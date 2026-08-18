ЛАТИФУНДИЯ

Латифyндия (лат. latifundium, от latus fundus — «обширное имение»).

1. В Древнем Риме: очень крупное имение, обрабатывавшееся рабами, колонами и другими категориями зависимых земледельцев. Процесс укрупнения земельной собственности начался в конце II в. до н. э. в результате конфискации и перераспределения земель союзников, предавших Рим во время 2-й Пунической войны. Несмотря на попытки проведения аграрной реформы в конце II в. до н. э., в I в. до н. э. этот процесс продолжился вследствие земельных конфискаций, проходивших на фоне гражданских войн. Л. часто образовывались в результате скупки, иногда принудительной, более мелких хозяйств. В I в. н. э. Л. были уже достаточно распространены и в особенности характерны для юга Италии, Сицилии, Сев. Африки, Испании. Некоторые Л. в этот период имели хозяйственную специализацию: производство вина, оливкового масла, продуктов животноводства и пр. Ими владели, как правило, представители сенаторского сословия. Во II—V вв. н. э. Л. становятся господствующей формой землевладения. Расцвет Л. связан с упадком товарно-денежных отношений, поскольку для Л. была характерна хозяйственная автономность. Если мелкие и средние хозяйства зависели от рынка и тяжело перенесли кризис III в., то для Л. этот период был благоприятен. Они расширялись, освобождались от налогов, в них организовывалось собственное ремесленное производство и переработка сельскохозяйственной продукции, собственные рынки (нундины). Таким образом, позднеримские Л. были близки феодальной вотчине.

2. В новое и новейшее время: крупное земельное владение. Были распространены в Испании, Италии, Латинской Америке. В ряде стран до сих пор популярна идея проведения аграрной реформы, направленной против латифундиальных хозяйств; в Италии подобная реформа была проведена в 1950.

Лит.: Штаерман Е. М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М., 1957; Кузищин В. И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н. э. — I в. н. э.). М., 1976; Du latifundium au latifondo: un heritage de Rome, une creation medievale ou moderne? Paris, 1995.