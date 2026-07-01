ЛАТИНИ БРУНЕТТО

ЛАТИНИ БРУНЕТТО - итальянский пи­са­тель и по­ли­тический дея­тель.

Пи­сал на французском и итальянском язы­ках. Из ари­сто­кра­тической се­мьи. С 1254 года ра­бо­тал но­та­риу­сом; позд­нее за­ни­мал ряд административных долж­но­стей: канц­лер фло­рен­тий­ской ком­му­ны (1272-1274 годы), член Со­ве­та по­дес­та (1284 год, с Г. Ка­валь­кан­ти и Д. Ком­па­ньи) и др.

Сто­рон­ник гвель­фов, в 1260 году Латини был по­слан в Ис­па­нию с це­лью за­ру­чить­ся под­держ­кой Аль­фон­со Х Муд­ро­го. Уз­нав на об­рат­ном пу­ти о по­ра­же­нии сво­ей пар­тии 04.09.1260 года при Мон­та­пер­ти, от­пра­вил­ся в доб­ро­воль­ное из­гна­ние во Фран­цию; по­сле по­бе­ды гвель­фов при Бе­не­вен­то (1266 год) вер­нул­ся в род­ной го­род.

Боль­шин­ст­во со­чи­не­ний Латини бы­ли на­пи­са­ны в пе­ри­од его пре­бы­ва­ния во Фран­ции, в т. ч. наи­бо­лее из­вест­ная его книга - «Со­кро­ви­ще» («Li liv­res dou tresor», итальянская пе­ре­ра­ботка опубликована в 1528 году, французский ори­ги­нал - 1863 год), об­шир­ный эн­цик­ло­пе­дический трак­тат по ис­то­рии, ес­тественным нау­кам, эти­ке, ри­то­ри­ке и по­ли­ти­ке.

Сре­ди со­чи­не­ний Латини: не­за­кон­чен­ная ди­дак­ти­ко-ал­ле­го­рическая по­эма «Ма­лое со­кро­ви­ще» («Il tesoret­to»), на­пи­сан­ная 7-слож­ным риф­мо­ван­ным сти­хом; трак­тат «Ри­то­ри­ка» («La rettori­ca»), пред­став­ляю­щий со­бой ком­мен­ти­ро­ван­ный пе­ре­вод трак­та­та Ци­це­ро­на «О на­хо­ж­де­нии»; сти­хотворного эпи­сто­ла о друж­бе «По­ба­сён­ка» («Favolello»), ад­ре­со­ван­ная Рус­ти­ко ди Фи­лип­по.

Имя Латини упо­ми­на­ет Дан­те в трак­та­те «О на­род­ном крас­но­ре­чии» и в XV пес­ни «Ада», где на­зы­ва­ет его сво­им учи­те­лем.