ри­ки не ме­ня­лась. В са­мих же ко­ло­ни­ях из-за за­пре­та на пе­ча­та­ние свет­ской литературы и стро­гой цен­зу­ры на вво­зи­мую книж­ную про­дук­цию серь­ёз­ное за­ня­тие нау­ка­ми бы­ло край­не за­труд­не­но: хо­тя в не­сколь­ких го­ро­дах су­ще­ст­во­ва­ли уни­вер­си­те­ты, бо­га­тые кре­о­лы по­сы­ла­ли сво­их де­тей учить­ся в Ев­ро­пу.

Воз­ник­но­ве­ние ла­ти­но­аме­ри­ка­ни­сти­ки как на­уч­ной дис­ци­п­ли­ны и раз­ви­тие её в XIX веке

Про­рыв в ис­сле­до­ва­ни­ях при­ро­ды и жиз­ни оби­та­те­лей кон­ти­нен­та про­изо­шёл в эпо­ху Про­све­ще­ния, ко­гда каж­дое ча­ст­ное ис­сле­до­ва­ние ста­но­ви­лось эле­мен­том фор­ми­ро­ва­ния на­учных кон­цеп­ций. Ш. М. де ла Кон­да­мин во вре­мя изы­ска­ний французской гео­гра­фической и гео­де­зической экс­пе­ди­ции в Пе­ру в 1736-1743 годах осу­ще­ст­вил из­ме­ре­ние ме­ри­диа­на на эк­ва­то­ре (совместно с П. Бу­ге­ром), опи­сал про­цесс из­го­тов­ле­ния кау­чу­ка, вы­яс­нил у ин­дей­цев ле­чеб­ные свой­ст­ва хи­ни­на. При­ро­ду эпи­де­мических за­бо­ле­ва­ний в Ан­дах изу­чал бо­та­ник и врач экс­пе­ди­ции Ж. де Жюс­сьё. Со­б­ран­ные ими и др. уча­ст­ни­ка­ми экс­пе­ди­ции ес­тественно-на­учные и эт­но­гра­фические ма­те­риа­лы, со­став­лен­ные с уча­сти­ем П. В. Маль­до­на­до (од­но­го из пер­вых учё­ных - уро­жен­цев Латинской Аме­ри­ки) кар­ты ря­да рай­онов Южной Аме­ри­ки зна­читель­но обо­га­ти­ли зна­ния ев­ро­пей­цев о при­ро­де Но­во­го Све­та и его на­се­ле­нии, спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию ми­ро­вой нау­ки.

Ещё боль­ший вклад в изу­че­ние Латинской Аме­ри­ки внёс А. фон Гум­больдт. Про­ве­дя несколько лет (1799-1804 годы) в на­учных изы­ска­ни­ях в Но­вом Све­те, он сни­скал сла­ву Но­во­го Ко­лум­ба. Гум­больдт точ­но оп­ре­де­лил ме­сто­по­ло­же­ние многих при­род­ных объ­ек­тов и на­се­лён­ных пунк­тов, ис­сле­до­вал гео­ло­гическое строе­ние ма­те­ри­ка, вул­ка­ническую ак­тив­ность Кор­диль­ер, от­крыл хо­лод­ное океа­ническое те­че­ние вдоль бе­ре­гов Пе­ру, при со­дей­ст­вии Э. Бон­пла­на со­брал ги­гант­скую кол­лек­цию фло­ры и фау­ны Южной и Центральной Аме­ри­ки, вы­явив мно­же­ст­во но­вых ви­дов, со­брал све­де­ния о ме­ст­ных пле­ме­нах, опи­сал па­мят­ни­ки, ос­тав­шие­ся от древ­них ин­дей­ских ци­ви­ли­за­ций. Он ус­та­но­вил за­ко­но­мер­но­сти рас­про­стра­не­ния рас­те­ний в различных кли­ма­тических зо­нах и тем са­мым за­ло­жил ос­но­вы бо­та­нической гео­гра­фии. Его мно­го­том­ное «Пу­те­ше­ст­вие в рав­но­ден­ст­вен­ные об­лас­ти Но­во­го Све­та в 1799-1804 годах» (1807-1834 годы) на­дол­го ста­ло глав­ным и на­дёж­ным ис­точ­ни­ком зна­ний о Лат.инской Аме­ри­ке.

Уси­лия­ми Гум­больд­та и др. ев­ропейских учёных в 1-й половины XIX века да­ле­ко про­дви­ну­лось гео­гра­фическое, гео­ло­гическое и эт­но­гра­фическое изу­че­ние кон­ти­нен­та, обес­пе­чив ста­нов­ле­ние латиноамериканистики как нау­ки. Гум­больдт спо­соб­ст­во­вал и раз­ви­тию на­ук в са­мой Латинской Аме­ри­ке. Он по­ощ­рял, в ча­ст­но­сти, ис­сле­до­ва­ния мексиканского на­ту­ра­ли­ста А. М. дель Рио, по­ста­вив­ше­го на на­учную ос­но­ву изу­че­ние ми­неральных бо­гатств сво­ей стра­ны.

Сре­ди дру­гих учё­ных, внёс­ших зна­чительный вклад в изу­че­ние при­ро­ды и на­се­ле­ния Латинской Аме­ри­ки, вы­де­ля­ет­ся Г. И. Лан­гс­дорф, ко­то­рый в 1820-х годах воз­гла­вил ин­тер­на­цио­наль­ную по со­ста­ву на­учную экс­пе­ди­цию во внутренние рай­оны Бра­зи­лии (ог­ром­ный ар­хив экс­пе­ди­ции до сих пор ис­сле­ду­ет­ся российскими, германскими и бразильскими учё­ны­ми). Изу­че­ние жи­вой при­ро­ды Латинской Аме­ри­ки спо­соб­ст­во­ва­ло и фор­ми­ро­ва­нию но­вых на­учных кон­цеп­ций в био­ло­гии, что в пер­вую оче­редь от­но­сит­ся к тру­дам Ч. Дар­ви­на о про­ис­хо­ж­де­нии ви­дов и ес­те­ст­вен­ном от­бо­ре. Вме­сте с Дар­ви­ном над раз­ра­бот­кой этих тео­рий тру­ди­лись А. Р. Уол­лес и Г. У. Бейтс, со­брав­шие в Ама­зо­нии ко­лос­саль­ные зоо­ло­гической и бо­та­нической кол­лек­ции. Изу­че­ние при­ро­ды Южной Аме­ри­ки по­зво­ли­ло английским учёным сфор­му­ли­ро­вать уче­ние о ми­мик­рии и зоо­гео­гра­фии.

С конца XVIII века на­чи­на­ет­ся сис­те­ма­тическое ис­сле­до­ва­ние ин­дей­ских язы­ков, ко­то­ры­ми в прак­тических це­лях ов­ла­де­ва­ли мис­сио­не­ры - ав­то­ры пер­вых сло­ва­рей язы­ков ин­дей­цев ещё в XVI-XVII веках. Од­ним из ини­циа­то­ров вклю­че­ния этих язы­ков в пред­мет изу­че­ния на­учного язы­ко­зна­ни­ем стал К. В. фон Гум­больдт, ис­сле­до­вав­ший грам­ма­ти­ку языка нау­атль. К конwe XIX века изу­че­ние ин­дей­ских язы­ков (в пер­вую оче­редь язы­ков ин­дей­цев Северной Аме­ри­ки) по­лу­чи­ло даль­ней­шее раз­ви­тие бла­го­да­ря уси­ли­ям Дж. У. Пау­эл­ла и Ф. Боа­са, пред­ло­жив­ших ори­ги­наль­ные ме­то­до­ло­гические под­хо­ды, пред­на­зна­чен­ные для изу­че­ния ме­ст­ных язы­ков и в др. рай­онах Аме­ри­ки.

К середине XIX века зна­чи­тель­но ин­тен­си­фи­ци­ро­ва­лись ан­тро­по­ло­гические ис­сле­до­ва­ния. Пер­вые серь­ёз­ные ра­бо­ты, по­свя­щён­ные ин­дей­цам, поя­ви­лись в Северной Аме­ри­ке, где ими за­ни­мал­ся ос­но­ва­тель кон­цеп­ции эво­лю­цио­низ­ма Л. Г. Мор­ган. Его по­сле­до­ва­тель Э. Тей­лор при­влёк в свои ис­сле­до­ва­ния уже и мексиканский ма­те­ри­ал. То­гда же на­ча­лось ар­хео­ло­гическое изу­че­ние древ­них ин­дей­ских ци­ви­ли­за­ций. С от­кры­тий в конце 1830-х годов май­я­ских древ­но­стей Дж. Л. Сте­фен­сом на­ча­лись ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния Латинской Аме­ри­ки.

Вой­на за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке да­ла тол­чок раз­ви­тию ис­то­рических, фи­лософских и по­ли­тических на­ук в Латинской Аме­ри­ке. Ещё на пу­ти к не­за­ви­си­мо­сти её по­бор­ни­ки (уча­ст­ни­ки «Ин­кон­фи­ден­тов за­го­во­ра» 1789 года, Э. де Сан­та-Крус-и-Эс­пе­хо, Ф. де Ми­ран­да, М. Мо­ре­но, Х. П. Вис­кар­до-и-Гус­ман и др.), раз­мыш­ляя о бу­ду­щем сво­ей зем­ли, опи­ра­лись на тео­рии эпо­хи Про­све­ще­ния о на­род­ном су­ве­ре­ни­те­те, об­щественном до­го­во­ре, пра­вах че­лове­ка. В хо­де Вой­ны за не­за­ви­си­мость идей­ный ар­се­нал латино-американских ре­во­лю­цио­не­ров и мыс­ли­те­лей зна­чи­тель­но обо­га­тил­ся. Ог­ром­ное зна­че­ние име­ли идеи С. Бо­ли­ва­ра, ко­то­рый фак­ти­че­ски стал ро­до­на­чаль­ни­ком современной по­ли­тической мыс­ли в Латинской Аме­ри­ке. Его по­ли­тические про­ек­ты («Кар­та­хен­ский ма­ни­фест», «Пись­мо с Ямай­ки», «Речь в Ан­го­сту­ре») син­те­зи­ро­ва­ли пе­ре­до­вые уче­ния ев­ропейских мыс­ли­те­лей и в то же вре­мя вби­ра­ли в се­бя ис­то­рический опыт ла­ти­но­аме­ри­кан­цев, их куль­тур­ные тра­ди­ции. Его идея объ­е­ди­не­ния боль­шин­ст­ва латино-американских го­су­дарств ста­ла от­прав­ным пунк­том для соз­да­ния многих ис­то­рио­гра­фических и фи­лософских кон­ст­рук­ций. Ми­ро­воз­зре­ние Бо­ли­ва­ра во мно­гом скла­ды­ва­лось как плод ин­тел­лек­ту­аль­но­го сою­за с ве­не­су­эльским про­све­ти­те­лем С. Род­ри­ге­сом, раз­ви­вав­шим кон­цеп­цию са­мо­быт­но­сти Латинской Аме­ри­ки (его очер­ки-лек­ции «Аме­ри­кан­ские об­ще­ст­ва» пуб­ли­ко­ва­лись в 1828-1842 годах в различных го­ро­дах бывшей испанской ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии) и став­шим од­ним из пер­вых ис­то­рио­гра­фов Вой­ны за не­за­ви­си­мость.

В хо­де этой вой­ны фор­ми­ро­ва­лись, как про­дукт пре­об­ра­зо­вательной прак­ти­ки, и но­вые эко­но­мические идеи (к до­ку­мен­там, под­тверж­даю­щим та­ко­го ро­да вы­во­ды, мож­но от­не­сти «Вре­мен­ный рег­ла­мент о зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти» и «Вре­мен­ный рег­ла­мент о та­мо­жен­ных пра­ви­лах», раз­ра­бо­тан­ный Х. Ар­ти­га­сом, ко­то­рый на­чал ра­ди­каль­но пе­ре­страи­вать эко­но­мическую жизнь Уруг­вая). То­гда же с ори­гинальной ин­тер­пре­та­ци­ей про­ис­хо­див­ших в Латинской Аме­ри­ке со­бы­тий вы­сту­пил А. Бе­льо, зна­ния ко­то­ро­го но­си­ли эн­цик­ло­пе­дический ха­рак­тер. Его «Обоб­ще­ние ис­то­рии Ве­не­су­элы» (1810 год), «Грам­ма­ти­ка кас­тиль­ско­го язы­ка для аме­ри­кан­цев» (1847 год), пра­во­ведческие ра­бо­ты за­ло­жи­ли ос­но­вы ря­да на­прав­ле­ний в изу­че­нии ис­то­рии и куль­ту­ры кон­ти­нен­та, ко­то­рый он пред­став­лял как не­кую куль­тур­но-ис­то­рическую це­ло­ст­ность.

К середине XIX века в Латинской Аме­ри­ке по­яв­ля­ет­ся но­вое по­ко­ле­ние мыс­ли­те­лей и учё­ных, от­ра­жав­ших в сво­их тру­дах острую по­ли­тическую борь­бу меж­ду ли­бе­ра­ла­ми и кон­сер­ва­то­ра­ми. При этом ме­то­до­ло­гической ос­но­вой для пред­ста­ви­те­лей всех идео­ло­гических и по­ли­тических тен­ден­ций в гу­ма­ни­тар­ных нау­ках, и пре­ж­де все­го в ис­то­рио­гра­фии, всё бо­лее оп­ре­де­лён­но ста­но­вил­ся по­зи­ти­визм, по­тре­бо­вав­ший зна­чительного рас­ши­ре­ния кру­га ис­точ­ни­ков и осо­бо­го вни­ма­ния к при­чин­но-следственным свя­зям яв­ле­ний. Ог­ром­ную роль в раз­ви­тии национального са­мо­соз­на­ния ар­ген­тин­цев сыг­ра­ли тру­ды Д. Ф. Сар­мь­ен­то. Ис­хо­дя из це­лей мо­дер­ни­за­ции стра­ны, он вы­дви­нул па­ра­диг­му «Вар­вар­ст­во или Ци­ви­ли­за­ция», где осо­бое зна­че­ние при­да­вал ус­вое­нию опы­та пе­ре­до­вых стран Ев­ро­пы и США, про­па­ган­де дос­ти­же­ний ев­ропейской куль­ту­ры, ли­бе­ра­лиз­ма как ос­но­вы об­щественно-по­ли­тических от­но­ше­ний, ре­ши­тель­но осу­ж­дал кау­ди­лизм и феодальные пе­ре­жит­ки ко­ло­ни­аль­но­го вре­ме­ни и в то же вре­мя от­ри­цал со­зи­да­тель­ные воз­мож­но­сти ме­ти­сов-гау­чо - основных но­си­те­лей, по его мне­нию, черт вар­вар­ст­ва в национальной жиз­ни. Скло­нен был к идеа­ли­за­ции эко­но­мической сис­те­мы и по­ли­тических по­ряд­ков в стра­нах За­па­да Х. Б. Аль­бер­ди. Сход­ные идеи не­труд­но най­ти в твор­че­ст­ве бразильского по­ли­ти­ка и мыс­ли­те­ля А. Та­ва­ри­са Бас­ту­са, ко­то­рый в фе­де­ра­лиз­ме и пол­ном не­вме­ша­тель­ст­ве го­су­дар­ст­ва в эко­но­мическую жизнь ви­дел за­лог раз­ви­тия сво­ей стра­ны. Ра­ди­каль­ное ис­тол­ко­ва­ние ли­бе­раль­ные идеи об­ре­ли в твор­че­ст­ве пло­до­ви­то­го чи­лий­ско­го ис­то­ри­ка Б. Ви­ку­ньи Мак­ке­ны, ко­то­рый вы­сту­пал с по­зи­ций не­при­ми­ри­мой кри­ти­ки дик­та­тор­ских ре­жи­мов.

Сре­ди пред­ста­ви­те­лей кон­сер­ва­тив­но­го на­прав­ле­ния в ис­то­рио­гра­фии вы­де­лял­ся мексиканский ис­то­рик-по­зи­ти­вист Ф. Буль­нес, ус­мат­ри­вав­ший в твёр­дом государственном прав­ле­нии и влия­нии ка­то­лической церк­ви за­лог со­ци­аль­ной и по­ли­тической ус­той­чи­во­сти. В Бра­зи­лии поя­ви­лись тру­ды, по­свя­щён­ные ис­то­рии государственных уч­ре­ж­де­ний (А. Ме­лу Мо­ра­ис, Ф. Вар­на­жен), в ко­то­рых раз­ви­тие го­су­дар­ст­ва свя­зы­ва­лось с ус­та­нов­ле­ни­ем мо­нар­хии.

Ла­ти­но­аме­ри­ка­ни­сти­ка в Но­вей­шее вре­мя

В XX веке латиноамериканистика впол­не раз­ви­лась как на­учная дис­ци­п­ли­на. Ин­тен­сив­но изу­ча­лись ин­дей­ские язы­ки Центральной и Южной Аме­ри­ки (П. Ри­ве, чех Ч. Ло­укот­ка, аме­ри­кан­цы Т. Ка­уф­ман, К. Хэйл и др.). До середины XX века пер­вен­ст­во­ва­ли в этой об­лас­ти лин­гвис­ты США, но за­тем ши­ро­ко раз­вер­ну­лось изу­че­ние индейских язы­ков и в стра­нах са­мой Латинской Аме­ри­ки (бра­зи­лец А. Род­ри­гис, пе­руа­нец Р. Сер­рон-Па­ло­ми­но, ар­ген­ти­нец С. Ре­уц­ци, мек­си­ка­нец Э. Ди­ас Ко­удер Каб­рал и др.). Ог­ром­ное зна­че­ние для ис­сле­до­ва­ния язы­ков древ­них ци­ви­ли­за­ций Мек­си­ки име­ли ра­бо­ты Ю. В. Кно­ро­зо­ва по де­шиф­ров­ке пись­мен­но­сти майя, а так­же тру­ды аме­ри­кан­ки Т. Про­ску­ря­кофф (Про­ску­ря­ко­вой). В 1-й половине XX века ис­то­рия и ар­хео­ло­гия ац­те­ков обо­га­ти­лись ра­бо­та­ми аме­ри­кан­ца Дж. Вай­я­на. Куль­ту­ра и ци­ви­ли­за­ция древ­них мек­си­кан­цев на­шли так­же сво­их ис­тол­ко­ва­те­лей в ли­це мексиканских учёных - зна­то­ка оль­мек­ских па­мят­ни­ков М. Ко­вар­ру­биа­са, спе­циа­ли­ста по миш­тек­ским древ­но­стям А. Па­со, а так­же российского эт­но­ло­га и куль­ту­ро­ло­га Р. В. Кин­жа­ло­ва - ав­то­ра ра­бот по искусству на­ро­дов древ­ней Аме­ри­ки. Во 2-й половине сто­ле­тия сло­жи­лись национальные ар­хео­ло­гические шко­лы в боль­шин­ст­ве стран Латинской Аме­ри­ки.

Зна­чи­тель­но про­дви­ну­лись ан­тро­по­ло­гические ис­сле­до­ва­ния. В Мек­си­ке по­сле ре­во­лю­ции 1910-1917 годов ин­ди­хе­низм стал од­ним из главных эле­мен­тов государственной по­ли­ти­ки, че­му спо­соб­ст­во­ва­ли ра­бо­ты по­сле­до­ва­те­ля Ф. Бо­а­са, ар­хео­ло­га и ан­тро­по­ло­га М. Га­мио, ко­то­рый в 1922 году опуб­ли­ко­вал книгу «На­се­ле­ние до­ли­ны Тео­тиу­а­кан», бо­га­тую эт­но­гра­фическим ма­те­риа­лом, но по­ста­вив­шую под со­мне­ние пер­спек­ти­вы раз­ви­тия са­мо­быт­ной куль­ту­ры на­ро­да майя, по­гло­щае­мой об­ще­мек­си­кан­ской куль­ту­рой. Иной ви­де­лась судь­ба ин­дей­цев Мек­си­ки Х. Вас­кон­се­ло­су, ко­то­рый при­зна­вал за ни­ми рав­но­ве­ли­кий, на­ря­ду с ис­пан­ца­ми и кре­о­ла­ми, вклад в фор­ми­ро­ва­ние куль­ту­ры, соз­да­вае­мой но­вой «кос­ми­че­ской» ибе­ро-аме­ри­кан­ской ра­сой. Свои пу­ти по­сти­же­ния про­шло­го и на­стоя­ще­го ин­дей­ских на­ро­дов про­кла­ды­ва­ли пе­ру­ан­ские ин­ди­хе­ни­сты. Из них вы­де­лял­ся ори­ги­наль­но­стью су­ж­де­ний Х. К. Ма­риа­те­ги - ав­тор став­шей клас­си­че­ской книги «Семь очер­ков ис­тол­ко­ва­ния пе­ру­ан­ской дей­ст­ви­тель­но­сти» (1928 год), в ко­то­рой он обос­но­вал идею пе­ре­хо­да Пе­ру к спра­вед­ли­во­му со­ци­аль­но­му строю че­рез опыт древ­ней ин­дей­ской об­щи­ны (ай­лью) - фун­да­мен­та «со­циа­ли­сти­че­ско­го», по его мне­нию, строя го­су­дар­ства ин­ков.

Глу­бо­кий след в эт­но­ло­гических и со­цио­ло­гических ис­сле­до­ва­ни­ях Латинской Аме­ри­ки ос­та­ви­ли французские учё­ные. К. Ле­ви-Стросс не толь­ко изу­чил жизнь ин­дей­ских пле­мён бас­сей­на Ама­зон­ки, но и ис­поль­зо­вал со­б­ран­ный по­ле­вой ма­те­ри­ал для раз­ра­бот­ки основных по­сту­ла­тов струк­ту­ра­лиз­ма. Современной об­щественной свя­зи в латино-американских стра­нах вни­ма­тель­но изу­чал Ж. Лам­бер. Мас­штаб­ные ис­сле­до­ва­ния жиз­ни ин­дей­цев Ама­зо­нии про­вёл американский учё­ный Ч. Уог­ли (осо­бен­но­го вни­ма­ния за­слу­жи­ва­ют его ра­бо­ты, по­свя­щён­ные сбор­щи­кам кау­чу­ка). В стра­нах Латинской Аме­ри­ки сфор­ми­ро­ва­лись соб­ст­вен­ные ан­тро­по­ло­гические и со­цио­ло­гические шко­лы, отдельные пред­ста­ви­те­ли ко­то­рых (бразильские учё­ные Ж. Фрей­ри, Ф. Фер­нан­дис, Т. Дус Сан­тус, чи­ли­ец Э. Фа­лет­то и др.) соз­да­ли тру­ды ми­ро­во­го зна­че­ния.

Круп­ный след в раз­ви­тии латиноамериканистики ос­та­ви­ли во 2-й половине XX века латино-американские эко­но­ми­сты, ра­бо­тав­шие в различных на­учных цен­трах, свя­зан­ных с дея­тель­но­стью Эко­но­мической ко­мис­сии ООН по Латинской Аме­ри­ке (ЭКЛА). Об­щи­ми уси­лия­ми этих учё­ных, сто­яв­ших на раз­ных по­зи­ци­ях (от ли­бе­раль­ных до ле­во­ра­ди­каль­ных и мар­кси­ст­ских), уда­лось рас­крыть со­ци­аль­но-эко­но­мические кор­ни от­ста­ло­сти Латинской Аме­ри­ки, объ­яс­нить ме­ха­низм дей­ст­вия ме­ж­ду­народной сис­те­мы раз­де­ле­ния тру­да, об­ре­каю­щей стра­ны «третье­го ми­ра» на рас­ту­щее от­ста­ва­ние от раз­ви­тых стран. Боль­шой ав­то­ри­тет в ми­ре эко­но­мических на­ук при­об­ре­ли ра­бо­ты ар­гентинского учё­но­го Р. Пре­би­ша, ко­то­рый обос­но­вал кон­цеп­цию «де­сар­роль­из­ма», став­шую тео­ре­тической ба­зой для осу­ще­ст­в­ле­ния ре­форм в ря­де стран Латинской Аме­ри­ки, на­прав­лен­ных на мо­дер­ни­за­цию эко­но­ми­ки и со­ци­аль­ных от­ноше­ний по об­раз­цу раз­ви­тых западных го­су­дарств. Сре­ди дру­гих учё­ных-эко­но­ми­стов, ко­то­рые ис­пы­та­ли оп­ре­де­лён­ное влия­ние мар­ксиз­ма, вы­де­ля­ют­ся чи­лий­цы Х. Алуа­да, до­ка­зы­вав­ший воз­мож­ность пла­ни­ро­ва­ния со­ци­аль­но­го и эко­но­мического раз­ви­тия, и А. Бальт­ра Кор­тес, бра­зи­лец С. Фур­та­ду, мек­си­ка­нец В. Ур­ки­ди. Мно­го работ, по­свя­щён­ных эко­но­ми­ке Латинской Аме­ри­ки, опуб­ли­ко­ва­ли американские ис­сле­до­ва­те­ли. Про­бле­мы эко­но­мического раз­ви­тия стран Латинской Аме­ри­ки, их мес­та в сис­те­ме ми­ро­хо­зяйственных свя­зей ис­сле­до­ва­ли так­же отечественные учё­ные В. В. Воль­ский, В. М. Да­вы­дов и др.

С 1940-х годов идеи свое­об­ра­зия ис­то­рического бы­тия латино-американсикх стран ста­ли оформ­лять­ся как со­во­куп­ность па­ра­дигм, лишь внеш­не свя­зан­ных с ев­ропейской фи­лософской тра­ди­ци­ей и опи­рав­ших­ся или да­же ис­клю­чи­тель­но на идей­ное на­след­ст­во, ко­то­рое вы­зре­ло на латино-американской поч­ве («фи­ло­со­фия ла­ти­но­аме­ри­кан­ской сущ­но­сти»). К та­ко­го ро­да про­чте­нию ис­тории и куль­ту­ры Латинской Аме­ри­ки мож­но от­не­сти тру­ды испанского рес­пуб­ли­кан­ца, пе­ре­брав­ше­го­ся по­сле по­бе­ды фран­ки­стов в Мек­си­ку, Х. Гао­са-и-Гон­са­ле­са По­ло, мек­си­кан­ца Х. Пор­ти­лью, ве­не­су­эльского ис­то­ри­ка и фи­ло­со­фа Э. Пин­то Итур­рие­ту, ар­ген­тин­ца Гри­го­рио Вейн­бер­га и др. Наи­бо­лее пол­но­го син­те­за под­хо­ды «фи­ло­со­фии ла­ти­но­аме­ри­кан­ской сущ­но­сти» об­ре­ли своё вы­ра­же­ние в ра­бо­тах мексиканского фи­ло­со­фа Л. Сеа, ко­то­рый суть латино-американской фи­ло­со­фии ви­дел в фор­ми­ро­ва­нии фи­ло­со­фии ос­во­бо­ж­де­ния, вы­рос­шей из пре­одо­ле­ния за­ви­си­мо­сти соз­на­ния. Свои­ми пу­тя­ми к осоз­на­нию не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния са­мо­сто­ят. латино-американской фи­ло­со­фии, не ко­пи­рую­щей ев­ропейскую фи­ло­со­фию, при­шёл современный пе­ру­ан­ский мыс­ли­тель Ф. Ми­ро Ке­са­да. «Фи­ло­со­фия ла­ти­но­аме­ри­кан­ской сущ­но­сти» спо­соб­ст­во­ва­ла воз­ник­но­ве­нию од­но­го из са­мых зна­чительных яв­ле­ний латино-американской об­щественной мыс­ли, т. н. тео­ло­гии ос­во­бо­ж­де­ния, на­прав­лен­ной на со­циа­ли­за­цию и по­ли­ти­за­цию фи­ло­соф­ско-бо­го­слов­ско­го по­зна­ния ми­ра, и пре­ж­де все­го Про­мыс­ла, в от­но­ше­нии на­ро­дов Латинской Аме­ри­ки. Воз­ник­но­ве­ние тео­ло­гии ос­во­бо­ж­де­ния свя­зы­ва­ют с про­по­ве­дя­ми ар­хи­епископа Ре­си­фи (Бра­зи­лия) Эл­де­ра Ка­ма­ры, но её фи­лософское обос­но­ва­ние при­над­ле­жит пе­ру­ан­цу Г. Гуть­ер­ре­су, ра­бо­тав­ше­му в Саль­ва­до­ре ис­пан­цу Иг­на­сио Эль­я­ку­рия, бра­зиль­цам Ру­бе­но Ал­ви­су, Пау­лу Фрей­ри и др. Наи­бо­лее ра­ди­каль­ные пред­ста­ви­те­ли это­го ре­лигиозно-фи­лософского на­прав­ле­ния (ко­лум­би­ец К. Тор­рес, ни­ка­ра­гуа­нец Э. Кар­де­наль Мар­ти­нес и др.) при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в пар­ти­зан­ском дви­же­нии.

Ис­то­рическая латиноамериканистика в XX веке раз­ви­ва­лась по двум главным на­прав­ле­ни­ям: уг­луб­ле­ние ана­ли­за клю­че­вых про­блем ис­то­рии латино-американских стран и ге­не­ра­ли­за­ция этой ис­то­рии на кон­ти­нен­таль­ном уров­не. Осо­бен­но зна­чи­мы­ми ока­за­лись ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии Вой­ны за не­за­ви­си­мость, да­вав­шие раз­лич­ные, не­ред­ко про­ти­во­по­лож­ные по сво­ему смыс­лу объ­яс­не­ния при­чин и ха­рак­те­ра это­го со­бы­тия: ис­па­нец Э. де Ган­дия ус­мат­ри­вал в них тра­гический раз­лад в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду Ис­па­ни­ей и её ко­ло­ния­ми, спро­во­ци­ро­ван­ный внеш­ни­ми об­стоя­тель­ст­ва­ми; на­про­тив, мек­си­ка­нец О. Фа­ис Бор­да и ко­лум­би­ец И. Лье­ва­но Агир­ре под­чёр­ки­ва­ли ре­во­люционный ха­рак­тер этой вой­ны, английский ис­то­рик Дж. Линч рас­смат­ри­вал это со­бы­тие в кон­тек­сте об­ще­ми­ро­вых про­цес­сов, немецкий учё­ный М. Кос­сок, вклю­чив­ший Вой­ну за не­за­ви­си­мость в ори­ги­наль­ную ти­поло­гию бур­жу­аз­ных ре­во­лю­ций Но­во­го вре­ме­ни, а так­же российские ис­сле­до­ва­те­ли М. С. Аль­пе­ро­вич, Л. Ю. Слёз­кин, А. И. Штра­хов и др. да­ли трак­тов­ку Вой­ны за не­за­ви­си­мость с ис­то­ри­ко-ма­те­риа­ли­стических по­зи­ций.

Соз­да­ны обоб­щаю­щие тру­ды по ис­то­рии Латинской Аме­ри­ки как отдельными учё­ны­ми (ис­пан­цы А. Баль­е­сте­рос Бе­ре­та, Ф. Мо­ра­лес Пад­рон, ве­не­су­элец Г. Кар­ре­ра Да­мас, аме­ри­ка­нец А. Б. То­мас, фран­цуз П. Шо­ню, российский ис­то­рик А. И. Стро­га­нов и др.), так и боль­ши­ми на­учными кол­лек­ти­ва­ми - «Кем­бридж­ская ис­то­рия Латин­ской Аме­ри­ки» (из­да­ёт­ся с 1984 года, опуб­ли­ко­ва­но 12 то­мов); ис­то­рические про­ек­ты под эги­дой ЮНЕСКО; «Ис­то­рия Ла­тин­ской Аме­ри­ки» в 4 тт., из­дан­ная в 1991-2004 годах Институтом все­об­щей ис­то­рии (ИВИ) РАН; эн­цик­ло­пе­дический спра­воч­ник «Латинская Аме­ри­ка» в 2 тт. (1979-1982 годы).

Со­зда­но мно­же­ст­во тру­дов, по­свя­щён­ных ис­то­рии изо­бра­зительного искусства в отдельных стра­нах Латинской Аме­ри­ки, а так­же ху­дожественным шко­лам и круп­ней­шим мас­те­рам (Д. Бай­он, Э. Сал­ли­вэн, Н. Гар­сия Канк­ли­ни, Е. И. Ки­ри­чен­ко и др.). В ог­ром­ный мас­сив ис­сле­до­ва­ний по ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию вне­сли ве­со­мый вклад отечественные спе­циа­ли­сты (Г. В. Сте­па­нов, В. Б. Зем­сков, В. Н. Ку­тей­щи­ко­ва, И. А. Тер­те­рян и др.), обо­га­тив­шие латиноамериканистику цен­ны­ми мо­но­гра­фия­ми и ка­пи­таль­ным кол­лек­тив­ным тру­дом «Ис­то­рия ли­те­ра­тур Ла­тин­ской Аме­ри­ки» в 5 тт. (1985-2004 годы).

В различных стра­нах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки воз­ник­ли круп­ные ис­сле­до­ва­тель­ские цен­тры, раз­ра­ба­ты­ваю­щие про­бле­мы латиноамериканистики (в РФ - Институт Латинской Аме­ри­ки РАН, Центр латино-американских ис­сле­до­ва­ний ИВИ РАН, уни­вер­си­тет­ские ка­фед­ры и т. д.), вы­пус­ка­ют­ся на­учные жур­на­лы, функ­цио­ни­ру­ют ме­ж­ду­народные ор­га­ни­за­ции учё­ных-ла­ти­но­аме­ри­ка­ни­стов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)