ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКА
ЛАТИНОАМЕРИКАНИСТИКА - комплексная научная дисциплина, изучающая природу Латинской Америки, а также прошлое и настоящее народов, населяющих регион, во всех сферах их жизнедеятельности.
Она опирается на географические, экономические, лингвистические, исторические, этнологические, культурологические и др. науки. Латиноамериканистика формирует теоретическое обоснование существования латино-американской культурно-исторической общности.
Предпосылки возникновения латиноамериканистики
Основы латиноамериканистики как научной дисциплины сложились в XIX веке, но начальные предпосылки для её появления возникли гораздо раньше. Сохранились хроники и др. иероглифические тексты книги индейцев майя «Чилам-Балам», эпос-миф «Пополь-Вух» о сотворении мира и подвигах божественных близнецов Хун-Ахпу и Шба-Ланке, богатое эпиграфическое наследие индейских культур.
Открытие европейцами Америки (смотрите Великие географические открытия) насильственно прервало развитие индейских культур и цивилизаций, деформировало этническое самосознание покорённых европейцами народов и в конечном счёте привело к возникновению новой культуры, впитавшей в себя мировосприятие и христиан-европейцев, и язычников-индейцев.
О земле, на которой тысячелетиями жили индейцы, теперь можно было узнать только от европейцев-завоевателей или от посланных в Америку королевских чиновников и священнослужителей, которые записывали (и часто по своему усмотрению редактировали) легендарные и достоверные свидетельства, полученные от аборигенов. Уже Х. Колумб в своих дневниках и донесениях предстаёт ищущим человеком эпохи Возрождения, первооткрывателем не только новых земель, но и иных культур, способов существования, обычаев и установлений. И хотя он сам писал в дневниках, что «ищет только золото», действит. круг его интересов простирался намного шире. Вслед за Колумбом свои познания о заморских землях принесли в Европу А. Веспуччи, С. де Окампо, В. Яньес Пинсон и др. путешественники.
Конкиста, связанная с географическимим открытиями, расширила представления о Новом Свете. Донесения Э. Кортеса и др. конкистадоров создавали яркое и наглядное представление об ацтеках и др. исконных обитателях Нового Света. Б. Диас дель Кастильо, хронист экспедиции Кортеса, оставил в своих «Записках солдата» ценные наблюдения о жизни индейцев и их отношении к испанцам; аделантадо Ф. де Орельяна исследовал устье Амазонки. Путешественники и конкистадоры сообщили так много сведений о Новом Свете, что испанский королевский историограф П. Мартире д’Ангьера уже в 1520-х годах попытался их упорядочить.
Большой вклад в изучение завоёванных земель внесли священнослужители. Их миссионерская деятельность носила противоречивый характер: францисканец Д. де Ланда, например, оставил о себе память как о человеке, отправившем на костёр инквизиции многих язычников-майя вместе с их рукописями, но в то же время выучившем язык этих индейцев, чтобы пересказать в своём труде «Сообщение о делах в Юкатане» исключительно важные сведения о них. Уже в XVI веке в среде знатоков Новых Индий вспыхнул принципиальный спор об индейцах, который затем столетиями эхом отзывался в историографии и философской публицистике в самой Америке и за её пределами. Миссионер-доминиканец, а затем епископ Б. де Лас Касас обрушился с резкой критикой на жестокость конкистадоров и чиновников королевской администрации в Испанской Америке, нарисовал картину притеснения и уничтожения индейцев, нравственные достоинства которых он оценивал не ниже, чем испанцев (такая трактовка конкисты и колониальных порядков получила в историографии имя «чёрной легенды»). Ему оппонировал испанский философ Х. Х. де Сепульведа, оправдывавший жестокость конкисты диким состоянием индейцев, которых он отказывался причислять к человеческому роду. Этот спор широко обсуждался в среде европейскихгуманистов, одни из которых поддерживали знатока аристотелевской философии Сепульведу, другие (в частности, М. Монтень) разделяли точку зрения Лас Касаса.
Во 2-й половине XVI века появились образованные индейцы и метисы, в сознании которых доминировали христианские представления, но которые хорошо знали жизнь и культуру индейцев и ощущали определённую внутреннюю духовную связь со своими индейскими предками. Среди них выделялись Инка Гарсиласо де ла Вега, один из самых образованных людей эпохи, который, придерживаясь характерного для Ренессанса рационалистического подхода к истолкованию окружающего мира (вплоть до объяснения реальных причин открытия Америки), глубоко постиг различные сферы бытия своих предков-индейцев, Ф. Гуаман Пома де Аяла, также подробно описавший прошлую и современную ему жизнь индейцев Перу, и потомок древних владетелей Тескоко и государства ацтеков Ф. де Альва Иштлильшочитль. Ценными для изучения истории Латинской Америки представляются хроники и дневники авторов XVI века: П. Сьесы де Леона, Г. Ф. де Овьедо-и-Вальдеса, Б. де Саагуна, Ф. Кардина, Х. де Торквемады, Ж. де Лери и др. Миссионеры (иезуиты С. Фритц, Х. Магнин и др.) продолжали исследование Америки вплоть до начала XVIII века. Авторы хроник и записок выступают как естествоиспытатели и историки, теологи и этнографы, политические мыслители и философы одновременно. В XVII и начале XVIII веков знания о колониях расширились, но описательная методология изучения Америки не менялась. В самих же колониях из-за запрета на печатание светской литературы и строгой цензуры на ввозимую книжную продукцию серьёзное занятие науками было крайне затруднено: хотя в нескольких городах существовали университеты, богатые креолы посылали своих детей учиться в Европу.
Возникновение латиноамериканистики как научной дисциплины и развитие её в XIX веке
Прорыв в исследованиях природы и жизни обитателей континента произошёл в эпоху Просвещения, когда каждое частное исследование становилось элементом формирования научных концепций. Ш. М. де ла Кондамин во время изысканий французской географической и геодезической экспедиции в Перу в 1736-1743 годах осуществил измерение меридиана на экваторе (совместно с П. Бугером), описал процесс изготовления каучука, выяснил у индейцев лечебные свойства хинина. Природу эпидемических заболеваний в Андах изучал ботаник и врач экспедиции Ж. де Жюссьё. Собранные ими и др. участниками экспедиции естественно-научные и этнографические материалы, составленные с участием П. В. Мальдонадо (одного из первых учёных - уроженцев Латинской Америки) карты ряда районов Южной Америки значительно обогатили знания европейцев о природе Нового Света и его населении, способствовали развитию мировой науки.
Ещё больший вклад в изучение Латинской Америки внёс А. фон Гумбольдт. Проведя несколько лет (1799-1804 годы) в научных изысканиях в Новом Свете, он снискал славу Нового Колумба. Гумбольдт точно определил местоположение многих природных объектов и населённых пунктов, исследовал геологическое строение материка, вулканическую активность Кордильер, открыл холодное океаническое течение вдоль берегов Перу, при содействии Э. Бонплана собрал гигантскую коллекцию флоры и фауны Южной и Центральной Америки, выявив множество новых видов, собрал сведения о местных племенах, описал памятники, оставшиеся от древних индейских цивилизаций. Он установил закономерности распространения растений в различных климатических зонах и тем самым заложил основы ботанической географии. Его многотомное «Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799-1804 годах» (1807-1834 годы) надолго стало главным и надёжным источником знаний о Лат.инской Америке.
Усилиями Гумбольдта и др. европейских учёных в 1-й половины XIX века далеко продвинулось географическое, геологическое и этнографическое изучение континента, обеспечив становление латиноамериканистики как науки. Гумбольдт способствовал и развитию наук в самой Латинской Америке. Он поощрял, в частности, исследования мексиканского натуралиста А. М. дель Рио, поставившего на научную основу изучение минеральных богатств своей страны.
Среди других учёных, внёсших значительный вклад в изучение природы и населения Латинской Америки, выделяется Г. И. Лангсдорф, который в 1820-х годах возглавил интернациональную по составу научную экспедицию во внутренние районы Бразилии (огромный архив экспедиции до сих пор исследуется российскими, германскими и бразильскими учёными). Изучение живой природы Латинской Америки способствовало и формированию новых научных концепций в биологии, что в первую очередь относится к трудам Ч. Дарвина о происхождении видов и естественном отборе. Вместе с Дарвином над разработкой этих теорий трудились А. Р. Уоллес и Г. У. Бейтс, собравшие в Амазонии колоссальные зоологической и ботанической коллекции. Изучение природы Южной Америки позволило английским учёным сформулировать учение о мимикрии и зоогеографии.
С конца XVIII века начинается систематическое исследование индейских языков, которыми в практических целях овладевали миссионеры - авторы первых словарей языков индейцев ещё в XVI-XVII веках. Одним из инициаторов включения этих языков в предмет изучения научного языкознанием стал К. В. фон Гумбольдт, исследовавший грамматику языка науатль. К конwe XIX века изучение индейских языков (в первую очередь языков индейцев Северной Америки) получило дальнейшее развитие благодаря усилиям Дж. У. Пауэлла и Ф. Боаса, предложивших оригинальные методологические подходы, предназначенные для изучения местных языков и в др. районах Америки.
К середине XIX века значительно интенсифицировались антропологические исследования. Первые серьёзные работы, посвящённые индейцам, появились в Северной Америке, где ими занимался основатель концепции эволюционизма Л. Г. Морган. Его последователь Э. Тейлор привлёк в свои исследования уже и мексиканский материал. Тогда же началось археологическое изучение древних индейских цивилизаций. С открытий в конце 1830-х годов майяских древностей Дж. Л. Стефенсом начались археологические исследования Латинской Америки.
Война за независимость в Латинской Америке дала толчок развитию исторических, философских и политических наук в Латинской Америке. Ещё на пути к независимости её поборники (участники «Инконфидентов заговора» 1789 года, Э. де Санта-Крус-и-Эспехо, Ф. де Миранда, М. Морено, Х. П. Вискардо-и-Гусман и др.), размышляя о будущем своей земли, опирались на теории эпохи Просвещения о народном суверенитете, общественном договоре, правах человека. В ходе Войны за независимость идейный арсенал латино-американских революционеров и мыслителей значительно обогатился. Огромное значение имели идеи С. Боливара, который фактически стал родоначальником современной политической мысли в Латинской Америке. Его политические проекты («Картахенский манифест», «Письмо с Ямайки», «Речь в Ангостуре») синтезировали передовые учения европейских мыслителей и в то же время вбирали в себя исторический опыт латиноамериканцев, их культурные традиции. Его идея объединения большинства латино-американских государств стала отправным пунктом для создания многих историографических и философских конструкций. Мировоззрение Боливара во многом складывалось как плод интеллектуального союза с венесуэльским просветителем С. Родригесом, развивавшим концепцию самобытности Латинской Америки (его очерки-лекции «Американские общества» публиковались в 1828-1842 годах в различных городах бывшей испанской колониальной империи) и ставшим одним из первых историографов Войны за независимость.
В ходе этой войны формировались, как продукт преобразовательной практики, и новые экономические идеи (к документам, подтверждающим такого рода выводы, можно отнести «Временный регламент о земельной собственности» и «Временный регламент о таможенных правилах», разработанный Х. Артигасом, который начал радикально перестраивать экономическую жизнь Уругвая). Тогда же с оригинальной интерпретацией происходивших в Латинской Америке событий выступил А. Бельо, знания которого носили энциклопедический характер. Его «Обобщение истории Венесуэлы» (1810 год), «Грамматика кастильского языка для американцев» (1847 год), правоведческие работы заложили основы ряда направлений в изучении истории и культуры континента, который он представлял как некую культурно-историческую целостность.
К середине XIX века в Латинской Америке появляется новое поколение мыслителей и учёных, отражавших в своих трудах острую политическую борьбу между либералами и консерваторами. При этом методологической основой для представителей всех идеологических и политических тенденций в гуманитарных науках, и прежде всего в историографии, всё более определённо становился позитивизм, потребовавший значительного расширения круга источников и особого внимания к причинно-следственным связям явлений. Огромную роль в развитии национального самосознания аргентинцев сыграли труды Д. Ф. Сармьенто. Исходя из целей модернизации страны, он выдвинул парадигму «Варварство или Цивилизация», где особое значение придавал усвоению опыта передовых стран Европы и США, пропаганде достижений европейской культуры, либерализма как основы общественно-политических отношений, решительно осуждал каудилизм и феодальные пережитки колониального времени и в то же время отрицал созидательные возможности метисов-гаучо - основных носителей, по его мнению, черт варварства в национальной жизни. Склонен был к идеализации экономической системы и политических порядков в странах Запада Х. Б. Альберди. Сходные идеи нетрудно найти в творчестве бразильского политика и мыслителя А. Тавариса Бастуса, который в федерализме и полном невмешательстве государства в экономическую жизнь видел залог развития своей страны. Радикальное истолкование либеральные идеи обрели в творчестве плодовитого чилийского историка Б. Викуньи Маккены, который выступал с позиций непримиримой критики диктаторских режимов.
Среди представителей консервативного направления в историографии выделялся мексиканский историк-позитивист Ф. Бульнес, усматривавший в твёрдом государственном правлении и влиянии католической церкви залог социальной и политической устойчивости. В Бразилии появились труды, посвящённые истории государственных учреждений (А. Мелу Мораис, Ф. Варнажен), в которых развитие государства связывалось с установлением монархии.
Латиноамериканистика в Новейшее время
В XX веке латиноамериканистика вполне развилась как научная дисциплина. Интенсивно изучались индейские языки Центральной и Южной Америки (П. Риве, чех Ч. Лоукотка, американцы Т. Кауфман, К. Хэйл и др.). До середины XX века первенствовали в этой области лингвисты США, но затем широко развернулось изучение индейских языков и в странах самой Латинской Америки (бразилец А. Родригис, перуанец Р. Серрон-Паломино, аргентинец С. Реуцци, мексиканец Э. Диас Коудер Кабрал и др.). Огромное значение для исследования языков древних цивилизаций Мексики имели работы Ю. В. Кнорозова по дешифровке письменности майя, а также труды американки Т. Проскурякофф (Проскуряковой). В 1-й половине XX века история и археология ацтеков обогатились работами американца Дж. Вайяна. Культура и цивилизация древних мексиканцев нашли также своих истолкователей в лице мексиканских учёных - знатока ольмекских памятников М. Коваррубиаса, специалиста по миштекским древностям А. Пасо, а также российского этнолога и культуролога Р. В. Кинжалова - автора работ по искусству народов древней Америки. Во 2-й половине столетия сложились национальные археологические школы в большинстве стран Латинской Америки.
Значительно продвинулись антропологические исследования. В Мексике после революции 1910-1917 годов индихенизм стал одним из главных элементов государственной политики, чему способствовали работы последователя Ф. Боаса, археолога и антрополога М. Гамио, который в 1922 году опубликовал книгу «Население долины Теотиуакан», богатую этнографическим материалом, но поставившую под сомнение перспективы развития самобытной культуры народа майя, поглощаемой общемексиканской культурой. Иной виделась судьба индейцев Мексики Х. Васконселосу, который признавал за ними равновеликий, наряду с испанцами и креолами, вклад в формирование культуры, создаваемой новой «космической» иберо-американской расой. Свои пути постижения прошлого и настоящего индейских народов прокладывали перуанские индихенисты. Из них выделялся оригинальностью суждений Х. К. Мариатеги - автор ставшей классической книги «Семь очерков истолкования перуанской действительности» (1928 год), в которой он обосновал идею перехода Перу к справедливому социальному строю через опыт древней индейской общины (айлью) - фундамента «социалистического», по его мнению, строя государства инков.
Глубокий след в этнологических и социологических исследованиях Латинской Америки оставили французские учёные. К. Леви-Стросс не только изучил жизнь индейских племён бассейна Амазонки, но и использовал собранный полевой материал для разработки основных постулатов структурализма. Современной общественной связи в латино-американских странах внимательно изучал Ж. Ламбер. Масштабные исследования жизни индейцев Амазонии провёл американский учёный Ч. Уогли (особенного внимания заслуживают его работы, посвящённые сборщикам каучука). В странах Латинской Америки сформировались собственные антропологические и социологические школы, отдельные представители которых (бразильские учёные Ж. Фрейри, Ф. Фернандис, Т. Дус Сантус, чилиец Э. Фалетто и др.) создали труды мирового значения.
Крупный след в развитии латиноамериканистики оставили во 2-й половине XX века латино-американские экономисты, работавшие в различных научных центрах, связанных с деятельностью Экономической комиссии ООН по Латинской Америке (ЭКЛА). Общими усилиями этих учёных, стоявших на разных позициях (от либеральных до леворадикальных и марксистских), удалось раскрыть социально-экономические корни отсталости Латинской Америки, объяснить механизм действия международной системы разделения труда, обрекающей страны «третьего мира» на растущее отставание от развитых стран. Большой авторитет в мире экономических наук приобрели работы аргентинского учёного Р. Пребиша, который обосновал концепцию «десаррольизма», ставшую теоретической базой для осуществления реформ в ряде стран Латинской Америки, направленных на модернизацию экономики и социальных отношений по образцу развитых западных государств. Среди других учёных-экономистов, которые испытали определённое влияние марксизма, выделяются чилийцы Х. Алуада, доказывавший возможность планирования социального и экономического развития, и А. Бальтра Кортес, бразилец С. Фуртаду, мексиканец В. Уркиди. Много работ, посвящённых экономике Латинской Америки, опубликовали американские исследователи. Проблемы экономического развития стран Латинской Америки, их места в системе мирохозяйственных связей исследовали также отечественные учёные В. В. Вольский, В. М. Давыдов и др.
С 1940-х годов идеи своеобразия исторического бытия латино-американсикх стран стали оформляться как совокупность парадигм, лишь внешне связанных с европейской философской традицией и опиравшихся или даже исключительно на идейное наследство, которое вызрело на латино-американской почве («философия латиноамериканской сущности»). К такого рода прочтению истории и культуры Латинской Америки можно отнести труды испанского республиканца, перебравшегося после победы франкистов в Мексику, Х. Гаоса-и-Гонсалеса Поло, мексиканца Х. Портилью, венесуэльского историка и философа Э. Пинто Итурриету, аргентинца Григорио Вейнберга и др. Наиболее полного синтеза подходы «философии латиноамериканской сущности» обрели своё выражение в работах мексиканского философа Л. Сеа, который суть латино-американской философии видел в формировании философии освобождения, выросшей из преодоления зависимости сознания. Своими путями к осознанию необходимости создания самостоят. латино-американской философии, не копирующей европейскую философию, пришёл современный перуанский мыслитель Ф. Миро Кесада. «Философия латиноамериканской сущности» способствовала возникновению одного из самых значительных явлений латино-американской общественной мысли, т. н. теологии освобождения, направленной на социализацию и политизацию философско-богословского познания мира, и прежде всего Промысла, в отношении народов Латинской Америки. Возникновение теологии освобождения связывают с проповедями архиепископа Ресифи (Бразилия) Элдера Камары, но её философское обоснование принадлежит перуанцу Г. Гутьерресу, работавшему в Сальвадоре испанцу Игнасио Эльякурия, бразильцам Рубено Алвису, Паулу Фрейри и др. Наиболее радикальные представители этого религиозно-философского направления (колумбиец К. Торрес, никарагуанец Э. Карденаль Мартинес и др.) приняли активное участие в партизанском движении.
Историческая латиноамериканистика в XX веке развивалась по двум главным направлениям: углубление анализа ключевых проблем истории латино-американских стран и генерализация этой истории на континентальном уровне. Особенно значимыми оказались исследования по истории Войны за независимость, дававшие различные, нередко противоположные по своему смыслу объяснения причин и характера этого события: испанец Э. де Гандия усматривал в них трагический разлад в отношениях между Испанией и её колониями, спровоцированный внешними обстоятельствами; напротив, мексиканец О. Фаис Борда и колумбиец И. Льевано Агирре подчёркивали революционный характер этой войны, английский историк Дж. Линч рассматривал это событие в контексте общемировых процессов, немецкий учёный М. Коссок, включивший Войну за независимость в оригинальную типологию буржуазных революций Нового времени, а также российские исследователи М. С. Альперович, Л. Ю. Слёзкин, А. И. Штрахов и др. дали трактовку Войны за независимость с историко-материалистических позиций.
Созданы обобщающие труды по истории Латинской Америки как отдельными учёными (испанцы А. Бальестерос Берета, Ф. Моралес Падрон, венесуэлец Г. Каррера Дамас, американец А. Б. Томас, француз П. Шоню, российский историк А. И. Строганов и др.), так и большими научными коллективами - «Кембриджская история Латинской Америки» (издаётся с 1984 года, опубликовано 12 томов); исторические проекты под эгидой ЮНЕСКО; «История Латинской Америки» в 4 тт., изданная в 1991-2004 годах Институтом всеобщей истории (ИВИ) РАН; энциклопедический справочник «Латинская Америка» в 2 тт. (1979-1982 годы).
Создано множество трудов, посвящённых истории изобразительного искусства в отдельных странах Латинской Америки, а также художественным школам и крупнейшим мастерам (Д. Байон, Э. Салливэн, Н. Гарсия Канклини, Е. И. Кириченко и др.). В огромный массив исследований по литературоведению внесли весомый вклад отечественные специалисты (Г. В. Степанов, В. Б. Земсков, В. Н. Кутейщикова, И. А. Тертерян и др.), обогатившие латиноамериканистику ценными монографиями и капитальным коллективным трудом «История литератур Латинской Америки» в 5 тт. (1985-2004 годы).
В различных странах Европы и Америки возникли крупные исследовательские центры, разрабатывающие проблемы латиноамериканистики (в РФ - Институт Латинской Америки РАН, Центр латино-американских исследований ИВИ РАН, университетские кафедры и т. д.), выпускаются научные журналы, функционируют международные организации учёных-латиноамериканистов.