ЛАТИФУНДИИ

ЛАТИФУНДИИ - в Древ­нем Ри­ме - круп­ное по­ме­стье с пло­ща­дью уго­дий не ме­нее 1000 юге­ров (250 га), об­ра­ба­ты­вае­мое тру­дом ра­бов или арен­да­то­ров-ко­ло­нов (смотреть Ко­ло­нат).

Тер­мин «латифундии» впер­вые встре­ча­ет­ся в сочинениях Вар­ро­на «Сель­ское хо­зяй­ст­во» (37 год до н. э.). Латифундии, ве­ро­ят­но, по­яв­ля­ют­ся в не­зна­чительном ко­ли­че­ст­ве в кон­це пе­рио­да Рес­пуб­ли­ки (I век до н. э.) в свя­зи с гражданскими война­ми, со­про­во­ж­дав­ши­ми­ся про­скрип­ция­ми и не­за­кон­ным при­свое­ни­ем зем­ли мо­гу­ще­ст­вен­ны­ми маг­на­та­ми, при­над­ле­жав­ши­ми, как пра­ви­ло, к но­би­ли­те­ту.

Го­раз­до ча­ще латифундии встре­ча­ют­ся в I-III веках. Пер­во­на­чаль­но это бы­ли ра­бо­вла­дель­че­ские ла­ти­фун­дии, с ор­га­ни­за­ци­ей хо­зяй­ст­ва из еди­но­го цен­тра. Но они ока­за­лись не­рен­та­бель­ны­ми из-за труд­но­стей ор­га­ни­за­ции и экс­плуа­та­ции раб­ско­го тру­да в круп­ных мас­шта­бах. Им на сме­ну при­шли де­цен­тра­ли­зо­ван­ные ла­ти­фун­дии с ко­ло­на­ми, со­еди­няю­щие круп­ное зем­ле­вла­де­ние с мел­ким зем­ле­поль­зо­ва­ни­ем и ре­мес­ло с зем­ле­де­ли­ем.

Осо­бен­но ши­ро­ко латифундии рас­про­стра­ни­лись в IV-V веках, в пе­ри­од Позд­ней Римской им­пе­рии. Их вла­дель­цы, вы­со­ко­по­став­лен­ные ари­сто­кра­ты, об­ла­даю­щие соб­ст­вен­ным вой­ском, су­дом и фак­ти­че­ски кон­тро­ли­рую­щие ме­ст­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию, ста­но­вят­ся ве­ду­щей си­лой в об­ще­ст­ве и го­су­дар­ст­ве, осо­бен­но в Западной Римской им­пе­рии.

2) В стра­нах Латинской Аме­ри­ки - круп­ная зе­мель­ная соб­ст­вен­ность. Сфор­ми­ро­ва­лась в ко­ло­ни­аль­ную эпо­ху. В Но­вое вре­мя яви­лась од­ним из главных пре­пят­ст­вий для мо­дер­ни­за­ции эко­но­ми­ки и со­ци­аль­ных струк­тур этих стран. Ли­к­ви­да­ция ла­ти­фун­диз­ма и пе­ре­рас­пре­де­ле­ние зе­мель в поль­зу кре­сть­ян­ст­ва вхо­дит со­став­ной ча­стью в со­дер­жа­ние ре­во­лю­ци­он­ных и ре­фор­ма­тор­ских пре­об­ра­зо­ва­ний во всех стра­нах кон­ти­нен­та, но в ре­аль­но­сти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся весь­ма мед­лен­но, и латифундии со­хра­ня­ют­ся как эко­но­мический и со­ци­аль­ный ин­сти­тут в боль­шин­ст­ве го­су­дарств Латинской Аме­ри­ки.

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