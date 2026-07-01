ЛАТИНИ БРУНЕТТО
ЛАТИНИ БРУНЕТТО - итальянский писатель и политический деятель.
Писал на французском и итальянском языках. Из аристократической семьи. С 1254 года работал нотариусом; позднее занимал ряд административных должностей: канцлер флорентийской коммуны (1272-1274 годы), член Совета подеста (1284 год, с Г. Кавальканти и Д. Компаньи) и др.
Сторонник гвельфов, в 1260 году Латини был послан в Испанию с целью заручиться поддержкой Альфонсо Х Мудрого. Узнав на обратном пути о поражении своей партии 04.09.1260 года при Монтаперти, отправился в добровольное изгнание во Францию; после победы гвельфов при Беневенто (1266 год) вернулся в родной город.
Большинство сочинений Латини были написаны в период его пребывания во Франции, в т. ч. наиболее известная его книга - «Сокровище» («Li livres dou tresor», итальянская переработка опубликована в 1528 году, французский оригинал - 1863 год), обширный энциклопедический трактат по истории, естественным наукам, этике, риторике и политике.
Среди сочинений Латини: незаконченная дидактико-аллегорическая поэма «Малое сокровище» («Il tesoretto»), написанная 7-сложным рифмованным стихом; трактат «Риторика» («La rettorica»), представляющий собой комментированный перевод трактата Цицерона «О нахождении»; стихотворного эпистола о дружбе «Побасёнка» («Favolello»), адресованная Рустико ди Филиппо.
Имя Латини упоминает Данте в трактате «О народном красноречии» и в XV песни «Ада», где называет его своим учителем.