ЛАТИНА
ЛАТИНА - город в Центральной Италии, в области Лацио, административный центр провинции Латина.
Население 116,5 тысяч человек (2010 год). Расположен в 8 км от побережья Тирренского моря, в 56 км к юго-востоку от Рима, связан с ним автодорогой Виа-Понтина. Близ Латина проходит железная дорога Рим - Неаполь.
Основан в июне 1932 года по распоряжению Б. Муссолини под названием Литтория (Littoria) на месте осушенных болот южнее Рима. Заселялась крестьянами-переселенцами из депрессивных районов областей Венето, Фриули-Венеция-Джулия и Эмилия-Романья. Первоначально развивалась как организационный центр мелиоративных работ и переработки сельскохозяйственной продукции прилегающего района Агро-Понтино; позднее, наряду с др. населёнными пунктами области Лацио, входила в зону действия «Кассы Юга» («Cassa per il Mezzogiorno») - государственного фонда для финансирования развития Юга Италии. С 1934 года административный центр одноименной провинции. Современное название с 1946 года.
Сохранилась строгая радиально-кольцевая планировка первоначального городского плана архитектора О. Фредзотти. Преобладает застройка 1930-1950-х годов: церковь Святого Марка, Дворец муниципалитета, здания Банка Италии, университета, театра имени Г. Д’Аннунцио; Дворец культуры (1940-1942 годы, архитектор О. Фредзотти).
Промышленно-технический институт имени Г. Галилея, филиал Римского университета «Сапиенца», Государственная консерватория имени О. Респиги (1979 год; филиал Римской консерватории «Санта Чечилия»). Музеи: М. Валериани (1999 год, собрание медалей, гравюры и фотографии), Дуилио Камбеллотти (живопись и скульптура), Антиквариум (1997 год; археологические и нумизматические коллекции); Галерея современного искусства. Городской театр имени Г. Д’Аннунцио (оперные постановки), театр «Армандо Кафаро» (драматический). Ежегодно проводятся: международный фестиваль циркового искусства (с 1999 года), музыкальный фестиваль «LatinaMusicaOggi» (1981 год).
Промышленные предприятия (в основном мелкие и средние) выпускают разнообразную электронную технику (компании: «Giesse Elettronica» - производство и продажа электронных датчиков и фотоэлементов промышленного назначения; «Key Bit» - производство электронных систем безопасности; «Elettronica Zamboni» - производство и установка антенн, домофонов и пр.; «Visel Italiana S. r. l.» - производство и установка дисплеев для залов ожидания, оборудования для предприятий торговли, включая различные стенды, автоматич. весы, кассовые аппараты; CISEA - противоугонные, противопожарные и др. системы безопасности); промышленное и офисное оборудование («Macchinari per il Inkjet» - аппараты для заправки различных картриджей; «Welding impianti S. r. l.» - разработка и производство гражданских и промышленных сварочных установок, оборудования для химической промышленности.).
Близ города национальный парк Чирчео.