ЛАТИНА

ЛАТИНА - го­род в Центральной Ита­лии, в области Ла­цио, административный центр провинции Ла­ти­на.

Население 116,5 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в 8 км от по­бе­ре­жья Тир­рен­ско­го моря, в 56 км к юго-вос­то­ку от Ри­ма, свя­зан с ним ав­то­до­ро­гой Виа-Пон­ти­на. Близ Латина про­хо­дит железная дорога Рим - Не­аполь.

Ос­но­ван в ию­не 1932 года по рас­по­ря­же­нию Б. Мус­со­ли­ни под названием Лит­то­рия (Littoria) на мес­те осу­шен­ных бо­лот юж­нее Ри­ма. За­се­ля­лась кре­сть­я­на­ми-пе­ре­се­лен­ца­ми из де­прес­сив­ных рай­онов об­лас­тей Ве­не­то, Фриу­ли-Ве­не­ция-Джу­лия и Эми­лия-Ро­ма­нья. Пер­во­на­чаль­но раз­ви­ва­лась как ор­га­ни­за­ци­он­ный центр ме­лио­ра­тив­ных ра­бот и пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственной про­дук­ции при­ле­гаю­ще­го рай­она Аг­ро-Пон­ти­но; позд­нее, на­ря­ду с др. на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми области Ла­цио, вхо­ди­ла в зо­ну дей­ст­вия «Кас­сы Юга» («Cassa per il Mezzogiorno») - государственного фон­да для фи­нан­си­ро­ва­ния раз­ви­тия Юга Ита­лии. С 1934 года административный центр од­но­именной про­вин­ции. Современное название с 1946 года.

Со­хра­ни­лась стро­гая ра­ди­аль­но-коль­це­вая пла­ни­ров­ка пер­во­на­чаль­но­го городского пла­на архитектора О. Фред­зот­ти. Пре­об­ла­да­ет за­строй­ка 1930-1950-х годов: церковь Святого Мар­ка, Дво­рец му­ни­ци­па­ли­те­та, зда­ния Бан­ка Ита­лии, университета, те­ат­ра имени Г. Д’Ан­нун­цио; Дво­рец куль­ту­ры (1940-1942 годы, архитектор О. Фред­зот­ти).

Промышленно-тех­нический ин­сти­тут имени Г. Га­ли­лея, фи­ли­ал Рим­ско­го университета «Са­пи­ен­ца», Государственная консерватория имени О. Рес­пи­ги (1979 год; фи­ли­ал Рим­ской консерватории «Сан­та Че­чи­лия»). Му­зеи: М. Ва­ле­риа­ни (1999 год, со­б­ра­ние ме­да­лей, гра­вю­ры и фо­то­гра­фии), Дуи­лио Кам­бел­лот­ти (жи­во­пись и скульп­ту­ра), Ан­тик­ва­ри­ум (1997 год; ар­хео­ло­гические и ну­миз­ма­тические кол­лек­ции); Га­ле­рея современного искусства. Городской те­атр имени Г. Д’Аннунцио (опер­ные по­ста­нов­ки), те­атр «Ар­ман­до Ка­фа­ро» (дра­ма­ти­че­ский). Еже­год­но про­во­дят­ся: ме­ж­ду­народный фес­ти­валь цир­ко­во­го искусства (с 1999 года), музыкальный фес­ти­валь «La­tinaMusicaOggi» (1981 год).

Промышленные пред­при­ятия (в основном мел­кие и сред­ние) вы­пус­ка­ют раз­но­об­раз­ную элек­трон­ную тех­ни­ку (ком­па­нии: «Giesse Elettronica» - про­изводство и про­да­жа элек­трон­ных дат­чи­ков и фо­то­эле­мен­тов промышленного на­зна­че­ния; «Key Bit» - про­изводство элек­трон­ных сис­тем безо­пас­но­сти; «Elettro­ni­ca Zamboni» - про­изводство и ус­та­нов­ка ан­тенн, до­мо­фо­нов и пр.; «Visel Italia­na S. r. l.» - про­изводство и ус­та­нов­ка дис­пле­ев для за­лов ожи­да­ния, обо­ру­до­ва­ния для пред­при­ятий тор­гов­ли, вклю­чая различные стен­ды, ав­то­ма­тич. ве­сы, кас­со­вые ап­па­ра­ты; CISEA - про­ти­во­угон­ные, про­ти­во­по­жар­ные и др. сис­те­мы безо­пас­но­сти); про­мыш­лен­ное и офис­ное обо­ру­до­ва­ние («Macchinari per il Ink­jet» - ап­па­ра­ты для за­прав­ки различных кар­трид­жей; «Wel­ding impianti S. r. l.» - раз­ра­бот­ка и про­изводство гражданских и промышленных сва­роч­ных ус­та­но­вок, обо­ру­до­ва­ния для хи­мической промышленности.).

Близ го­ро­да национальный парк Чир­чео.

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